Jedan gospodin i njegova supruga iz Kine, prilikom pregledavanja starih fotografija, shvatili su kako su se njihovi životni putevi spojili puno prije nego što su mislili. Jedanaest godina prije nego su se službeno upoznali oboje su pozirali na Trgu Wusi Guangchang (Trg četvrtog svibnja), u poslovnoj četvrti kineskog grada Qingdao – u istom trenutku.

Danas su u sretnom braku i imaju dvije djevojčice, blizanke. Upoznali su se 2011. godine u gradu Chengdu. Da su im se putevi sreli i prije te 2000. godine otkrio je gospodin Ye koji je prije nekoliko tjedana listao obiteljski album.

Tada je naišao na fotografiju na kojoj njegova supruga pozira pred velikim spomenikom na Trgu Wusi Guangchang. Učinilo mu se poznato mjesto, a onda je pozadini fotografije ugledao sebe kako pozira na istom mjestu. Potražio je svoju fotografiju i otkrio da su se njegova supruga i on, 11 godina prije nego su se upoznali, fotografirali na istom mjestu u isto vrijeme.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP

— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) March 11, 2018