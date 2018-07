Mario Sever, vlasnik tvrtke Eko Sever kojeg je Telegram krajem 2015. razotkrio kao iskusnog prevaranta koji je kupcima podvaljivao povrće i voće sa zelene tržnice kao ekološko, opet nije imao sreće na sudu. Prije devet dana, 12. srpnja 2018., općinski sud u Zlataru donio je nepravomoćnu presudu kojom se odbija njegova žalba na ovrhu.

Ovršiti ga želi država, jer nije platio godišnju ratu za zemljište u Lepšiću kraj Ivanić-Grada koje je još u prosincu 2011. uknjižio na svoje ime. Cijena zemljišta bila je 271.893 kune i, prema ugovoru citiranom u presudi, obvezao se da će taj iznos riješiti u 15 obroka. Prve dvije rate podmirio je u roku od 15 dana nakon potpisivanja ugovora, a sljedeće će mu, dogovoreno je, sjedati svakog 30. lipnja od 2012. do 2025. godine.

Zemljište je darovao i tvrdio da nema veze s njim

No, gospodin Sever izveo je mali luping. Jednostavno nije platio ratu za 2016. i onda je, 27. srpnja te godine, darovao zemljište užem članu obitelji. Kad je stiglo rješenje o ovrsi, on se žalio i tvrdio kako nema nikakvo dugovanje prema Ivanić-Gradu koji je pokušao doći do svog novca. Još bolje, dodao je kako, citiramo, “on kao fizička osoba nikada nije bio ni u kakvom poslovnom odnosu s ovrhovoditeljem pa nema nikakva saznanja o predmetnom potraživanju”. Sukladno navedenom, piše dalje u žalbi, predlaže da se nalog iz rješenja o ovrsi ukine i tužbeni nalog odbije.

Taj ingeniozni pokušaj nije mu prošao. Odvjetnici koji su u procesu zastupali Republiku Hrvatsku, predali su presliku kupoprodajnog ugovora i ispis iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je zemljište upisao na svoje ime i zatim njime raspolagao. Prema još uvijek nepravomoćnoj presudi, morat će platiti 18.126 kuna, plus oko 3000 kuna odvjetničkih i javnobilježničkih troškova.

Telegram je pokušao doznati što se događalo dalje, jer nam se prema navedenim argumentima čini izglednim da nije plaćao rate ni za godine su uslijedile, no nismo uspjeli dobiti odgovor. U upravi Ivanić-Grada pozvali su se na zaštitu podataka i kazali kako ne mogu odgovoriti na postavljeni upit.

Sud: ‘Telegramov specijal svijetli je primjer novinarstva’

Eko Sever dosad je izgubio i nekoliko presuda protiv Telegrama. Tužio nas je, s vrlo ozbiljnim odštetnim zahtjevima, zbog istraživačkog specijala iz 2015. godine kojim smo dokazali kako je varao kupce. U Telegramovom serijalu objavljeni su rezultati laboratorijskih testiranja, iskazi svjedoka, mišljenja stručnjaka i fotografski dokazi o noćnom transportu običnog voća i povrća u dvorište Eko Severa; sve Telegramove dokaze vlasnik i direktor Eko Severa agresivno je odbacivao, tvrdeći kako je riječ o uroti protiv njegove tvrtke i obitelji.

Pokrenuo je šest procesa i dosad su nepravomoćno zaključena dva. Oba je izgubio. Prvo je 22. rujna 2017. građanski općinski sud u Zagrebu prihvatio dokaze i navode Telegramovih svjedoka te nepravomoćno presudio u našu korist.

Zatim je 23. veljače 2018. općinski kazneni sud također nepravomoćno oslobodio članove naše redakcije optužbi za klevetu. U obrazloženju presude sudac je napisao kako su navodi iz Telegramovih tekstova nedvojbeno istiniti. Telegramov specijal sud je ocijenio kao, opet citiramo, “svijetli primjer istraživačkog novinarstva”.

SDP-ov, Mostov ni HDZ-ov ministar nisu učinili ništa

Možda je važno spomenuti iskaze jednog od svjedoka, vozača koji je godinama za njih kupovao obično, najjeftinije voće i povrće na zelenoj tržnici koje je tvrtka Eko Sever zatim prodavala po desetak puta većoj cijeni, obmanjujući kupce kako je riječ o ekološkoj robi. Gospodin Branko Šimec na sudu je priznao kako je sve objavljeno u Telegramovim istraživačkim tekstovima istina.

Kazao je kako je godinama, uvijek noću, u dvorište Severovih dostavljao velike količine jeftinog povrća koje je netom prije kupovao na zagrebačkoj veletržnici. Potvrdio je autentičnost fotografija koje, sličnim nemuštim argumentima kao u slučaju neplaćanja zemljišta kod Ivanića, gospodin Mario Sever uporno demantira posljednje tri godine.

Tijekom tog razdoblja izmijenila su se tri ministra poljoprivrede, no OPG Sever još uvijek ima licencu za prodaju ekoloških proizvoda. U vrijeme objave Telegramovog specijala ministarstvo je vodio SDP-ov Tihomir Jakovina koji se javno obrušio na našu redakciju, tražeći da prestanemo istraživati ekološke proizvođače. Nakon njega su došli Mostov Davor Romić pa HDZ-ov Tomislav Tolušić, no nije se dogodilo ništa.