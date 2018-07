Stvarno je dosadan fake news koji se o Hrvatskoj širi ovih dana; izvukli smo najblesavije primjere

Nekad utjecajni Newsweek danas se ozbiljno blamirao fake newsom kako su se na dočeku u Zagrebu uzvikivali nacistički pozdravi i tako je završen krug koji je počeo urnebesnim viralima o predsjednici koja je, između ostalog, prodala državne Mercedese i smanjila plaće konzulima. Izvukli smo razne ludosti koje su se ovih dana širile.

Newsweek je, dakle, objavio tekst u kojem pišu da su naši nogometaši pozvali profašističkog pjevača koji je predvodio slavlje na dočeku i to s nacističkim pozdravima. Pritom misle na Marka Perkovića Thompsona koji je zaista bio s nogometašima u autobusu i onda otpjevao dvije pjesme kad je došao na pozornicu na Trgu bana Jelačića. I tu zapravo prestaje njegova uloga, niti je bilo nacističkih pozdrava, niti je Thompson išta predvodio. U tekstu piše i da su neki u publici dizali ruke u znak nacističkog pozdrava.

O ovoj smo senzaciji već pisali, ali stvarno je šteta ne podsjetiti još jednom. Znači, jedna je blogerica iz Nigerije na svom Facebooku objavila kako je predsjednica Grabar Kitarović osobno vozila autobus s reprezentativcima na njihovom putu od aerodroma do Trga bana Jelačića. Na objavljenoj fotografiji, naravno, nije predsjednica nego ZET-ova vozačica Valentina Žiljak. Objava je podijeljena čak 29 tisuća puta, a u komentarima ljudi uglavnom hvale i komplimentiraju našoj predsjednici koja s autobusom i cijelom situacijom nema veze.

See how the Croatian President personally drove the Croatian national team as the touched down Croatia.Wow! What can i say?I just want you guys to say something about this wonderful president.

Obzirom da je naša predsjednica u Rusiji bila prava zvijezda, neki su je stvarno glorificirali pa je tako na stranici English With Life prošloga tjedna objavljeno nekoliko potpuno krivih podataka o njoj.Pisalo je kako je predsjednica prodala predsjednički avion i 35 Mercedesa. Novac od toga je, pišu, dala u državni proračun.

Osim toga pišu kako je Grabar Kitarović smanjila svoju plaću na minimum, a isto je napravila i s plaćama ministara i ostalih dužnosnika. Smanjila je troškove i plaće veleposlanika i konzula za 60 posto, povećala minimalnu plaću za privatni sektora, i smanjila mirovine zastupnika. Naravno, ništa od toga nije istina, za većinu toga predsjednica kod nas nema ni ovlasti. Usputno rečeno, stranicu na kojoj je ovo objavljeno prati 565 tisuća ljudi.

. Kolinda Grabar-Kitarovic,the President of Croatia 🇭🇷: She is beautiful .. not only this ..1-Sold the Presidential…

Sport Bible je prošloga tjedna pohvalio naše nogometaše jer će donirati 21 milijun eura siromašnoj djeci kako bi mogli otići na more. To, naravno, nije istina, a informacija je zapravo dio navodnog pisma izbornika Zlatka Dalića. Pismo se danima dijelilo po Facebooku iako i na njemu piše da ga je napisao Igor Premužić, a ne Dalić. Vijest o doniranju spomenutih milijuna je na Facebooku lajkalo 42 tisuće ljudi.

🇭🇷 Croatia have decided to donate all their £21 million prize money and bonuses to underprivileged children so that they can go on summer holidays 🙌

Ljudi su na društvenim mrežama pasionirano dijelili da je naš golman Danijel Subašić kazao kako je utakmicu s Engleskom posvetio majkama Srebrenice. Nitko zapravo ne zna tko je prvi objavio tu vijest koja se rapidno proširila jer ju je Subašić navodno dao na presici na kojoj je bio s Lukom Modrićem. Stvar je u tome, kako je kasnije objavio Express u odgovoru koji su dobili od HNS-a, što Subašić i Modrić nisu održali zajedničku presicu.

“Ne znam na koju točnu konferenciju za medije mislite, jer niti na jednoj nisu zajedno bili Danijel Subašić i Luka Modrić, niti je ijedan od njih bio na službenoj konferenciji za medije prije utakmice, ali u svakom slučaju – Danijel i Luka nisu to izjavili”, stoji u odgovoru iz HNS-a

Croatian goalkeeper Danijel Subašić dedicated the semifinal #WorldCup2018 win vs. England to the “mothers of Srebrenica who lost a loved one.” #NeverForgetSrebrenica

Respect and good luck in the #WorldCupFinal! 👏 pic.twitter.com/aK4oPrgYSs

— BIH SPORT LIVE (@BIHSPORTLIVE) July 14, 2018