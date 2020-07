Što se zbilja desilo u sukobu Bandić – Tedeschi junior? Ovo su sve verzije i obrati u priči

Priču o sukobu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i Emila Tedeschija, 24-godišnjeg sina predsjednika Atlantic Grupe, jučer je u javnost pustio portal tjednika Nacional. U današnjem tiskanom broju izašli su svi detalji sukoba, iz kojih je jasno da je situacija koja se dogodila bila znatno ozbiljnija od obične svađe, kako se to činilo iz prve vijesti. Jutros je uslijedila i reakcija gradonačelnika, na čijoj se kaznenoj prijavi temelji Nacionalova priča, kao i verzija temeljena na izjavi izvora bliskog istrazi, prema kojem je Bandić bio prilično nepristojan prema mladom Tedeschiju. Pripremili smo kratak pregled priče iz svih raspoloživih izvora.

Incident se dogodio 11. svibnja u večernjim satima, na području između Ksaverske i Medvedgradske ulice u Zagrebu. Tedeschi je vozio Mercedes, za koji Bandić tvrdi da je blindiran, dok je zagrebački gradonačelnik bio u Peugeotu 208 kojim je upravljao njegov bliski suradnik Robert Ljutić. Prema priči koju je ispričao dvojac iz Peugeota, Tedeschi ih je primijetio kada su stajali na semaforu. Tamo je krenuo za njima, te ih je uskoro pretekao vozeći velikom brzinom po lijevom traku.

Pokušao ih je izgurati s ceste?

Kada ih je stigao, otvorio je prozor i obojici uputio pogrdne riječi, stoji u prijavi. Prema onome što je Bandić napisao, pogrde nisu najgore što su toga dana doživjeli od Tedeschija. Ovaj je prije toga opasno vozio ispred dvojica u Peugeotu, krivudajući po cesti kako ga Ljutić ne bi mogao preteći. Uz to, Bandić navodi i to da ih je Tedeschi dva puta pokušao zaustaviti i izgurati s ceste, kao i to i da je jurio po ulici u kojoj vrijedi ograničenje brzine od 50 kilometara na sat.

Nacional u tekstu o incidentu prenosi i dijelove izjave Roberta Ljutića. Prema njegovoj priči, Tedeschi je obojici verbalno prijetio, a gradonačelniku se obratio riječima „uredi grad, klošaru“. Ljutić potvrđuje Bandićevu priču o agresivnoj vožnji kojom ih je Tedeschi navodno ugrožavao, i procjenjuje da je ovaj po gradu vozio brzinom većom od 100 kilometara na sat. Gradonačelnik je bio vidno uplašen, izjavljuje Ljutić, i od njega je tražio da skrene na parkiralište obližnjeg restorana.

Gradonačelnik je ušao u restoran, a Ljutić je ostao na parkiralištu, pa je mogao vidjeti da je Tedeschi onamo došao za njima nekoliko minuta kasnije. Ispred restorana je mladić usporio, okrenuo se suvozači ili suvozačici čiji se identitet ne spominje u medijima, i rekao „ušao je unutra“, očito misleći na Bandića. Sudeći prema tom opisu događaja, Tedeschi se Ljutiću približio toliko da je ovaj mogao čuti njegov razgovor s drugom osobom u autu, a uspio ga je i prepoznati sa sto postotnom sigurnošću.

Bandića kaže da se ne boji bedaka

Nacional se prije objave teksta obratio i jednoj i drugoj strani. U ime Tedeschija odgovorio je „izvor blizak Atlantic grupi“, koji tvrdi da se dogodila uobičajena svađa u prometu, te da Tedeschi čak ni ne zna tko je bio u drugom autu. Bandić je bio detaljniji, i za Nacional je živo opisao koliko se uplašio. „Sjedio sam u Peugeotu 208, a naganja me ogromni blindirani Mercedes. Sve smo vrijeme razmišljali hoće li se u nas namjerno zabiti ili neće“, kazao je gradonačelnik, koji zbog sukoba nije mogao spavati dvije noći, pa se javio liječniku, a potom i nadležnim institucijama.

Na današnjoj konferenciji za medija Stožera civilne zaštite grada Zagreba novinari su Bandića pitali o događaju koji opisuje Nacional. Gradonačelnik se nije upuštao u detaljna objašnjenja. „Vidite da je gradonačelnik živ i zdrav, pojedinačni bedak na ulici neće me smetnuti da radim svakodnevno. Gradonačelnik je živ i zdrav, a uskoro će bolje i govoriti”, rekao je kratko.

Bilo je ‘mulca’, ali ne ‘klošara’

Ubrzo nakon toga, portal 24 sata objavio je razlog zbog kojeg je Tedeschi navodno prigovorio Bandićevom vozaču Ljutiću. Sve je počelo pri jednom prestrojavanju, gdje se Tedeschi junior osjetio ugroženim nekim manevrom Roberta Ljutića. Spustio je prozor i Ljutiću, za kojeg nije znao tko je, rekao: “Kako to voziš, pazi malo!”. Počela je svađa između dvojice vozača, tijekom koje se zagrebački gradonačelnik nagnuo sa suvozačkog mjesta i Tedeschiju dobacio: “Što ti mulac hoćeš, što je?”

„A, što se ti javljaš? Uništio si cijeli grad, što se ti imaš javljati?“, odgovorio mu je Tedeschi, koji, prema izvoru 24 sata nije Bandića nazvao klošarom. U istom tekstu spominje se i to da je mladić bio u Mercedesu, ali vozilo nije bilo blindirano, kako je to Bandić pomislio. Ako je ova verzija točna, očito je da je Tedeschi prepoznao gradonačelnika, pa izjava koju je od izvora bliskog Atlantic grupi dobio Nacional u tom slučaju ne stoji. U tekstu 24 sata nema spomena agresivnoj vožnji Emila Tedeschija, kao ni toga da je mladić dvojac u Peugeotu slijedio do restorana.