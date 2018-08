Riječkim policajcima ovo danas nije prvi put. Donosimo priče ozbiljno ozlijeđenih građana

Na brutalnost policajaca II. policijske postaje Policijske uprave primorsko-goranske, koji su u subotu navečer prilikom privođenja teško ozlijedili 35-godišnjaka u Klani, već je bilo pritužbi. Nekoliko slučajeva i službeno je završilo na Odboru za predstavke i pritužbe Hrvatskog Sabora. Odbor ih je očito ocijenio pravdanima kada je Ministarstvu unutarnjih poslova naložio da ispita optužbe protiv policajaca. Trojica riječkih prometnih policajaca optužena su pak u travnju ove godine zbog brutalnosti tijekom privođenja 37-godišnjaka u rujnu 2015.

Incident zbog kojeg je očitovanje MUP-a tražio saborski Odbor dogodio se 8. listopada 2013. oko jedan sat nakon ponoći u Kastvu. Tamo je upravo završavala trodnevna manifestacija “Bela nedeja 2013.”

Policajci su bez najave upali na pučku feštu i počeli mlatiti

Prema detaljima iz predstavke, policijski službenici bili su nasilni prema posjetiteljima sajma; bilo je ozlijeđenih u naguravanju. Među njima je bilo i dvoje građana koji su incident prijavili. Jedna ozlijeđena gospođa kazala je kako su je policajci grubo gurala, a zatim je dobila i udarac u lice. Od siline tog udarca pala je na tlo.

Dok joj je njezin partner pokušavao pomoći da ustane, osjetio je, kako je napisao u predstavci, snažnu bol i pečenje u predijelu očiju. Posumnjao je zato da je policija koristila suzavac. U naguravanju koje je uslijedilo i on je pao, te ozlijedio ranije operirano koljeno. Nakon svega, policija ga je privela i pritvorila; tvrdi da su ga tukli. Ispitivali su ga u II. Policijskoj postaji Rijeka, na Zametu. Po izlasku iz pritvora zatražio je liječničku pomoć, pa je uz predstavku priložio i liječničku dokumentaciju.

“Jedan od policajaca posebno se isticao po brutalnosti”, naveo je ovaj gospodin u predstavnci na rad policijskih službenika iz II. policijske postaje Rijeka. I on i njegova partnerica tvrdili su kako ih je taj meili događaj jako potresao jer ranije nikada nisu imali problema sa zakonom, a nanijeta im je i ogromna psihička i fizička bol.

Pomoćnik ministra opravdao je ovu brutalnu intervenciju

Očitujući se na pritužbe Vladimir Nemec, tadašnji pomoćnik ministra unutarnjih poslova potvrdio je da je policija intervenirala nakon što je na “Beloj nedeji” došlo na narušavanja javnog rada i mira. Nekoliko osoba je privedeno kako bi se zaustavila njihova tučnjava s redarima. Ministrov pomoćnik potvrdio je da je policija protiv autora predstavke upotrijebila suzavac.

Zbog istog incidenta saborski Odbor dobio je još jednu predstavku. Napisao ju je čovjek koji je promatrao to, kako kaže, neprofesionalno i brutalno postupanje policijskih službenika koji su, bez najave i upozorenja, postupali nasilno prema ljudima koji su posjetili sajam u Kastvu te je u naguravanju također bilo ozlijeđenih “Bela nedeja 2013.”. Ozlijeđen je i jedan policajac.

Ovaj posjetitelj branio je svoje prijateljice koje su policajci, tvrdi, grubo gurali iako nisu pružale nikakav otpor. I on se požalio na upotrebu suzavca, kao i na brutalnost nakon privođenja na ispitivanje u II. policijsku postaju Rijeka. Smatrao je da je prekršeno niz odredbi Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, kao i odredbe Zakona o policijskim poslovima i ovlastima.

Policajci su nanijeli razdor trbušne opne i slezene, slomili rebra…

Trojicu riječkih prometnih policajaca za sasvim konkretnu brutalnost tereti pak Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci. Pokrenulo je postupak protiv njih zbog nanošenja ozlijeda 37-godišnjaku. Iz detalja optužnice koju je objavio Novi list, radilo se o ozljedama opasnima po život – razdoru trbušne opne i slezene, serijskom prijelom rebara i unutrašnjem krvarenju. Život mu je spašen hitnom liječničkom intervencijom.

Ovaj 37-godišnjak priveden je nakon što je prometna policija 26. rujna 2015. u više navrata postupala prema njemu. Najprije je zaustavljen u Cerniku oko 1.30 sati, s koncentracijom od 3,09 promila alkohola u krvi i policija mu izriče zabranu upravljanja vozilom. Navečer ga, međutim, opet hvataju u Ulici Janka Polić Kamova, ali se on ne zaustavlja, pa policija kreće za njim. Nakon što su ga sustigli 37-godišnjak je odbio alkotestiranje, a utvrđeno je i da nema vozačku dozvolu. Zato je isključen iz prometa. No, čim su policajci otišli on je sjeo u automobil, da bi ga dvadesetak minuta kasnije prometna policija opet zaustavila na Školjiću. Po jednoj verziji pokušao je bijeg, po drugoj je samo izašao iz vozila. Dvojac iz prometne patrole ga je oborio potrbuške na pod, stavio mu lisice i odvezao ga u policijsku postaju.

Za šefove PU primorsko-goranske sve je bilo OK

I dok unutarnja kontrola Policijske uprave primorsko-goranske nije pokrenula disciplinski postupak ocijenivši ovu uporabu sredstava prisile opravdanom, očito je da će se u sudskom postupku sada rasvjetljavati kako je vozač zadobio tako teške ozljede.

“Ti ćeš moje ljude zaje…., sad ćeš vidjeti svoga Boga”, bile su riječi kojima mu se jedan od policajac obratio prije nego što su ga pretukli.

“Počeo me tući šakom u trbuh, nakon čega me bacio na pod i nastavio mlatiti, zajedno s drugima. Kada su me ujutro, zapravo već je bilo skoro podne, pustili iz pritvora, dali su mi da potpišem papir da nemam zamjerke na postupanje policije. Vjerujte mi, u tom bih trenutku potpisao bilo što samo da izađem van. Dovukao sam se doma i legao u krevet iz kojeg se nisam dizao nekoliko dana. Kontao sam, prebili su me, okej, proći će. Ali nije prolazilo. Na nagovor prijatelja otišao sam odvjetniku, koji me poslao na Hitnu gdje su me odmah operirali”, svjedočio je 37-godišnjak tada u izjavi za Novi list.