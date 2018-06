Stanje u SDP-u super pokazuju i slogani koje svako malo mijenjaju. Novi im je famozno originalan – Plan za Hrvatsku

SDP, možda ste primijetili, dosta često mijenja slogane, a najnoviji im je Plan za Hrvatsku. Pod njime organiziraju nešto što nazivaju radionicama za detekciju najvećih problema građana kojima će oni pronaći rješenja.

Slogani koje su koristili posljednjih godinu i pol, koliko je otprilike na čelu stranke Davor Bernardić, često su bili neshvaćeni, no čini se da to stranci nije problem jer ih uz jednaki entuzijazam vrlo brzo promijene. Bilo je doista raznih, a svojedobno im se recimo potkrala omaška pa su ubacili staru HDZ-ovu parolu. Uzeli smo si vremena i pokušali pobrojati sve slogane koji je SDP gospodina Bernardića dosad koristio.

1.’Promjena u koju vjerujemo’

Na unutarstranačkim izborima koji su bili krajem 2016. pobijedio je Davor Bernardić i to pod sloganom “promjena u koju vjerujemo”. Mnogi su to povezali sa sloganom Baracka Obame u kampanji prije nego je postao predsjednik SAD-a. Njegov slogan je bio “Change we can belive in.”

2. ‘Zajedno možemo’

Pred lokalne izbore SDP je s partnerima izašao sa sloganom ‘Zajedno možemo’ Tada su i potpisali Deklaraciju o dobrom društvu pa je zapravo slogan kratica od ‘Zajedno možemo izgraditi dobro društvo’.

3. ‘Zajedno možemo skinuti paučinu’

Na lokalnim izborima prošlog svibnja svaka je SDP-ova organizacija imala i svoje parole. Neke su bile dosta zanimljive. Recimo, Šibensko-kninska županija predvođena Frankom Vidovićem imala je osebujni slogan koji je glasio ovako: ‘Zajedno možemo skinuti paučinu’.

.@FrankoVidovic: Okrenimo se ljudima, a ne građevinama. Previše je vremena izgubljeno na promašene projekte. #ZajednoMozemoSkinutiPaucinu pic.twitter.com/7HtCJwPOxl — SDPHrvatske (@SDPHrvatske) April 11, 2017

4.’Vaš grad- naše smeće’

Zanimljiv je slogan na lokalnim izborima imao i Arsen Bauk, tada kandidat za Splitsko-dalmatinskog župana. ‘Vaš grad- naše smeće’ Kako nam je Bauk tad pojasnio, zapravo je na ovaj način pokušao poručiti kako će se, kao župan, brinuti o zbrinjavanju otpada.

5. ‘Kupujmo naše’

Početkom travnja prošle godine predsjednik SDP-a ambiciozno je krenuo s kampanjom kupovanja hrvatskih proizvoda, pa se, vjerojatno se sjećate, fotografirao s kiselim zeljem, a onda i Kraševom Dorina čokoladom. Kampanja je išla pod sloganom #kupujmonase.

Ako je Dorina bila hit, kakvo će tek biti zelje! Hvala prijateljima u Ogulinu. #kupujmonaše 🇭🇷#ličkozelje pic.twitter.com/i4f9G5UyQA — Davor Bernardić (@davor_bernardic) April 9, 2017

6. ‘Za dobro društvo’

SDP-ov novi program opet se zove Za dobro društvo pa su upravo s tim sloganom krenuli u ožujku, a na velikoj konvenciji na kojoj je program i prihvaćen pojavio se i novi slogan ‘Sve je na nama’ kojim su htjeli naglasiti kako jedino SDP može donijeti pozitivne promjene u društvo.

7. Greškicom su uzeli HDZ-ov ‘Idemo dalje’

Upravo u danu kada je SDP imao konvenciju, na Twitteru im se potkrala greškica pa su uz svoje slogane prisvojili i “Idemo dalje”. Tviteraši su ih odmah prozvali jer se radi o sloganu koji je koristio HDZ. SDP-ovci su nakon toga izbrisali spornu poruku i napisali kako se radi o narodnoj izreci, ali zbog mogućih poveznica ipak povlače napisano.

8. ‘Plan za Hrvatsku’

Posljednji u nizu slogana zove se Plan za Hrvatsku. Naime, SDP-ovci odnedavno imaju radionice na kojima se bave ključnim mjerama koje bi trebale riješiti najveće probleme građana. Prema svemu sudeći, rješenja im nažalost nisu puno originalnija od naziva.