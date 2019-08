U Slatinskoj banci, s oko 200-tinjak zaposlenika, u posljednjih nekoliko tjedana otkaz je dobilo, suspendirano je ili smijenjeno desetak ljudi, među kojima i dvoje članova uprave, Darko Baćani i Elvis Mališ. Baćani je premješten na drugo radno mjesto, a Mališ je prošloga tjedna sam podnio ostavku.

Razlog otkaza, suspenzija, smjena i premještanja na druga radna mjesta je otuđenje još točno neutvrđene količine novca nestale iz trezora i s računa klijenata. Prema različitim, neslužbenim informacijama, iznos ukradenog novca je u rasponu od 3,5 do gotovo 20 milijuna kuna, no predsjednik Uprave Andrej Kopilaš, priznaje de se radi o ozbiljnom iznosu. Ali odmah i dodaje da je poslovanje banke stabilno, da su svi klijenti namireni i da banka posluje bez teškoća.

Sve je krenulo 17. srpnja kada je u banci, nakon određenih sumnji, dan ranije obavljena izvanredna revizija poslovanja i kada se utvrdilo da nedostaje značajna količina novca. Otkaz je tada dobio šef poslovnice Slatinske banke u Pitomači, Neven Bedeković.

Šef poslovnice priznao

Slatinska banka slučaj je prijavila policiji, rekao je predsjednik uprave Andrej Kopilaš, a prema saznanjima Telegrama izvide provode tri državna odvjetništva: u Zagrebu, Virovitici i Bjelovaru. Neven Bedeković priznao je odgovornost za nestanak novca, ali u razgovoru za Telegram nije rekao o kojem se iznosu radi. Tvrdi kako je brojanje novca u trezoru iz kojeg je nestao dio novca, tijekom revizije obavljeno bez njegove nazočnosti.

“Da, priznao sam odgovornost za nestanak novca i učinio sam to zbog toga kako ne bi nastradale druge osobe u banci prema kojima je krenula odmazda. One, njih desetak, ni na koji način nisu povezane s nestankom novca. Nisam, međutim, priznao nikakav iznos manjka novca, jer osobe koje su došle u reviziju odstranile su me iz službenih prostorija prilikom brojanja novca, tako da iznos koji se spominje i može i ne mora biti točan. Radim u banci 25 godina i znam da takva procedura nije uobičajena”, kaže Bedeković.

Nedostaje 20 milijuna?

Prema neslužbenim izvorima iz Slatinske banke, Bedeković je priznao da je iz banke uzeo oko 750.000 kuna i 125.000 eura. Taj novac spreman je vratiti. No, ako se uistinu radi o značajno većem iznosu kako je iz uprave rečeno nekim djelatnicima, neobično je što se Bedeković još nalazi na slobodi.

Na naš upit je li točno da se spominje i manjak od čak 20 milijuna kuna, Bedeković kaže da se radi o spekulacijama. Dodaje kako zna da su u tijeku određeni izvidi, ali nitko mu još nije rekao za koji ga se iznos tereti. “Kao što vidite na slobodi sam”, kaže Bedeković za Telegram.

Čudno pismo o kockanju

Intrigantan detalj u cijeloj priči je pismo koje su iz Uprave predočili jednoj djelatnici u kojem Bedeković navodno priznaje da je novac potrošio na kockanje. Omotnica s tim pismom, navodno, pronađena je u njegovu uredu, u poslovnici u Pitomači, no osoba na koju je pismo naslovljeno nikada ga nije primila. U razgovoru za Telegram Bedeković kaže da pismo takvog sadržaja nikada nikome nije napisao. Predsjednik uprave Slatinske banke Andrej Kopilaš tvrdi pak da je za postojanje tog pisma čuo, ali da ga osobno nije vidio.

“Stali smo na žulj organiziranoj krim-ekipi koja nas je opelješila i koja sada uokolo širi razne informacije kako bi se naštetilo banci, da se reputacijski destabilizira. Ističem kako su svi naši klijenti, kad je prijevara otkrivena, istoga časa namireni i kako banka posluje stabilno. Meni, kao predsjedniku Uprave to je najvažnije, a istrage će otkriti kako je do nestanka novca došlo i koliki je iznos u pitanju. Događalo se to i drugim bankama”, kaže Kopilaš.

Kako je osnovana banka

Slatinska banka nastala je iz beogradske Jugobanke, koja je u bivšoj državi imala svoju poslovnicu u Slatini. Njen prvi direktor, u procesu privatizacije, bio je Ante Šimara, kasnije i većinski vlasnik. Šimara je bio dugogodišnji gradonačelnik Slatine i jedno vrijeme zastupnik u Hrvatskom saboru.

Sada, većinski vlasnik banke su tvrtke u vlasništvu varaždinskog odvjetnika i poslovnog čovjeka Olivera Uskokovića, a kako smo iz banke neslužbeno čuli on je namjerava prodati jednoj mađarskoj banci, dok se kao mogući kupci u posljednje vrijeme pojavljuju i Česi.