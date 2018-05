HDZ i SDP su se danas upustili u, rekli bismo dosta djetinjasto, prepucavanje preko Twittera. Sve je počelo HDZ-ovim tvitom negdje iza podneva i, ozbiljno, još uvijek traje.

Dakle, HDZ je prije nekih šest sati objavio tvit u kojem se, kao, obračunava s SDP-om zbog izjave njegova šefa, Davora Bernardića, jer je ovaj neki dan na svojoj presici dramatično poručio kako zbog Agrokora “traži zatvor za krivce, sada i odmah”.

HDZ je tako linkao na Twitteru govor predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića koji je u Saboru, između ostalog, rekao: “Bernardić, manirom svojih partijskih prethodnika, ne poštuje podjelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i pravosudnu. On na presici traži ‘zatvor odmah’! I to nam se nudi kao rješenje? On bi istodobno i tužio i hapsio i presuđivao! Za razlika od njega, naša se Vlada zna nositi s odgovornošću i zbog toga je potpredsjednica Dalić i podnijela ostavku. Dobro je da Hrvatska ima ovakvu Vladu!”.

A onda je počelo prepucavanje koje je dosta teško prepričati, pa možda bolje da bacite pogled sami:

dakle, prvo je HDZ objavio ovo. Prije šest sati:

“Partija te tuži – Partija ti sudi! A @davor_bernardic ide korak dalje – on bi sam još i hapsio!”

Ubrzo nakon toga, SDP im je odgovorio. I to, moramo priznati, dosta koncizno, ako uzmete u obzir da im tvitanje inače nije baš forte:

“Dok vi tvitate, USKOK istražuje mailove HDZ-ovke Martine Dalić zbog korupcije.”

A onda je maloprije, nakon nekoliko sati tišine, HDZ odgovorio. I tad su stvari ozbiljno krenule nizbrdo.

HDZ je, dakle, napisao ovo: “Dok se vo svodite na plitke fore, članovi vas napuštaju…”

No, tu stvar nije stala. Pa se opet javio SDP. I stvar je još eskalirala:

” Za vas je #USKOK-ova istraga afere hotmail plitka fora?! Zato nam država i je u ovoj situaciji. Na institucije gledate kao na #HDZ-ove stranačke resurse.”

Za vas je #USKOK-ova istraga afere hotmail plitka fora?!

Pa se opet javio HDZ:

“Isto kao i vi na pravomoćne presude. Pozdravlja vas novi šef vukovarskog SDP-a Željko Sabo kojeg ste promaknuli jer je robijao zbog kriminala!”

Da, i opet SDP:

“Suđenje HDZ-u i dalje traje…”

Nismo sigurni do kad će ovo trajati, ali trenutno nam se čini vječno.