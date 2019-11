Josip Šarić, pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića u srijedu, dan nakon što je 26. studenoga imenovan voditeljem izbornog stožera Kolinde Grabar Kitarović skupio je sve zaposlenike gradske uprave Grada Otoka, u kojem je već 26 godina gradonačelnik, i podijelio im obrasce za potpise birača koji su potrebni predsjedničkim kandidatima.

Šarić im je dao i upute: svatko mora skupiti najmanje 20 potpisa – rodbine, prijatelja i znanaca – rubriku redni broj na obrascu valja ostaviti praznom, a mjesto na kojem se upisuje ime predsjedničkog kandidata, što je osobito zanimljivo, treba ostaviti praznim. Tako oni koji budu stavili potpise uopće neće znati kojemu su ih predsjedničkom kandidatu dali.

Kako je uredio predsjedničin stožer?

No, nalog gradonačelnika Šarića zaposlenicima gradske uprave Otoka, da moraju skupljati potpise, ipak je manje skandalozan od sastava samog izbornog stožera. Naime, nakon što je Šarić prošlog petka uspio smijeniti predsjednika Općinskog odbora HDZ-a Josipa Dabru, tako što je koruptivnim načinom (o čemu je Telegram pisao) prikupio potpise s ostavkama članova Gradskog odbora, obećavši im zaposlenja ili zaposlenje nekom od članova obitelji, on je preuzeo izborni stožer i u njega uvrstio isključivo zaposlenike gradske uprave. Stožer je do tada vodio Dabro.

Tako sada novi stožer, na čijem je čelu Jandrokovićev pomoćnik, Josip Šarić, kao njegova desna ruka, čini operativni direktor Mirko Martinović, koji je u gradskoj upravi Otoka pročelnik za društvene djelatnosti. Ivana Vlahović, tajnica gradonačelnika Šarića, u izbornom stožeru zadužena je za odnose s javnošću i medijima, a Krešimir Jurić, zaposlen u gradskoj upravi na ugovor o djelu i direktor turističkog centra Virovi, u izbornom stožeru brinut će o medijskoj platformi i digitalnim medijima.

Milinković sve odobrio

Martina Spajić, koja je u Gradu Otoku također zaposlena na ugovor o djelu, u izbornom će stožeru biti zadužena za članstvo, potporu i volontere, a Matea Drljepan, savjetnica u odjelu za komunalne djelatnost, brinut će o pravnoj podršci. Berislav Vuković pročelnik za financije Grada Otoka, pak, ima zadatak da u izbornom stožeru radi analitiku i istraživanja, a Josipa Vicić, zaposlena u socijalnom programu projekta “Zaželi”, brinut će za logistiku i financiranje izborne promidžbe.

Potpis na takav sastav izbornog stožera stavio je Dražen Milinković, saborski zastupnik HDZ-a, koji je istodobno i predsjednik HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, a sada, nakon raspuštanja Gradskog odbora u Otoku i povjerenik HDZ-a u tom gradu.

Zloupotreba zaposlenika gradske uprave

Dakle, osmero zaposlenika gradske uprave malog Grada Otoka, radit će u predsjedničkoj kampanji aktualne predsjednice, a ostali zaposlenici dobili su zadatak skupljanja potpisa! Radi se o nevjerojatnoj zloupotrebi zaposlenika u lokalnoj upravi za potrebe predsjedničke kampanje aktualne predsjednice Republike. A taj stožer prevodi nitko drugi do pomoćnik glavnog tajnika HDZ-a, Gordana Jandrokovića, Josip Šarić.

Mijenjati tri tjedna prije izbora stožer Kolinde Grabar Kitarović, dio tamošnjih članova, koji ne pripada frakciji Josipa Šarića u duboko podijeljenom i posvađanom Županijskom odboru HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, smatra izravnim udarom na aktualnu predsjednicu i njene izborne šanse. Upravo takav naslov jučer je objavio i portal Direktno.hr, no njihov tekst naslovljen ”Raspuštanjem Gradskog odbora HDZ-a u Otoku Čuljak i Šarić ugrozili kampanju predsjednice?”, ubrzo je povučen. Tekst je na spomenutom portalu objavljen u 16:19 a povučen je u 19 sati i više ga nije moguće pronaći.

Pritiskom na medij do povlačenja priče

Kako Telegram saznaje, moćni vinkovački HDZ-ov klan kojeg čine Tomislav Čuljak, saborski zastupnik i jedan od potpredsjednika HDZ-a, ministar državne imovine Mario Banožić, saborski zastupnik iz Vinkovaca Dražen Milinković te gradonačelnik Otoka i Jandrokovićev pomoćnik Josip Šarić, uspio je pritiskom na uredništvo portala Direktno.hr maknuti tekst.

Osim naslova, kažu izvori Telegrama, naročito im je smetao odlomak u tekstu u kojem je doslovce stajalo: ”Radi se, kako neslužbeno saznajemo, o pokušaju Čuljka i njegove mreže da naškode Anušiću [predsjedniku izbornog stožera Kolinde Grabar Kitarović, Ivanu Anušiću] u kampanji, ali što je njima još važnije, umanje njegov rastući utjecaj na nacionalnoj razini. Osim toga, struja okupljena oko Čuljka, Šarića i Milinkovića, ima za cilj očuvati poslovnu mrežu u regiji koju su razvili i naslonili na županijske strukture. Anušić im je očito, u tome smetnja”.

Plenković nemoćan u rješavanju problema

”Među onima koji su se protivili ovom raspuštanju”, stajalo je u jučerašnjem članku portala Direktno.hr koji je pod pritiskom uklonjen i više ga nije moguće pronaći, ”i produbljivanju sukoba je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. On i Galić [vukovarsko-srijemski župan, Božo Galić], primjerice, bili su protiv toga da se to radi nepunih mjesec dana prije predsjedničkih izbora, jer je jasno da bi to moglo naškoditi njezinom rezultatu tj. dovesti do razjedinjenosti birača”.

Kako je Telegram objavio, Gradski odbor HDZ-a Otoka raspušten je u petak uvečer, dok je predsjednik stranke Andrej Plenković bio u Osijeku na proslavi 30. obljetnice osnivanja HDZ-a, te ondje saznao za tu vijest.

– Skupina oko Čuljka – kaže Telegramov sugovornik blizak HDZ-u vukovarsko-srijemske županije – izvela je blitzkrieg svjesna da je Plenković zaokupljen štrajkom prosvjetara, ali i činjenicom da sada, tri tjedna pred izbore, protiv njih ne može ništa poduzeti. Zato si mogu dopustiti svašta, pa i to da skupljaju potpise građana na obrascima na kojima ne piše ime predsjedničkog kandidat za kojeg to čine.