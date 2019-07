Skandalozna prodaja 85,6 hektara državnog zemljišta, vrijednog 36,6 milijuna kuna, tvrtki slavonskobrodskog poduzetnika Dragana Marića, Marsonia Glas, koja je prošle godine imala prihod od samo 11.875 kuna (!), zauvijek je prekinula mogućnost da ondje, neposredno uz autocestu Bregana – Lipovac, niknu pogoni Volkswagena. O mogućnosti da taj automobilski gigant sa 660.000 zaposlenih, što u Njemačkoj, što diljem svijeta, jednu od svojih tvornica sagradi upravo na tom zemljištu, bio je u pisanom obliku upoznat i premijer Andrej Plenković i to u najmanje dva navrata: 12. veljače i 5. ožujka ove godine.

Međutim, kao što smo pisali, to atraktivno zemljište iz portfelja Ministarstva državne imovine na čelu s Goranom Marićem, odlukom Vlade od 4. srpnja ove godine, otišlo je u vlasništvo tvrtke čija je osnovna djelatnost hotelski i drugi smještaj. Činjenica da dvojicu Marića, slavonskobrodskog poduzetnika Dragana Marića, iza kojeg je nekoliko propalih tvrtki (najpoznatija je bivša Tvornica stakla u Lipiku) i ministra državne imovine Gorana Marića, osim istog prezimena povezuje i nogometna prošlost, te podrijetlo (obojica su rodom iz Gruda u Hercegovini), može i ne mora imati značenje za ovu neobičnu priču, no više je nego upitno kako tvrtka s godišnjim prometom od nepunih 12 tisuća kuna može kupiti zemljište čija je vrijednost tri tisuće puta veća!?

Brod je dio svog zemljišta prepustio državi

Grad Slavonski Brod, s potpisom gradonačelnika Mirka Duspare, u veljači ove godine, pet dana nakon što je Vlada donijela odluku o prodaji 85,6 hektara državnog zemljišta, poslao je pismo premijeru Plenkoviću u kojem ga upozorava kako je zemljište koje je Vlada, temeljem prijedloga Ministarstva državne imovine, odlučila prodati, od strateške važnosti za taj grad i cijelu Brodsko-posavsku županiju. Duspara je pisao premijeru kako je to zemljište ”od velike gospodarske važnosti za grad, s obzirom da ima mnogo potencijala za razvitak industrijske proizvodnje putem raznih investicija te izgradnje suvremenih proizvodnih pogona što bi za posjednicu imalo razvitak poduzetništva i poduzetničke klime te u konačnici pridonijelo otvaranju novih radnih mjesta”. Gradonačelnik Slavonskog Broda dodao je i zašto je važno: ”spriječilo bi sve veći odljev mladih radnika iz Republike Hrvatske u potrazi za zaposlenjem”.

Prije pisma premijeru, Duspara je u više navrata, što od Marićevog ministarstva, što od Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, tražio pravo na zamjenu nekretnina jer je Grad Slavonski Brod dio svog zemljišta prepustio Republici Hrvatskoj za gradnju riječne luke na Savi. No, nije im bilo udovoljeno, pa se Duspara izravno obratio premijeru. Odgovor predsjednika Vlade nikada nije dobio.

Premijer ne odgovara na pisma gradonačelnika

Gradonačelnik Broda ponovno će 5. ožujka ove godine uputiti premijeru Plenkoviću pismo (možete ga pročitati ovdje) u kojem ga upozorava ”na postojanje aktivne komunikacije Grada Slavonskog Broda i Volkswagen grupe” koja je u ”potrazi za prostorom za izgradnju proizvodnih pogona na području istočne Europe”. Duspara objašnjava kako je upravo to zemljište pogodno za ponudu Volkswagenu ”zbog svoje veličine, zemljopisnog položaja, blizine gospodarske i prometne infrastrukture, te strateško-proizvodnog potencijala”, te s obzirom na te prednosti ”predstavlja predmet interesa VW grupe” i ulazi u izbor moguće lokacije na kojoj njemački automobilski gigant namjerava graditi svoj pogon. Ni na to pismo Duspara nije dobio Plenkovićev odgovor. Za razliku od premijera, koji prošle i ove godine obilazi središta slavonskih županija i objašnjava Vladin ”Projekt Slavonija”, koji bi trebao preporoditi taj dio Hrvatske, iz Volkswagena su odgovorili na ponudu Grada Slavonskog Broda da ondje izgrade tvornicu.

Gradonačelnik Duspara, tada još ne znajući kako Ministarstvo državne imovine namjerava prodati 85,6 hektara zemljišta u neposrednoj blizini Slavonskog Broda, ponudio je Volkswagenu 19. rujna prošle godine, objašnjavajući sve prednosti te lokacije, mogućnost da ondje izgrade svoju tvornicu. Odgovoreno je 5. ožujka ove godine. Michael Kadera tako obavještava Dusparu kako VW grupa još nije odlučila o izboru lokacije te kako će ga kontaktirati ”u kasnijoj fazi izbora lokacije”. U opširnom dodatku pismu VW grupa potvrđuje kako nakon 2022. namjerava proizvodnju svojih vozila proširiti i na nekoj od lokacija u istočnoj Europi.

Prodaja patuljastoj tvrtki bez referenci

No, tada, 5. ožujka, kada je u Slavonski Brod stigao odgovor VW grupe, u tijeku je već bio natječaj za prodaju zemljišta koje je Grad Slavonski Brod nudio njemačkom automobilskom divu. Samo četiri mjeseca kasnije, 4. srpnja, to je zemljište otišlo u ruke vlasniku tvrtke s godišnjim prihodom od 11.875 kuna. Tvrtka Marsonia Glas, kako smo pisali, obećava ondje izgraditi tvornicu stakla i kako je to Telegramu potvrdio njen vlasnik Dragan Marić, najavljuje investiciju od nevjerojatnih 325 milijuna eura, te zapošljavanje oko 600 radnika.

Zašto je Vlada Andreja Plenkovića odlučila prodati zemljište na kojem je mogao niknuti proizvodni pogon Volkswagena? Zašto je, umjesto da tih 85,6 hektara ustupi Gradu Slavonski Brod odlučila tu golemu atraktivnu lokaciju prodati patuljastoj tvrtki bez ikakvih referenci i čvrstih jamstava da će ondje ikada išta sagraditi? Odgovor može biti dvojak: u državni proračun će se sliti 36,6 milijuna kuna (iznos po kojem je zemljište prodano, ali je plaćena tek jamčevina od 1,85 milijuna kuna), odnosno država se opametila i više ne želi poklanjati zemljište gradovima i općinama, jer s takvom praksom ima loša iskustva.

Loše iskustvo s poklanjanjem zemljišta

Naime, sredinom rujna 2007. godine, tadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Petar Čobanković odlukom Vlade Ive Sanadera, potpisao je s bivšim načelnikom Općine Sibinj (u Brodsko-posavskoj županiji), Ivicom Batinićem ugovor kojim Republika Hrvatska daruje 26,7 hektara za izgradnju zone malog gospodarstva, procijenjenog na nešto više od 12 milijuna kuna.

Općina Sibinj obvezala se darovanu nekretninu staviti u funkciju najkasnije do 2010., no to se nije dogodilo ni do danas. Darovano zemljište, koje, što je vrlo zanimljivo, graniči sa zemljištem koje je Vlada upravo prodala Marsonia Glasu, zaraslo je u korov i na njemu nema nikakve gospodarske aktivnosti. Ono je bilo predmet ogromnih malverzacija i maratonskih sudskih procesa u kojima su akterima izrečene zatvorske kazne. Među njima, uz bivše čelnike Općine Sibinj Ivicu Batinića (osuđen na zatvorsku kaznu od tri godine i dva mjeseca) i Ivicu Miškovića (dvije godine zatvora), osuđeni su i general Mladen Kruljac i nekoć svemoćni brodski HDZ-ovac Zdravko Sočković, no njima je zatvorska kazna preinačena u rad za opće dobro.

Ministarstvo drugim općinama i dalje poklanja

Dok će se tek vidjeti kako će i na koji način tvrtka Marsonia Glas, s godišnjim prometom od smiješnih 11.875 kuna u državni proračun za kupljeno zemljište uplatiti 36,6 milijuna kuna, barem je jasno da Republika Hrvatska – bez obzira na gorko iskustvo s darovanjem zemljišta Općini Sibinj – nije odustala od prakse darivanja zemljišta. Tako je prošle godine istarskoj Općini Kršan darovala za potrebe poslovne zone 50 hektara vrijednih više od 13 milijuna kuna, dok je u ožujku ove godine ministar državne imovine Goran Marić s načelnikom općine Pićan Ivanom Frankovićem potpisao ugovor kojim država toj općini daruje za potrebe tamošnje poduzetničke zone daruje 17 hektara, vrijednih 25, 6 milijuna kuna.

Zašto je u slučaju Slavonskog Boda postupljeno drugačije i kako je u igru s kupovinom upala tvrtka dobrog poznanika i zemljaka ministra državne imovine Gorana Marića, njegovog prezimenjaka Dragana Marića, koje veže i zajednička strast prema nogometu, nepoznato je. No, poznato je kako je premijer Plenković znao za mogućnost da bi na tom zemljištu mogao niknuti pogon Volkswagena, ali na dopise gradonačelnika Slavonskog Broda, Mirka Duspare, čak nije ni odgovorio.