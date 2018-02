Crtica iz pravosuđa: Slavonski sud malo je lagao da su riješili 2364 ovrhe, sad zapošljavaju ljude da to stvarno učine

Zvuči nevjerojatno, ali je istinito: na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu postoje 2364 ovršna predmeta koji se vode kao riješeni, a nisu riješeni! Telegramu je to potvrđeno iz Općinskog suda u Slavonskom Brodu kamo smo, temeljem glasina o lažiranim izvještajima (kakvi se nalaze na e-predmetima) uputili upit i dobili službenu potvrdu o šokantnom broju predmeta koji se vode kao završeni, a čuče u sudačkim ladicama.

Da bi se ”riješeni” ovršni predmeti uistinu riješili i da ne bi stajali na dnu ladica, 1. veljače ove godine u Općinski sud u Slavonskom Brodu, uz odobrenje Ministarstva pravosuđa, u stalni radni odnos primljena su dva sudska savjetnika, a prije tjedan dana, 16. veljače od Ministarstva pravosuđa zatražen je prijem u radni odnos još dva sudska savjetnika – jednog na neodređeno, a drugog na određeno vrijeme.

Dva nova sudska savjetnika već rade, a uzet će još dva

Bit će dakle potrebno četvero novih sudskih savjetnika (i značajan novac) da bi se riješila hrpetina ovršnih predmeta koji su se na tom sudu vodili kao riješeni. Zanimalo nas je tko su, među tamošnjim sucima, rekorderi u ”riješenim” predmetima za koje je sada angažirano dvoje novih sudskih savjetnika, a bit će ih potrebno još dvoje, da bi ”riješeni” predmeti stvarno postali riješeni i završili ondje gdje je takvim predmetima i mjesto: u sudskoj arhivi.

Apsolutni rekorder s ”riješenim” ovrhama među brodskim sucima je Tihomir Lazarić čijih je 416 ovršnih predmeta vođeno kao riješeno, slijedi sutkinja Kristina Zetović Urbanovski sa 108, sutkinja Jasna Krnić s 95, sudac Slaven Vidmar s 90, te Ivanka Kovačević s 81 neriješenim ovršnim predmetom koji su, međutim, u statistici vođeni kao riješeni. Sudski savjetnici na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu nadmašili su i suce.

Tako savjetnica Marina Smaić ima 488 ”riješena” ovršna predmeta, Željka Koporčić 192, a Mario Meandžija 181. Ništa bolja situacija nije ni na Općinskom sudu u Novoj Gradišci, stalnoj službi u Slavonskom Brodu. Ondje je rekorderka sutkinja Lidija Klašnja-Petrović sa čak 280 ”riješena” predmeta, prati je sutkinja Željka Paunović s 88 i sudac Josip Petričević s 33. Dvije sudske savjetnice na tom sudu, Gordana Mahovac i Melita Adamek-Mlinac imaju 128, odnosno 46 ”riješenih” ovršnih predmeta, koji, međutim, čuče u ladicama.

Rijetki nemaju ni jedan problematičan predmet

Rijetki su suci u tim sudovima, poput aktualnog suca ovlaštenog za obavljanje poslova sudske uprave, Mirka Živića (koji je na to mjesto došao 2. travnja 2017. i takvo stanje naslijedio), a da nemaju ni jedan ovršni premet koji čuči u ladicama, a vodi se kao riješen. Pored njega to su još suci i Dražen Ilak, te sutkinja Silvija Sajfert, kao i sudski savjetnik Davor Lovrić. Uvidom u upisnik ovrha za 2008., potvrđeno nam je na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, na kraju te godine ostalo je neriješeno 3906 ovršnih predmeta.

Zanimalo nas je i koji su suci od tog razdoblja do danas bili ovlašteni za obavljanje poslova sudske uprave i dobili podatke da je od 1. listopada 2008. do 1. travnja 2009. godine to bila je Irena Dikanović Terzić, a zamijenio ju je i na tom položaju ostao sve do 1. travnja 2017. godine predsjednik suda Slaven Vidmar. Od 1. travnja prošle godine tu dužnost obavlja Mirko Živić, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave.

Naravno, logično je pitanje gdje su danas sudac Slaven Vidmar i sutkinja Irena Dikanović Terzić u čije se vrijeme nagomilao toliko ”riješenih” ovršnih premeta da je za njihovo rješavanje sada potrebno angažirati četiri nova sudska savjetnika. Sudac Vidmar i danas je sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu, a trenutno se natječe za suca Županijskog suda u Osijeku, a sutkinja Dikanović Terzić napredovala je: predsjednica je građanskog odjela Županijskog suda u Slavonskom Brodu i zamjenica predsjednika tog suda Mirka Svirčevića!

Da stvar bude bolja, na sudu postoji ovršni odjel

“Irena Dikanović Terzić kao v.d. predsjednice Općinskog suda u Slavonskom Brodu i Slaven Vidmar, dok je bio predsjednik istog suda (2009. do 2017.), nisu, očito, učinili ništa da bi došlo do smanjenja broja neriješenih predmeta, već su godinama zanemarivali njihov ogroman broj, ne raspoređujući dovoljno sudaca koji bi ih riješili”, rečeno je Telegramu iz izvora bliskih brodskom pravosuđu.

Također ni Mirko Svirčević, sadašnji predsjednik Županijskog suda u Slavonskom Brodu, koji je od 11. rujna 2007. do 1. listopada 2008. bio v.d. predsjednika Općinskog suda u Slavonskom Brodu nije ništa poduzeo da se smanji broj neriješenih ovršnih predmeta, iako je dugi niz godina bio sudac Općinsko suda u Slavonskom Brodu – dodaje sugovornik Telegrama.

Da sve bude još zanimljivije, na Općinskom sudu u Slavonskom Brodu uz građanski i kazneni odjel postojao je i ovršni odjel od 13. siječnja 2010. do 8. travnja 2013. da bi nakratko bio ukinut i ponovno uveden 4. ožujka 2015., a postoji i danas.