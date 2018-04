SDP ima novu ingenioznu ideju; HDZ bi brisao dug do 20.000 kuna pa evo, oni sad predlažu do 10.000

SDP je danas izašao s novom ingenioznom idejom. Šef SDP-a Davor Bernardić i potpredsjednik stranke Peđa Grbin na konferenciji za novinare iznijeli su par ideja kako bi u Hrvatskoj riješili problem blokiranih. Među ostalim, predložili su da se ljudima dug do 10 tisuća kuna, u slučaju da ga se ne uspije naplatiti u roku dvije godine, u cijelosti obriše.

Smatraju, dakle, kako je potrebno uvesti obvezan postupak nagodbe u situacijama kad dužnik nema imovine i kad duguje manje od 10 tisuća kuna na period duži od godinu dana. “Postupak bi se otvorio i krenuo bi period provjeravanja od dvije godine – u kojemu se dug pokuša naplatiti. Ako do naplate ne dođe, postupak obvezne nagodbe završava i dužnik se oslobađa svih dugova”, pojasnio je gospodin Grbin.

Ova ideja možda bi bila zanimljiva da, kako je to maloprije u duhovitom statusu prvi kontekstualizirao politički konzultant Marko Rakar, HDZ prije koji dan nije predložilo otpis dugova do 20.000 kuna, i to na rok kušnje od godinu dana.

HDZ bi brisao dug do 20 tisuća kuna

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković je, naime, krajem prošlog mjeseca najavio kako Vlada planira promijeniti zakon o stečaju potrošača na način da blokirani u iznosu do 20 tisuća kuna idu u osobni stečaj. Dakle, za ljude koji su blokirani u iznosu do 20.000 kuna dulje od tri godine po službenoj dužnosti otvarat će se stečajni postupci koji bi trebali ići vrlo brzo.

“Ti ljudi će dobiti svoje povjerenike koji će u brzom postupku utvrditi imaju li oni kakve prihode, imovinu… Ukoliko toga nema, postupak će se otvoriti i zatvoriti. Ako postoji određena imovina ili prihod onda će se vidjeti što se može zatvoriti. Ako se ne može zatvoriti nakon kratkog vremena kušnje – ne dulje od pola godine ili jedne godine – zatvorit će se postupak i neće više biti tih obaveza koje su bile”, pojasnio je ministar.

Inače, nakon današnje presice SDP-a javili su se iz Udruge blokiranih i ozbiljno ih napali. Napisali su kako blokirani nisu problem, već “teška posljedica SDP-ovih loših odluka”. Naveli su kako su Bernardić i Grbin iznijeli niz netočnih teza “koje koriste za plasiranje neozbiljnih teza u političke svrhe”. Upozorili su i kako je problem ovrha i blokiranih eksplodirao upravo u vrijeme SDP-ove vlade i da za krizu najveću odgovornost snose tadašnji ministri financija i pravosuđa Linić i Miljenić.