Saborski zastupnik Pernar mrtav ozbiljan savjetuje ljude kako izliječiti gripu i kašalj kod beba

Ako pratite Facebook stranicu Ivana Pernara, vjerojatno ste dosad vidjeli kako saborski zastupnik Živog zida tamo zna objavljivati ozbiljne senzacije. Posljednja je ona u kojoj se hvali kako je nekom gospodinu pomogao da se C vitaminom izliječi od gripe.

Gospodin Pernar je, dakle, na Facebooku danas napisao kako mu se javio čovjek iz Splita koji je imao simptome početka gripe i nije znao što napraviti. No, kaže, na svu sreću njegova sestra ga je uputila na Pernarovu stranicu i video u kojem on priča o vitaminu C.

“Čovjek je pogledao, otišao u DM, kupio vitamin C i uzeo ga u tri mega doze do sad – čak pola čajne žličice po dozi (ja preporučam trećinu). Veli da se osjeća puno bolje i nema nikakvih nuspojava”, piše Pernar.

A onda je odlučio podijeliti i savjete za bebe

No u nastavku posta ide još dalje, pa je odlučio roditeljima podijeliti i koji savjet kako da djecu izliječe od istog problema. Kaže kako mu se taj isti gospodin požalio da mu i najmanji sin ima problema s kašljem pa je ženi, budući da dijete još doji, sugerirao da i ona pije C vitamin. No, Pernar mu je tu uletio sa svojim savjetom.

“Rekao sam mu da postoji jednostavnije rješenje, da jednostavno izdoji mlijeko u bočicu i da na vrh čajne žličice stavi vitamina C unutra i tri put ako tako napravi kašalj je gotov. Veli da će pokušat i javit rezultate, ako je itko od vas pokušao kašalj, prehladu ili gripu izliječit s vitaminom C u megadozama, javite rezultate”, zaključuje Pernar.