Zločin nad srpskim civilima u Marinom Selu nedaleko Pakraca, na samom početku Domovinskog rata u studenom 1991., ni nakon 27 godina ne prestaje biti predmet sudskih sporova. Iako su počinitelji pravomoćno osuđeni još 2011. godine, prema najnovijoj odluci koju je donio lokalni sud u Pakracu, Republika Hrvatska ne može od njih naplatiti odštetu koju je već isplatila obitelji jedne od žrtava. Obrazloženje suda, u kojem stoji kako nije sasvim jasno utvrđeno tko je krivac za ubojstvo Milana Popovića, izgleda krajnje bizarno u trenutku kada su ti isti krivci, a riječ je o dvojici tadašnjih vojnih policajaca Tomici Polettu i Željku Tutiću osuđeni na 15 i 12 godina zatvora.

Sam sudski proces zbog zločina u Marinom Selu bio je pun obrata jer su šestorica vojnih policajaca najprije bila osuđena, da bi zatim većina njih bila oslobođena. Telegram je kroz sudske dokumente rekonstruirao kako je došlo do ovog najnovijeg obrata.

Detalji mučenja i ubojstava u Marinom Selu

U studenom 1991. okolica Pakraca branila se od napada pobunjenih Srba i JNA. Njome je rukovodio Štab teritorijalne obrane Pakrac, sa sjedištem u Ribarskoj kolibi. U njezinom podrumu bio je zatvor u kojem su završila najmanje 24 civila. Privedeni su jer se sumnjalo da posjeduju oružje vojnog porijekla. Među njima je bio i Milan Popović.

Poletto i Tutić bili su među pripadnicima voda koji su zarobljene civile mučili. Jednog je Poletto priključio na induktor, tjerali su ih da se međudobno polijevaju mlazevima vode, nekolicini su odrezali uši… Dvojica zarobljenika i Milan Popović 20. studenog 1991. odvedeni su u nepoznatom pravcu, a idućeg dana njihova su tijela sahranili preživjeli civili.

MORH je odučio tužiti svoje bivše pripadnike

Isti pripadnici vojne policije 24. studenog gumenim su palicama tukli ostale zatočenike. Ukupno je ubijeno 17 srpskih civila. Iako su prvotno bila osuđena šestorica pripadnika ovog voda, pravomoćna osuda izrečena je samo Polettu i Tutiću. Prema presudi, Poletto je izravno sudjelovao u ubojstvu deset civila, a Tutić sedam. Tutić je kaznu u međuvremenu i odslužio.

Sada je Ministarstvo obrane od njega i Poletta u sudskom procesu tražilo 450 tisuća kuna, jer je toliku odštetu isplatilo obitelji ubijenog Milana Popovića. Obitelj je, na temelju pravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu iz veljače prošle godine, dobila tu odštetu, budući da su upravo Poletto i Totić proglašeni krivima za ovaj ratni zločin, za koji je u konačnici prema zakonu odgovorna država. Kako su obojica bili pripadnici vojne policije odštetu je djeci žrtve isplatio MORH.

Totić i Poletto uporno su nijekali krivnju

Međutim, osuđeni vojni policajci nisu se s tim mirili s novom tužbom teškom gotovo pola milijuna kuna. Totić je tijekom sudskog procesa tvrdio kako je bio nepravedno osuđen. “Nisam osuđen ni za jedno ubojstvo. Presuda protiv mene je donijeta iako je jedna žena tijekom suđenja imenovala osobu koja je ta ubojstva počinila. Bilo je takvih više, ali oni, za razliku od mene nisu kažnjeni”, žalio se na sudu u Pakracu Totić. I Poletto je negirao svoju odgovornost primjećujući kako se na popisu žrtava, čija su ubojstva njemu stavljena na teret, nije bilo Milana Popovića.

“U ono vrijeme MORH nije bio moj poslodavac, niti je išta učinio da se ti događaji spriječe. Zato je krivnja isključivo na MORH-u a ne na nama”, napisao je pakračkom sudu Poletto iz zatvora u Lepoglavi gdje služi kaznu.

Tko je kriv za ubojstvo Milana Popovića?

Uspjeli su tako obojica dovesti u pitanje dio iz pravomoćne presude za ratni zločin – jesu li oni uopće krivi za smrt Milana Popovića čijoj je djeci MORH platio odštetu? Odgovornost MORH-a potvrđena je, doduše, pravomoćnom presudom. Na osnovu nje Popovićeva djeca dobila su 451.304,55 kuna. Budući da su Poletto i Tutić bili zaposlenici Ministarstva obrane, ono kao poslodavac dvojice zbog čijih je postupaka isplatio odštetu, sada taj novac tzv. regresnom tužbom može tražiti od njih. Tužba je lani i podnijeta.

Međutim tijekom procesa dolazi do nevjerojatnog obrata. Pročitavši pravomoćnu presudu na osnovu koje su njih dvojica proglašeni krivima za ratni zločin, sud u Pakracu zaključio je kako ih ne može izravno povezati baš s Popovićevim ubojstvom. Naime, iz presude proizlazi, da su Tutić i Poletto uhitili i zatvorili Milana Popovića zajedno s ostalim pripadnicima voda Vojne policije kojem su pripadali. Utvrđeno je, međutim, da su zatvorenike u Marinom Selu mučili i drugi pripadnici hrvatske vojske.

Detalji najnovije presude suda u Pakracu

“U presudi se ne navodi tko je točno ubio Milana Popovića. Tutić je, doduše sudjelovao u njegovom privođenju u improvizirani zatvor, dok se za Poletta može zaključiti da je 18. studenog 1991. godine sudjelovao u njegovom mučenju i odvođenju iz zatvora. No što se točno dogodilo nakon njegovog odvođenja iz zatvora i tko ga je usmrtio nije moglo biti utvrđeno iz raspoloživih dokaza. Za većinu ostalih koji su bili dovedeni u Ribarsku kolibu bilo je navedeno točno što se dogodilo. S obzirom na cjelokupan kontekst ondašnjih događaja, i Milan Popović je očito doživio sličnu sudbinu kao i drugi zatvorenici iz Ribarske kolibe, no MORH nije dokazao da su baš Željko Tutić i Tomica Poletto svojim radnjama doveli do njegove smrti”, citiramo dio nepravomoćne presude suda u Pakracu.

Drugim riječima, Tutić i Poletto ne moraju MORH-u vratiti pola milijuna kuna, jer nema dokaza da su oni ubili žrtvu čijoj je obitelj MORH već platio odštetu. Doduše, na ovu presudu MORH još može uložiti žalbu.

Nije to jedini ovakav sudski slučaj

Zločin u Marinom Selu počeo se rasplitati tek u veljači 2008. godine i to nakon što je haško tužiteljstvo dvije godine ranije dostavilo hrvatskom pravosuđu dokaze. Postupak je pokrenut kao dio obveze Hrvatske u sklopu zatvaranja poglavlja 23 za pristupanje Europskoj uniji.

Zanimljivo je da ova presuda dolazi nedugo nakon sudske odluke prema kojoj državi isplaćenu odštetu ne mora nadoknaditi ni Mihajlo Hrastov, osuđen za ratni zločin na Koranskom mostu. Tamo je 1991. ubijeno 13 srpskih rezervista, a ranjena su dvojica. Hrastov je u svibnju 2015. pravomoćno osuđen na četiri godine zatvora. U tri slučaja obiteljima njegovih žrtava Republika Hrvatska isplatila je nešto manje od dva milijuna kuna odštete. No, nedavno, kada je država trebala tražiti povrat tog novca od samog Hrastova, utvrđeno je da je tužiteljstvo zakasnilo s podnošenjem tužbi pa su slučajevi pali u zastaru.