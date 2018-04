Srpska ministrica izgleda tvrdi da su hrvatski novinari izmislili da ih je potjerala. Nezgodno je što postoji video

Novinar N1 televizije Hrvoje Krešić ranije danas na svom je Twitteru objavio da je srpska ministrica za europske integracije Jadranka Joksimović na Brdu kod Kranja u Sloveniji odbila dati izjavu novinarima iz Hrvatske. Kako tvrdi Krešić, Joksimović je prvo napala hrvatske novinare jer joj uopće postavljaju pitanja, zatim im je rečeno kako izjava neće biti, da bi hrvatske novinare na kraju potjerali. No, izgleda da srpska ministrica tvrdi kako je on to sve izmislio.

Ministrica izgleda sve demantira

Krešić je, naime, maloprije napisao kako mu kolege iz Srbije javljaju da ga ministrica Joksimović demantira te da nije istina da se to dogodilo. Također, navodno tvrdi da su joj hrvatski novinari dobacivali i vrijeđali ju. No, Krešić je objavio kratki video na kojoj je evidentno da mu je gospođa Joksimović odbila odgovoriti na pitanja.

Na snimci se prvo vidi kako je Krešić srpsku ministricu zamolio da mu kratko odgovori na jedno pitanje, na što je ona u prolazu samo odmahnula rukom, rekla “ne” i otišla. Krešić ju je kasnije, dok se spremala davati izjavu srpskim medijima, pitao odbija li samo hrvatskim novinarima dati izjavu. Joksimović mu je odgovorila rekla kako “ona daje izjave za televiziju koju je povela sa sobom”. Dodala je i “kako je to valjda njezino pravo”.