Netom nakon što je početkom ožujka Telegram objavio kako je župnik Josip Martinović iz Harkanovaca, u Slavoniji, s poljoprivrednog zemljišta vraćenog Crkvi protjerao svoje župljane koji su je do tada obrađivali, a njive dao u najam tvrtki Bioagrar, u selu je osvanuo đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Slučaj u Harkanovcima bio je za Crkvu vrlo neugodan, pa je nadbiskup Hranić otišao tamo da bi riješio problem.

Naime, čim je 50-ak hektara zemlje, do tada u državnom vlasništvu i najmu tamošnjih seljaka vraćeno Crkvi, župnik Martinović oduzeo im je njive i bez natječaja i ikakve obavijesti dotadašnjim korisnicima, dao u najam tvrtki Bioagrar, u vlasništvu Joze Martinovića. I to po bagatelnoj cijeni od samo 700 kuna po hektaru godišnje i to na neograničeni rok najma. Usporedbe radi, u okolnim župama, za najam crkvenog zemljišta raspisivani su natječaji pa je zemlju dobio najbolji ponuđač. Cijena najma kretala se i do tri puta više od one koju je Bioagraru dao župnik Martinović.

Župljani na mise sad odlaze u okolna mjesta

Kako su mještani Harkanovaca kasnije saznali, nadbiskup Hranić savjetovao je župnika Martinovića da raspiše natječaj. Činilo se da će sve biti u redu pa su nezadovoljni župljani odustali od daljnjih istupa u medijima i odbili jednu televizijsku kuću s nacionalnom frekvencijom koja je o tome, nakon teksta u Telegramu, htjela napraviti emisiju. Željeli su spor riješiti u tišini, osobito nakon što je župnik Martinović poslije službe božje u obližnjem Zelčinu i Ivanovcu rekao vjernicima kako ne razumije zašto su se župljani Harkanovaca obratili medijima jer je on voljan sve riješiti dogovorom.

Nedjeljko Lisko, Pavo Fadvig i Ivica Tomin, župljani Harkanovaca koji su ranije obrađivali sporno zemljište, ostali su neugodno iznenađeni kada su ovih dana shvatili kako ih je župnik ponovno izigrao. Umjesto da raspiše natječaj i crkvenu zemlju da u najam onom tko najviše ponudi, njive su i dalje ostale u zakupu tvrtke Bioagrar i to po istoj cijeni. Nakon što su s površina požnjeli kamilicu, njihova mehanizacija ovih se dana pojavila na poljima kako bi pripremila tlo za sljedeću sjetvu.

“Nakon što smo saznali da od natječaja neće biti ništa i da zemlja ostaje u najmu Bioagrara, poslije nedjeljne mise otišao sam u sakristiju gdje je župnik upravo brojao lemozinu i pitao ga zašto nije raspisao natječaj. Bio je vrlo ljut. ‘Makni mi se s očiju da te ne vidim! Što si to pisao o meni?!’, rekao je. Od tada, na misu više ne idem u Harkanovce, već u Našice. Nisam jedini. Isto su učinili Ivica Tomin koji na nedjeljno bogoslužje ide u Valpovo, a Nedjeljko Lisko u Našice. Neka se župnik Martinović zapita zašto na nedjeljnoj misi ima jedva 15-ak župljana”, kaže Damir Pavošević, čiji je otac član Ekonomskog vijeća župe u Harkanovcima i koji je dobro upoznat s postupcima župnika Martinovića.

Obećanja nadbiskupa i generalnog vikara nisu se ostvarila

Župnik Martinović u ožujku ove godine rekao je za Telegram kako je zemlju dao u najam tvrtki Bioagrar kako bi se odužio njenom vlasniku, Jozi Martinoviću, zaslužnom što je zemlja vraćena u crkveni posjed, te da je to u interesu župe i župljana. “Jozo Martinović nema apsolutno nikakvih zasluga što je zemlja vraćena crkvi”, kaže Nedjeljko Liska. “Bio sam u Valpovu u odboru koji je o tome odlučivao i znam kako je sve išlo, kao i to da smo Crkvi vratili objedinjene parcele, a ne raštrkane uokolo”.

Ivica Tomin i Damir Pavošević kažu pak kako su im iz Biskupije đakovačko-osječke u više navrata rekli da imaju puno povjerenje u župnika Martinovića i da će on problem sa zemljom riješiti tako da budu zadovoljni. Tražili su i da ih netko primi u Biskupiji, no rečeno im je kako za to nema potrebe i da će sve biti riješeno.

“Vjerovali smo riječima generalnog vikara, monsinjora Ivana Ćurića i Matije Akšamovića, bilježnika u Nadbiskupskom ordinarijatu, tim više što nam je Akšamović tvrdio kako je i nadbiskupski revizor rekao da ugovor o najmu kakvog je potpisao župnik Martinović s tvrtkom Bioagrar još nikada nije vidio. No, ništa se nije primijenilo, župnik je nastavio po svome”, kaže Damir Pavošević.

‘S druge strane stalno govori da manjka novca’

“Ne prođe ni jedna misa a da župnik vjernicima ne govori kako župi manjka novca i kako bi trebalo više milodara, no i dalje u bescjenje daje crkvenu zemlju. Kada bi za najam dobio dvostruko, godišnje bi župa uprihodila oko 35.000 kuna više i mnogo toga bi se moglo napraviti. Iako crkva u Harkanovcima ima grijanje, zimi je hladno jer župnik, štednje radi, samo petnaestak minuta prije mise temperira crkvu, pa se svi smrzavamo tijekom bogoslužja”, kažu Telegramovi sugovornici.

Nazvali smo velečasnog Martinovića kako bismo saznali zašto nije ispunio obećanje svojim župljanima, te zašto unatoč zahtjevu nadbiskupa Hranića nije raspisao natječaj za najam crkvene zemlje. No, čim smo se predstavili župnik je samo blagim glasom rekao: ”Doviđenja, doviđenja” i prekinuo vezu.