Sjećate se ruševine koju je Vukovar kupio jer su ih neki tipovi uvjerili da će tu graditi Hilton? Eno je tamo, još stoji

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava (HDZ) sredinom ljeta prošle godine pompozno je najavio kako će raspisati natječaj za prodaju derutnog i devastiranog Hotela Dunav, kojeg je, nekoliko mjeseci prije toga, za nešto više od 10 milijuna kuna Grad Vukovar kupio od vinkovačke tvrtke Eurco. Vukovarsko Gradsko vijeće 10. je kolovoza prošle godine donijelo odluku o izmjenama uvjeta u raspolaganju nekretninama u gradskom vlasništvu, što je bio uvjet za raspisivanje natječaja. Penava je, naime, tvrdio kako postoji ozbiljan investitor koji je voljan kupiti hotel i staviti ga u funkciju.

Iz vukovarskog gradskog ureda za odnose s javnošću Telegramu su u petak, 4. siječnja, odgovorili da natječaj još nije raspisan i da će to biti urađeno ”u dogledno vrijeme”. Nisu odgovorili zašto to nije učinjeno i u čemu je problem da gotovo pola godine od odluke Gradskog vijeća, natječaj još uvijek nije raspisan. Zanimljivo, odluka Gradskog vijeća o prodaji tek kupljenog hotela Dunav, uslijedila je samo četiri dana nakon što je Telegram ekskluzivno objavio kako gradonačelnik Penava pregovara s vlasnicima švicarske tvrtke Immo Invest Partner AG, braćom Frenkom, Džekom i Svetislavom Đorđićem.

Najavljivana najviša zgrada u Hrvatskoj

Oni su, kako je saznao Telegram, najavljivali da će na mjestu Hotela Dunav izgraditi najvišu zgradu u Hrvatskoj (!), koja bi imala 37 katova i u čijem bi sastavu pet katova zauzimao luksuzni hotel Hilton. U razgovoru za Telegram, početkom kolovoza prošle godine, Penava je tu informaciju potvrdio, no rekao je kako zdanje neće imati 37, već 36 katova. O detaljima nije htio govoriti rekavši kako bi to bilo preuranjeno, no potvrdio je da se razgovori o tome vode, te da je dan prije nego smo ga kontaktirali imao susret s jednim od braće Đorđić.

U vukovarskoj gradskoj upravi nisu bili voljni objasniti zašto čekaju s raspisivanjem natječaja. Nismo dobili ni odgovor hoće li, ne bude li zainteresiranih, devastirani Hotel Dunav, kako je Penava tvrdio kada su ga za 10,36 milijuna kuna kupili početkom prošle godine, pretvoriti u Društveno-obrazovni centar sa smještajnim kapacitetima, konferencijskim dvoranama, poslovnim prostorima i drugim sadržajima. A onda se naglo predomislio i najavio ozbiljnu investiciju, megalomanski projekt od 36 katova.

Oko sudbine Hotela Dunav, s kojeg su poskidana, vrata, prozori, radijatori i počupane instalacije, te pokradeno sve što se moglo odnijeti i koji je u takvom stanju pa predstavlja opasnost za prolaznike, u gradskoj upravi Vukovara mudro šute. Platili su ga 10,36 milijuna kuna, a sada ne znaju što će s njim.

Ništa ni od investicija u Varaždin

Prije nešto manje od godinu dana, u veljači 2018., pompozno je najavljena gradnja još jednog hotela Hilton u Hrvatskoj. Gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok ugostio je predstavnike tvrtke Immo Invest Partner, koji su na tiskovnoj konferenciji najavili ulaganje od desetak milijuna eura u varaždinsku Vilu Oršić i pretvoriti je u hotel sa 110 soba i apartmana s restoranom, disco barom, konferencijskom dvoranom, trgovinom i javnom garažom.

S puno optimizma tada je najavljeno kako bi konačni prijedlog pretvaranja Vile Oršić u hotel trebao biti gotov za tri mjeseca, dakle do početka svibnja 2018. a krajem te godine početi i gradnja. Hotel bi bio završen do sredine 2020., rekao je tada Džek Đorđić, jedan od vlasnika švicarske tvrtke Immo Invest Partner. Na pitanje u kojoj je fazi projekt, iz gradske uprave Varaždina dobili smo razočaravajući odgovor:

”Grad Varaždin zaprima puno upita za investicije raznog tipa i redovito prima sve zainteresirane investitore, pa smo tako primili i predstavnike tvrtke Immo Invest Partner koji su prezentirali svoju ideju. No, za bilo kakvu vrstu investiranja u vilu Oršić, potrebno je provesti natječaj, na koji će se zatim moći javiti svi zainteresirani investitori”, stoji u odgovoru s potpisom Maje Hrešć. Dakle, ni u Vukovaru, kao ni u Varaždinu natječaj još nije ni raspisan, a ražanj za zeca već se odavno vrti.

Najlošije je prošao Vukovar

Tvrtka Immo Invest Partner iz Švicarske – čini se, nesuđeni investitor najviše zgrade u Hrvatskoj koja se trebala graditi u Vukovaru, i Hotela Hilton u varaždinskoj Vili Oršić – u hrvatskim se medijima pojavljivala i kao ozbiljan investitor, kupac Club Adriatica u Baškoj Vodi. Cijena koju su ponudili Švicarci bila je 54 milijuna kuna, potpisan je ugovor i trebalo se početi s projektom u koji je tvrtka Immo Invest Partner najavila ulaganje od 100 milijuna eura.

Pisalo se kako bi nakon završetka turističke sezone 2019. godine započela izgradnja hotela s četiri i pet zvjezdica, kapaciteta najmanje 1.500 ležajeva. No, spomenuta je tvrtka, u travnju prošle godine, pod objašnjenjem da je bila izvrgnuta reketu, odustala od projekta, a Adriatic Club ponovno je išao na bubanj da bi obvezujuću ponudu na novom natječaju, u studenom prošle godine, dalo Trgovačko društvo Jadran iz Crikvenice i ponudilo cijenu od 50,5 milijun kuna.

Od tri najavljena projekta u Hrvatskoj, tvrtka Immo Invest Partner AG nije ostvarila ni jedan, no najlošije je prošao Grad Vukovar. Kako se može čuti u tom gradu, razlog zbog kojeg se tamošnja gradska uprava na čelu s Ivanom Penavom upustila u kupnju Hotela Dunav i potrošila, za vukovarske prilike, fantastičnih 10,36 milijuna kuna, bio je taj što su se nadali da će zgradu derutnog hotela kupiti Švicarci i ondje izgraditi najvišu zgradu u Hrvatskoj. No, od toga posla očito nema ništa, a zagonetna šutnja što će dalje biti s ruševnim hotelom, samo potvrđuje priče kako gradska vlast Vukovara ne zna što će s hotelom za koji je potrošila golemu svotu.