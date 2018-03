Riječki poduzetnik Franolić pokušao je u Italiju izvesti 6 tona ribe bez papira. Nije mu uspjelo

Tri, od ukupno šest tona plave ribe izvezene iz Hrvatske u Italiju zaplijenila je policija u gradiću Mira nedaleko Venecije, nakon što je utvrđeno kako izvoznik, a riječ je o tvrtki Orada Adriatic u suvlasništvu poznatog riječkog poduzetnika Ivana Franolića, nije imao potrebnu izvoznu dokumentaciju. Riba je na odredište krenula bez da je u pratećim papirima bilo navedeno gdje je ulovljena i gdje je utovarena u kamion, te je zbog toga njezina ispravnost dovedena u pitanje. Franolićeva tvrtka Orada Adriatic nedavno je otvorila novi pogon za preradu ribe.

Sumnjivi teret otkriven je u subotu navečer u akciji talijanske policije koja je kamion s robom iz Hrvatske zaustavila ne bi li provjerila porijeklo deklariranog prehrambenog proizvoda. Međutim, u dokumentima koje je vozač pokazao policajcima, te veterinarskim i sanitarnim inspektorima, koji su također naknadno pozvani na teren, nije bilo svih podataka potrebnih za prodaju ribe u Italiji. Kako je Telegramu i potvrđeno u policijskom sjedištu u Miri dokumentacija je bila manjkava, a stanje u kojem se riba nalazila bilo je izrazito loše.

“Utvrdili smo da je krajnja destinacija ove ribe bila Chioggia gdje je trebala biti prodana korisnicima”, tvrdi policija. Chioggia je lučki grad nedaleko Venecije do kojeg teret ipak nije stigao. Do Mire je umjesto šest tona ribe stiglo samo tri – dio tereta prodan je uz put, ili restoranima ili na većim ribarnicama – bez obzira što riba nije imala svu potrebnu prateću dokumentaciju. Policija je tri tone ribe oduzela i već je uništena, jer, kako nam kažu u policiji, ne žele njihovo tržište izložiti robi koja nije u skladu sa svim standardima.

Vozača je talijanska policija odmah kaznila

Osim što nije zadovoljavala uvjete izvoza, riba nije bila ni ispravno transportirana. Nalazila se naime u 560 običnih kašeta, te je tijekom prijevoza njezina kvaliteta značajno pala, tvrdi talijanska policija. Zbog toga je vozač, koji se uz to i predugo nalazio za upravljačem bez pauze, dobio dvije tisuće eura kazne. No, veća je šteta što riba čija je vrijednost procjenjena na najmanje 50 tisuća kuna nije stigla do potrošača.

“Ovakvu vrstu nadzora prijevoza prehrambenih proizvoda nastavit ćemo, te čak planiramo tijekom proljeća pojačati kontrole”, najavljuju iz policijskog sjedišta u Miri. Direktor tvrtke Orada Adriatic Marko Miculinić u izjavi za Telegram objasnio je kako ova zapljena nije ništa posebno, te je potvrdio da je kazna odmah plaćena.

Direktor tvrtke kaže da im se dogodila mala greška

“Dogodila nam se greška jer naš skladištar nije na sve kašete stavio deklaracije, već ih je istaknuo samo na paletama”, objašnjava što se dogodilo uvjeravajući kako je u pitanju obična tehnička pogreška. Na pitanje o upitnoj kvaliteti ribe odgovorio nam je kratko: “Nije točno da riba nije bila ispravna, jer je bila utovarena tog jutra”. Gdje je točno ulovljena nije nam potvrdio, odgovorivši tek da je riječ o plavoj ribi iz Hrvatske.

Međutim, predstavnik Udruženja poljoprivrednih proizvođača regije Veneto, Giovanni Pasquali pozdravljajući ovu akciju policije, otišao je čak toliko daleko da je ustvrdio kako je u pitanju organizirani kriminal kojim se potkopava legalna konkurencija među tvrtkama, te ugrožava zdravlje kupaca.

Tko je vlasnik tvrtke koja je kažnjena zbog sumnjive ribe?

Prema službenim podacima iz Sudskog registra tvrtku Orada Adriatic, Ivan Franolić, čovjek koji je u koncesiji još do svibnja prošle godine imao Tržnice Rijeka, osnovao je zajedno s Josipom Povrženićem, uz čije se ime povezuje nekoliko tiskarskih firmi, te tvrtka za nekretnine Opatijske vile.

Nakon dva desetljeća Franolić, koji se često nazivalo i SDP-ovim tajkunom, izašao je iz Tržnica Rijeka, koje je pak tada preuzeo grad Rijeka. Franolić se lani posvetio pogonu za preradu ribe što ga je Orada Adriatic otvorila na Kukuljanovu, a obišao ga je i premijer Andrej Plenković. U pitanju je bilo ulaganje od 45 milijuna kuna.