Telegramova priča o bešćutnosti požeškog Doma zdravlja, gdje su samohranu majku troje djece, čistačicu Valentinu Eraković, bacili na cestu da bi na njeno mjesto primili šogoricu Mate Matijevića, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo u Požegi (čija supruga već radi u Domu zdravlja kao tajnica), ne samo što je izazvala veliko zanimanje čitatelja i mnogobrojne gorke komentare, već je pokazala kako još uvijek ima dobrih ljudi, spremnih pomoći.

Redakciji Telegrama javilo se nekoliko čitatelja sa željom da pomognu ženi koja je ostala bez ikakvih primanja i čija je egzistencija, kao i školovanje njezine tri kćeri, dovedena u pitanje. Naime, kako je to rekla Telegramu, nakon što je ostala bez posla u požeškom Domu zdravlja, Valentina Eraković više neće moći najstarijoj priuštiti studij na Veleučilištu u Požegi, drugu kćer morat će ispisati iz Srednje medicinske škole u Pakracu budući da joj više ne može plaćati smještaj u učeničkom domu, a treću, najmlađu, sljedećeg mjeseca neće moći upisati u srednju školu, jer nema novca za plaćanje troškova puta u Požegu, iz Pleternice gdje žive.

Anonimni čitatelj, bračni par iz Danske…

Jedan čitatelj koji je pomogao Valentini Eraković tražio je apsolutnu anonimnost, nije želio čak ni objavu inicijala. Obrazložio je to riječima: ”Ne želim baš nikakvu objavu. Moje je uvjerenje da dobra kao i loša djela imaju izvjesnu energiju kojom djeluju u našem prostoru/vremenu i da je dobro djelo, per se, dovoljno. Bez ‘javnosti’. Kad javna osoba učini ono što je učinjeno gđi Eraković, i kad ego nadjača opće dobro, utoliko je gore djelovanje te negativne energije. Vi to dobro znate jer ste N puta svjedočili zlouporabi javnih ovlasti koje su metastazirale u svoju suprotnost. Tada najranjiviji članovi društva postaju žrtve i prevlada zakon jačega (…interesa). U takvoj eri živimo”.

Samozatajni čitatelj Telegrama koji je prvi ponudio i poslao pomoć gospođi Eraković, ne želeći pri tom isticati svoju humanu gestu, poslovni je čovjek iz jednog mjesta u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Valentini Eraković, nakon što smo im poslali njene kontakte, javio se i bračni par iz Danske, K.P. i H. B. N. umirovljenici, koje također žele pomoći. Jedna čitateljica iz Dubrovnika odmah je Eraković ponudila zaposlenje, no ona, kaže nam, to na žalost nije mogla prihvatiti s obzirom da mora brinuti o djeci i nije joj moguće napusti Pleternicu. Pomoć je ponudio i naš čitatelj S. H..

Još uvijek se nada da će joj vratiti posao

Valentina Eraković živi u unajmljenom stanu u Pleternici, a kako je ostala bez prihoda, njen stanodavac M. B., također joj je spremno ponudio pomoć. ”Naravno da sam gospođi Eraković rekao da i dalje može ostati u mom stanu i da mi nije palo na pamet otkazati joj pravo na korištenje stana zbog toga što nije u mogućnosti plaćati najam”, kaže M. B. “Vrlo sam zahvalna i dirnuta željom dobrih ljudi da mi pomognu i svima im zahvaljujem”, kaže Eraković.

Ona se nada da bi ipak mogla dobiti posao u Domu zdravlja, na mjestu čistačice, gdje je radila sedam godina, nakon što osobi koja je primljena uz pomoć utjecajnih Požežana prođe mjesec dana probnog roka. Smatra da je kvalificiranija za taj posao, no prijatelji joj govore da je to uzaludna nada jer osoba koja sada radi ima jake veze s utjecajnim ljudima u Požegi.

Kaže kako će zatražiti i prijam kod požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, da mu izloži prilike u kojima se našla nakon otkaza. Osnivač Doma zdravlja je Požeško-slavonska županija na čijem je čelu Alojz Tomašević, a njegov sin Danijel Tomašević, prije nekoliko tjedana dobio je posao vozača upravo u požeškom Domu zdravlja.