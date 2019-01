Stomatolog koji je osuđen zbog pedofilije pokušao se vratiti na posao u zagrebački dom zdravlja čiju je maloljetnu pacijenticu seksualno zlostavljao. Od suda je tražio da poništi odluku o otkazu koji je dobio u siječnju 2018., nedugo nakon što se u javnosti pojavila priča o njegovom slučaju. Uvjeravao je sud kako ga otkaz teško pogađa, te kako je otpušten “samo zbog pritiska medija”.

“Ovim nepravednim otkazom dodatno me se kažnjava”, ustvrdio je u procesu. No, sud je ovaj tjedan donio presudu kojom ne prihvaća njegov zahtjev za povratkom na posao. Zanimljivo je da mu u trenutku raskida ugovora o radu Hrvatska komora dentalne medicine još nije uspjela izdati pravomoćno rješenje o privremenom oduzimanju licence. Spriječio je to podnošenjem tužbe Upravnom sudu.

Za ovaj slučaj, kao i onaj profesora pedofila koji se također, kako je pisao Telegram, putem suda pokušao vratiti na posao, iznimno je važna kronologija. Ona pokazuje kako će stomatolog, koji je spolno zlostavljao tada 13-godišnju pacijenticu, mjesecima nakon tog događaja mirno raditi u ordinaciji gradskog doma zdravlja.

1. Bludničenje s djevojčicom i obnažene fotografije

Svoju pacijenticu, djevojčicu, tada 47-godišnji stomatolog pipkao je još u studenom 2015. godine. Najprije je nad njom bludničio u parkiću, da bi u drugom navratu to učinio u svom stanu. Osim toga, slao joj je svoje obnažene fotografije.

Zbog toga je u lipnju 2016. pravomoćno osuđen. Na sudu je priznao krivnju, tražeći da mu se kazna maksimalno ublaži. Naime, otac i majka bili su mu bolesni, te je morao skrbiti o njima, pa je molio sud da ga poštedi zatvora.

I doista, iako je izrečenom presudom dobio godinu dana zatvora, to mu je odmah zamijenjeno radom za opće dobro. Sankciju je i odradio.

2. Dom zdravlja ipak je znao da se stomatologu sudi

Još u travnju 2016. ravnateljica doma zdravlja u kojem je radio doznala je da se protiv njega vodi kazneni postupak i poziva ga na razgovor. On joj priznaje da mu se sudi, no ne otkriva zbog čega. I nakon što presuda postaje pravomoćna to prešućuje svom poslodavcu. Nastavlja mirno raditi. Kroz ordinaciju mu i dalje prolaze i maloljetni pacijenti. Domu zdravlja nitko ne dostavlja pravomoćnu presudu.

Tek u prosincu 2017. u Dom zdravlja stiže nova informacija o optuženom stomatologu. Tada mu, naime, Časni sud Hrvatske komore dentalne medicine privremeno oduzima licencu za rad. O tome službeno obavještavaju Dom zdravlja, koji konačno doznaje da je u pitanju osuda zbog spolnog zlostavljanja djeteta mlađeg od 15 godina.

3. Stomatolog: ‘Nikada se nitko nije žalio na moj rad’

Protiv odluke Hrvatske komore dentalne medicine stomatolog pokreće upravni postupak. Na Upravnom sudu želi srušiti rješenje o oduzimanju licence. Komora 10. siječnja 2018. dobiva dopis Upravnog suda u kojem se traži njezino očitovanje, a taj isti dan Dom zdravlja donosi rješenje o otkazu za osuđenog stomatologa.

On vrlo brzo, već 22. veljače 2018., pokreće postupak u kojem traži poništenje odluke o otkazu. Tvrdi da je nezakonita, jer u trenutku kada je dobio otkaz rješenje o oduzimanju licence nije bilo pravomoćno. Traži i 330 tisuća kuna odštete i zaostalih plaća.

“Na moj rad nikada nije bilo pritužbi. Napredovao sam do mentora i obučavao mlađe kolege. Imao sam tisuću korisnika i nitko na moj rad nije uložio prigovor. Svoj kaznu sam odradio. Nepravedno me na ovaj način dodatno kažnjavati otkazom. Ako dom zdravlja smatra da zbog prirode kaznenog djela za koje sam osuđen ne mogu dalje raditi s osobama mlađima od 15 godina neka mi se ponudi rad sa starijima ili drugo odgovarajuće radno mjesto”, nastavlja stomatolog.

4. Sud: ‘Nedostojan čin stomatološke struke’

Sud međutim njegov zahtjev za poništenjem odluke o otkazu nije prihvatio. Ako rješenje o oduzimanju licence u trenutku raskidanja ugovora o radu i nije bilo pravomoćno, po mišljenju suda za izvanredni otkaz bila je dovoljna činjenica da je stomatolog bio pravomoćno osuđen. I to je prešutio svom poslodavcu.

“Ne samo da je počinio kazneno djelo na štetu maloljetne pacijentice, već je to prešutio, odnosno vješto prikrivao Domu zdravlja. Takav čin povlači nedostojnost osobe za obavljanje ovog posla jer doktor dentalne medicine mora svojim ponašanjem služiti kao primjer humanosti i poštovanja ljudskog dostojanstva. Stomatolog ne može u svom radu kršiti pravila ponašanja te na taj način štetiti ugledu stomatološke struke umjesto da štiti i jača njezin ugled”, navedeno je u nepravomoćnoj presudi. Na nju stomatolog ima pravo uložiti žalbu.