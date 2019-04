Ruska televizija danima je emitirala najdosadniji prijenos uživo – vrata ekvadorske ambasade. Sad jedini imaju uhićenje Assangea

Uhićenje osnivača WikiLeaksa Juliana Assangea vijest je dana, a društvene mreže prepune su snimke na kojoj se vidi kako Assangea iz ekvadorske ambasade odvlači londonska policija. Tu je scenu jedina uspjela snimiti Russia Today, a urednik Guradiana Jim Waterson maloprije je zgodno na Twitteru opisao kako im je to uopće uspjelo. Novinari RT-a, naime, već tjedan dana stoje ispred ekvadorske ambasade kako bi uhvatili trenutak Assangeova uhićenja.

Cijelo to vrijeme uživo su emitirali prijenos, a ljudi su na snimci uglavnom mogli vidjeti vrata ekvadorske ambasade u Londonu. Ali eto, čekanje im se isplatilo i sada doslovno jedini imaju snimku na kojoj policija odvlači Assangea.

Waterson je rusku televiziju zgodno pohvalio na Twitteru. „Recite što želite o RT-u, ali tjedan dana su emitirali najdosadniji svjetski prijenos uživo, vrata ekvadorske amabasade, a dobili su snimku kako policija dolazi i iznosi Assangea”, napisao je Waterson.

Say what you like about RT but they've been broadcasting the world's most boring livefeed of an embassy door for a week and ended up with footage of the police arriving and Assange being carried out. (Scroll back an hour to see the whole thing play out.) https://t.co/nWqZs9rurk

— Jim Waterson (@jimwaterson) April 11, 2019