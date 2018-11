Slučaj iz Đakova divno opisuje zemlju: čovjek je politički dobio posao pa je politički dobio otkaz. Sud ga sad vraća

Bivšeg predsjednika gradskog vijeća Đakova Gorana Soldu lokalna komunalna tvrtka Univerzal mora vratiti na posao. Lani je, kaže sud, nezakonito u njoj dobio otkaz. Mora mu se platiti i razliku plaća od ukupno 115 tisuća kuna. Telegram je dobio uvid u ovu nepravomoću presudu na koju se tvrtka Univerzal može žaliti u idućih par dana.

Iza naizgled običnog radnog spora nazire se politički obračun između trenutno vladajućeg HDZ-a u Đakovu i oporbenog HSS-a. Naime, Goran Soldo član je HSS-a, a otkaz mu je dao Stjepan Ripić kojeg je na čelo Univerzala postavio HDZ-ov gradonačelnik Marin Mandarić, koji je sredinom prošle godine postao predsjednik skupštine gradske komunalne tvrtke. Mandarić se, sjećate se, nedavno proslavio aferom u kojoj je njegov pročelnik za financije nasjeo na lažni mail i iz gradskog proračuna hakerima platio 50 tisuća eura. Telegram je zatim pisao i o nekim polemičnim kadroviranjima u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama kao što je, uostalom, slučaj i s Goranom Soldom i tvrtkom Univerzal.

Zapošljavanje u Univerzalu već godinama je predmet oštrih prozivki u gradu Đakovu. Ima i sumnji u pogodovanje pri dobivanju posla kako bi se osigurali glasovi u gradskom vijeću. Donosimo kronologiju cijelog slučaja.

Sam sebi glasovao za savjetničku funkciju

Za početak valja podsjetiti da je i dolazak Gorana Solde u tvrtku Univerzal bio aferičnim. Naime, Soldu, koji je ranije izbačen iz HDZ-a te je prešao u HSS, a bio je u tom času predsjednik gradskog vijeća Đakova, za člana Nadzornog odbora postavlja bivši gradonačelnik Đakova Zoran Vinković. Sumnjalo se da je to imenovanje iz 2014. bilo uvjetovano Soldinom podrškom gradskom proračunu.

Na funkciji predsjednika Nadzornog odbora Soldo je, krajem 2014., dočekao i imenovanje novog direktora Univerzala Mile Kaselja. On pak Soldu postavlja za svog savjetnika, što je prije toga odobrila skupština tvrtke s Vinkovićem na čelu. Zanimljivo je da je prijedlog da ga se imenuje za savjetnika direktora na sjednici skupštine podržao i sam Soldo. Ugovor o radu za savjetničko mjesto potpisao mu je u prosincu 2014. Mile Kaselj. I ovo interno kadroviranje naišlo je na kritike u Đakovu. Uslijedila je čak i prijava Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Ništa sporno, međutim, tada nije utvrđeno.

Novo kadroviranje nakon lokalnih izbora

U jeku lanjske izborne kampanje, Kaselj ipak razrješuje svog savjetnika te mu sredinom svibnja daje novi ugovor o radu. Postavlja ga na mjesto rukovoditelja poslovne jedinice za tehničke, ekonomske, pravne i opće poslove. Kaselja tada novi gradonačelnik Marin Mandarić smjenjuje s čela Univerzala, i kao obnašatelja dužnosti postavlja Stjepana Ripića.

On, Soldi, koji je još uvijek član gradskog vijeća, ali u oporbi, 13. prosinca prošle godine daje izvanredni otkaz. Kao razlog otkaza spominju se problematične javne nabave iz vremena dok je Soldo bio savjetnik direktora. Soldo nakon toga podnosi tužbu protiv Univerzala.

Jesu li poslovi bivše uprave sumnjivi?

U sudskom postupku isplivali su detalji teško objašnjivih kadroviranja i sumnji u kršenje zakona. Spominjala se tako, među ostalim, problematična kupnja klima uređaja, mikrofona, zvučnika, kanti i kosilica te navodno preplaćena gradnja grobnica na ulazu u đakovačko groblje. Novi direktor Ribić podnio je i kaznene prijave protiv Kaselja i Solde te još nekih ljudi iz bivše uprave Univerzala. Policijski izvidi još traju, a Kaselj i Soldo negiraju bilo kakve malverzacije.

Tijekom suđenja u kojem tvrdi da je otkaz dobio nezakonito, Soldo je izjavio da je to bio i čisti politički revanšizam što ga je Mandarić najavljivao još tijekom predizborne kampanje. U jednoj radijskoj emisiji i na svom Facebook profilu javno je obećao da će, ako pobijedi na izborima, njegov prvi potez biti upravo smjena uprave Univerzala te ukidanje radnog mjesta savjetnika direktora na kojem je Soldo ranije bio.

Kadroviralo se protivno statutu firme

Dakle, nakon što su i Soldo i Kaselj smijenjeni, v.d. direktora postaje Stjepan Ripić. Soldo je na sudu tvrdio da je to učinjeno protivno statutu Univerzala jer Ripić ne zadovoljava uvjete, odnosno nema visoku stručnu spremu. Zbog toga se, kaže, i nije išlo na raspisivanje natječaja za novog direktora Univerzala, već postavljanje obnašatelja dužnosti. Ripić je pak, u svom iskazu na sudu, negirao da nema uvjete, iako je priznao da ima samo višu stručnu spremu.

Soldine tvrdnje o političkom revanšizmu Ripić smatra običnim floskulama. Podsjeća da je u Univerzalu bilo osnovano interno povjerenstvo koje je utvrdilo da je kod javnih nabava iz vremena dok su Kaselj i Soldo vodili firmu bilo nepravilnosti. Ne vidi doduše ništa sporno što su u tom povjerenstvu sjedili ljudi koji su i sami potpisivali neke upitne fakture. Pokušao je čak uvjeriti sud da ti ljudi zapravo nisu sudjelovali u sumnjivim nabavama. No, sve je to manje bitno s obzirom da, kako stoji u presudi, to povjerenstvo nije pronašlo niti jedan dokument o nekoj problematičnoj nabavi koju bi potpisao Soldo.

Sud sad kaže da je firma sve fulala

Naime, otpušteni HSS-ovac na sudu se prisjetio kako je nakon smjene s funkcije savjetnika direktora i zapošljavanja na mjestu nižeg rukovoditelja od novog direktora Ripića dobio samo jedan zadatak. Njega je i obavio. Dakle, smatra kako nije kršio radnu disciplinu ni obveze.

“Nakon toga tražio je da potpišem sporazumni otkaz. Prijetio mi je da ću moći zadržati posao ako HSS na gradskoj razini podrži HDZ kao što imamo koaliciju na županijskoj razini”, izjavio je Soldo na sudu, a citirano je i u presudi.

Na kraju, nakon što su analizirani svi dokazi, zaključeno je kako doista nije bilo razloga da Soldo dobije otkaz jer je sve dokumente koje je nova uprava smatrala spornima zapravo potpisivao bivši direktor, a savjetnik ga je samo savjetovao. Osim toga, o problematičnim nabavkama bio je obaviješten još bivši direktor Kaselj, a Soldo je zbog navodne veze s njima otpušten tek u prosincu. Zakon kaže da se zbog povrede radne obveze otkaz radniku može dati u roku od 15 dana, zbog čega je sud utvrdio da je nova uprava Univerzala tu ozbiljno pogriješila.