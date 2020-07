S 12 novopozitivnih slučajeva zaraze Covidom 19, Đakovo je danas među gradovima u Hrvatskoj s najvećim brojem novooboljelih. To, međutim, nije jedini problem u tom gradu, gdje već danima traje svojevrsna pobuna roditelja čija su djeca nedavno zaražena u vrtiću Sunčev sjaj Nazaret kojim upravlja samostan Milosrdnih sestara svetog Križa.

Jedan od roditelja djece pozitivne na Covid19 (čije ime ne objavljujemo zbog moguće stigmatizacije djeteta) opisao je za Telegram svu muku koja ih je zadesila nakon što su u petak 19. lipnja djeca provela zadnji dan u vrtiću, a sljedećeg ponedjeljka, na neradni dan, ravnateljica obavijestila roditelje da je došlo do izbijanja zaraze u Đakovačkom samostanu, te priopćila kako će vrtić do daljnjega biti zatvoren. Kako je javnosti već poznato, do pojave žarišta u Đakovu došlo je nakon što su se dvije časne sestre iz tamošnjeg samostana zarazile Covidom 19 tijekom boravka na Kosovu i potom proširile zarazu.

“Epidemiološka služba u Đakovu na čelu s dr. Tomislavom Dijanićem ”promptno” je reagirala tek u četvrtak, 25. lipnja 2020., šest dana od zadnjeg kontakta naše djece s vrtićem”, kaže Telegramov sugovornik i opisuje golgotu u kojoj su se našli.

Što kada prođe sedmodnevna izolacija?

“Ravnateljica vrtića molila je epidemiološku službu u Đakovu (dr. Dijanića) i Osijeku (dr. Karla Kožula) da se testiranje djece ne obavlja u vrtiću jer će to traumatizirati djecu – nastavlja naš sugovornik. “Međutim, nije se našlo drugo rješenje i testiranje je ipak rađeno u dvorištu vrtića. Roditelji i djeca čekali su dr. Dijanića koji je kasnio 45 minuta, došao bez maske i rukavica, te prvo što je rekao, bilo je: ”Skupite se da vam nešto kažem”. Epidemiolog nam govori da se skupimo i da budemo jedni kraj drugih, a mi došli na testiranje zbog Covida19! Na negodovanje roditelja o kršenju fizičkog distanciranja razljutio se i postao još neuljudniji”, tvrdi naš sugovornik.

Jedan od roditelja djece zaražene u vrtiću kaže kako su testirana i asimptomatska djeca što je suprotno preporukama i protokolima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodaje da su roditelji samoinicijativno, nakon prvog tjedna izolacije, nazvali dr. Dijanića da bi pitali što i kako dalje kada prođe sedmodnevna samoizolacija.

Roditelji su se obratili pravobraniteljicama

“Rekao je da neće biti izolacije od sedam, nego 28 dana, na što smo svi ostali iznenađeni jer nam nije tako rečeno na testiranju. Isto tako nam nije mogao objasnit zašto će izolacija trajati 28 dana. Na upit kada ćemo biti ponovno testirani, rekao je da novog testiranja neće biti, nego će svi u izolaciju 28 dana i iza toga smo bez testiranja slobodni.

Na sljedeći upit što ako se mi samoinicijativno testiramo, primjerice nakon 14 dana od inicijalnog testiranja, dr. Dijanić je rekao da, ukoliko je osoba opet pozitivna, kreće novih 28 dana izolacije. Dakle 14 plus 28 dana, odnosno ukupno 42 dana izolacije”, tvrdi naš sugovornik koji se, u ime roditelja jedanaestero zaražene djece u đakovačkom vrtiću časnih sestara obratio i dr. Bernardu Kaiću, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a onda, u očaju, i pravobraniteljici za djecu, Helenci Primat Dragičević, potom i pučkoj pravobraniteljici Lori Vidović.

‘Testirali su previše, i zato sad mi ispaštamo’

U Đakovu je, kad se pojavilo žarište u samostanu Milosrdnih sestara svetog Križa, testirano oko 400 osoba, uglavnom djece iz vrtića ili krizmenika, a pozitivnih je bilo oko 20.

“To vodi do zaključka da zbog napravljenog prevelikog broja testova oni ne žele više trošiti novac na testove, nego je najlakše 28 dana svi u ”zatvor”, doma, dok sve ne prođe. Provjeravali smo to s našim pedijatrima i s liječnicima opće prakse. Svi su davali drugačije informacije, a neki nisu imali nikakve informacije. Na upite Dr. Dijaniću o rezultatima naših testiranja nije bilo odgovora. Rezultate smo sami teškom mukom ishodili tek desetak dana iza testiranja i nakon silnih prebacivanja odgovornosti tko bi nam to trebao dati”, kaže naš sugovornik koji nastupa u ime roditelja zaražene djece.

Nakon pobune su rekli da će reterirati

Novonastala situacija i pomutnja među liječnicima, pedijatrima i epidemiološkoj službe nagnala je roditelje da se obrate za pomoć i objašnjenja dr. Kaiću u Zagrebu. Telefonski su ga kontaktirali u srijedu, 1. srpnja, četiri dana prije parlamentarnih izbora i upoznali sa situacijom u Đakovu te upozorili kako će to utjecati na tijek glasovanja ukoliko se ne promijeni odluka o 28 dana izolacije, te da se time krše ljudska i ustavna prava roditelja.

“Tada nam je rekao da će se ovih 28 dana izolacije mijenjati i to već sutra, da će biti samo 14 dana i da s tim ne izlazimo u javnost, te da ovo što je Dr. Dijanić rekao o dodatnih 28 dana izolacije nakon drugog pozitivnog testiranja po isteku prvih 14 dana, nije točno. I stvarno, nova odluka je objavljena 2. srpnja i išla nam je u korist jer se pravilnik promijenio i nije bilo potrebe za 28 dana izolacije.

Naglašavam da se od početka pandemije nije nikada, ovako odjednom, mijenjala odluka dok se roditelji nisu pobunili. To je bilo veliko olakšanje za roditelje jer su djeca već bila traumatizirana zbog testiranja, a onda dodatno i zbog nemogućnosti izlaska iz stana ili kuće”, priča Telegramov sugovornik i predočava kasniju prepisku e-poštom s dr. Kaićem.

Primorani na dodatnih 14 dana samoizolacije

Šesti srpnja, dan nakon izbora, do đakovačkih roditelja dolazi neslužbena informacija da će se uvesti dodatnih 14 dana za majke koje su bile u izolaciji s djecom, a ta ista djeca koja su bila pozitivna, sada mogu iz izolacije. Opet, prepričava naš sugovornik, razgovaraju s dr. Kaićem, koji pojašnjava da majka može dobiti virus i nakon što je dijete bilo inicijalnih 14 dana u izolacije te se kao prvi dan zaraze računa dan testiranja.

“Kako je to uopće moguće kad to jednostavno nije tako?”, nastavlja jedan od 11-ero roditelja čija su djeca bila zaražena Covidom 19 u đakovačkom vrtiću. “Upozorili smo dr. Kaića da je majka s djetetom bila u neprestanom kontaktu, i u vrijeme dok je ono išlo u vrtić, potom šest dana između vrtića i testiranja, te svih 14 dana za vrijeme izolacije, te da je to više nego dovoljno vremena da se razviju simptomi ili utvrdi bolest. Dr. Kaić je tvrdio da se oni pridržavaju uputa američkog CDC-a, koji, usput, ne priznaje Svjetsku zdravstvenu organizaciju, te da su cijeli sustav temeljili na rečenici iz uputa CDC-a koja kaže da pozitivne osobe moraju biti 14 dana u izolaciji, a staratelj te osobe dodatnih 14 dana”, tvrdi.

‘I dijete i ukućani opet moraju u izolaciju’

“Trinaest dana nakon testiranja niti djeca niti roditelji nisu imali nikakvih simptoma”, kaže naš sugovornik uz suglasnost ostalih roditelja čija su djeca zaražena u vrtiću. Pojašnjava kako primjerice NHS sustav u Engleskoj kaže da ukoliko je u kućanstvu netko pozitivan i nema nikakve simptome, svi ukućani su slobodni nakon 14 dana od utvrđivanja zaraze u tom domaćinstvu, ukoliko nemaju simptome. Na upit nadležnima zašto američki, a ne engleski sustav kao referenca, koji nam je i bliži, odgovoreno je bio da su američke upute najstrože i po njima će se ravnati.

“Očigledno je tako najlakše i s financijske strane najbolje, a da nisu nimalo bitna socijalno osjetljiva pitanja kao što su: kamo će dijete koje je izašlo iz izolacije ako drugi roditelj radi izvan Hrvatske, ili je samohrani roditelj, ili jednostavno nemaju kamo drugi roditelj i druga djeca ili ukućani. Dakle i to dijete i ostali ukućani opet su dodatnih 14 dana u izolaciji, što ponovno čini 28 dana izolacije.

Obratili smo se za pomoć i pučkoj pravobraniteljici i prvi put je dala instrukcije Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo da se roditelje, u roku 15 dana, mora obavijestiti što i kako dalje i da nas moraju informirati. U drugom e-mailu nakon izbora niti ona nam se više nije javila. U e-mailu smo od pravobraniteljice izričito tražili da zaštiti djecu koja su pogođena ovom odlukom. Nije bilo odgovora. Toliko i o toj državnoj instituciji”, komentira.

‘Ne vidimo logiku u u odluci epidemiologa’

“Potom je donesena odluka kojom majka, odnosno roditelj koji je bio s Covid-19 pozitivnim djetetom mora u novih 14 dana izolacije jer postoji mogućnost da ona isto razvije bolest. Pitanje je što je taj roditelj radio prvih 14 dana ako je bio u izolaciji s tim djetetom, da bi ga po isteku prvih 14 dana stavili u još 14 dana izolacije? Nije li to opet 28 dana izolacije? Zaboravlja se i prvih 6 dana od zatvaranja vrtića do testiranja!”, kaže Telegramov sugovornik u petak, 10. srpnja, na dan kada je roditeljima, uglavnom majkama koji su bile sa svojim djetetom u 14-dnevnoj izolaciji, sada ponovno obvezna 14-dnevna izolacija.

“No, što je s pojedinim majkama kojima je ukinuta izolacija samo sedam dana nakon testiranja? Te majke su se slobodno kretale po gradu i županiji. Onda, nakon sedam dana slobode opet moraju u izolaciju. Pa kako je to moguće? Pa zamislite s koliko su ljudi te majke bile u kontaktu po trgovinama, pekarama, kod rodbine. I sad sasvim normalno da idu opet u izolaciju! Ludost. Nigdje logike u odluci epidemiološke službe. Stalno se govori kako je dodatnih 14 dana izolacije najbolja opcija. Nije bilo objašnjenja na upit za koga je to najbolje: za roditelje, djecu, ili za epidemiologiju zbog troškova dodatnog testiranja?”, pita se.

Na Telegramove mailove nisu odgovarali

Govoreći u ime 11-ero roditelja đakovačkih mališana zaraženih u vrtiću tamošnjih časnih sestara, naš sugovornik kaže kako se stalno zaboravljaju dvije činjenice koje nikako da epidemiološka služba uzme u obzir, jer su pravila takva, rigidna, i nikako se “ne mogu” promijeniti: djeca su bila izolirana tjedan dana od izlaska iz vrtića pa do testiranja, plus 14 dana izolacije, što je ukupno tri tjedna po isteku prvih 14 dana od testiranja, te da su djeca i roditelji u potpunosti bez simptoma. Ali ne, oni su zapeli za američki CDC i njihovu preporuku, koju tumače kako njima odgovara.

“Ne možemo se oteti dojmu kako se čekalo da prođu izbori, da nas se ušutka do prolaska izbora, da bi se izašlo s ovom novom diskriminirajućom mjerom. Naime, što je s djecom koja su bila negativna na testu? Zar i njihov test nije mogao biti pozitivan da su testirana dva, tri ili pet dana kasnije? Rekli smo dr. Kaiću da su nas obmanuli i prevarili, samo da prođu izbori, i da svojim činjenjem šalju poruku javnosti da se u Hrvatskoj ne treba testirati jer će vas epidemiološka služba ”zarobiti” dva tjedna, plus još dva tjedna, dakle ukupno 28 dana, jer je to najjednostavnije i najjeftinije za državu”, zaključuje naš sugovornik, govoreći u ime svih 11 ogorčenih roditelja đakovačke vrtićke djece.

Telegram je o svemu želio razgovarati i s dr. Dijanićem, ali on je rekao kao ne može javno istupati bez dopuštenja Zlatka Pandžića, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, te da mu uputimo e-poruku. Tako smo i učinili, ali odgovor nismo dobili. Na nekoliko telefonskih poziva u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u petak, nitko se nije javljao.