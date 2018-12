Sud kaže da su Grad Zagreb i država prije 18 godina izigrali jednog čovjeka. Trebao bi dobiti 4,5 milijuna kuna

Zbog “nezakonitog rada ureda za gospodarstvo Grada Zagreba te Ministarstva gospodarstva”, gospodin Tomislav Hermeščec trebao bi od Republike Hrvatske dobiti gotovo četiri i pol milijuna kuna odštete. Ovaj nezakoniti rad utvrdio je Trgovački sud u Zagrebu kojem je Hermeščec, nakon što je izigran kod dodjele koncesije za eksploataciju gline na polju Soblinec, podnio tužbu.

Bilo je to na samom početku mandata gradonačelnika Milana Bandića. Na čelo Grada Bandić dolazi krajem svibnja 2000., a nevjerojatna priča Hermeščeca, privatnog poduzetnika koji se, između ostalog, bavi i vađenjem gline, počinje krajem kolovoza te godine. Grad mu tada daje koncesiju za eksploataciju polja gline Soblinec, da bi kasnije, bez obrazloženja, svoju odluku promijenio i polje dodijelio zagrebačkoj Vodoprivredi. Hermeščec je zbog toga, kako je tvrdio, ostao bez unosnog posla.

Ako ova presuda postane pravomoćna država će mu morati platiti gotovo četiri i pol milijuna kuna odštete. U obrazloženju sudske presude kojom se Hermeščecu dosuđuje odšteta stoji kako je upravo država odgovorna za nezakonit i nepravilan rad svojih tijela, pa tako i onih u Gradu Zagrebu. Zbog toga mora snositi odgovornost i nadoknaditi štetu. Drugim riječima, iz državnog budžeta poduzetniku će se platiti naknada zbog poteza Grada Zagreba i Ministarstva gospodarstva. Telegram donosi kronologiju ovog bizarnog slučaja.

Zašto je Zagreb naglo promijenio odluku?

Gospodin Hermeščec 28. kolovoza 2000. sklapa s Gradom Zagrebom Ugovor o koncesiji za glinokop Soblinec. Radilo se o polju na kojem je planirao eksploatirati glinu čiju je prodaju dogovorio s građevinskom tvrtkom Viadukt. No, Zagreb, svega nekoliko dana kasnije mijenja svoju odluku. Umjesto da gospodinu Hermeščecu dozvoli eksploazaciju polja sve dok u njemu ima gline, donosi rješenje prema kojem to smije raditi samo do 31. prosinca 2000. godine.

Vlasnik građevinskog obrta za vađenje gline ulaže žalbu. O njoj odlučuje Ministarstvo gospodarstva i ukida rješenje Grada Zagreba, odnosno njegovog Gradskog ureda za gospodarstvo, kojim bi Hermeščec dobio vremenski ograničenu koncesiju. Međutim, poništeno je i ono prvo rješenje od 28. kolovoza 2000., prema kojem je mogao eksploatirati glinu sve dok bi je bilo u polju Soblinec.

Rješenje, tužba, presuda, žalba, presuda…

Hermeščec protiv takve odluke Ministarstva gospodarstva pokreće upravni spor. U njegovu korist presuda stiže tek 13. listopada 2011. godine. Međutim, u međuvremenu je Gradski ured za gospodarstvo, koji je tada bio pod ingerencijom Darinka Kosora, Bandićevog zamjenika za gospodarstvo i komunalni sustav, polje Soblinec dao u koncesiju Vodoprivredni d.o.o., tvrtki u vlasništvu samog Grada Zagreba. Ta je tvrtka do kraja 2003. iscrpila svu glinu, pa Hermeščec, da je kasnije i dobio koncesiju, nije više imao nikakve koristi od tog eksploatacijskog polja.

“Izgubio sam na tom poslu 4.075.143 kune dobiti i tražim da mi država to nadoknadi”, napisao je u tužbi obrtnik kada je pokretao postupak protiv Republike Hrvatske. Na sudu su predstavnici države negirali bilo kakvu odgovornost. Uvjeravali su da su sva rješenja Ministarstva gospodarstva bila pravilna i zakonski utemeljena. “To što je Upravni sud kasnije poništio rješenja Ministarstva gospodarstva ne znači automatski da je bilo nezakonitosti u postupanju zbog kojih bi Republike Hrvatska bila odgovorna”, napisali su u odgovoru na tužbu.

Netko je glumio da samo ispravlja pogrešku

Gradski ured, kada je mijenjao odluku o koncesiji za polje Soblinec, tvrdio je da je samo ispravljao grešku. No, na sudu to nije prošlo. Vrijeme eksploatacije je skraćeno i to nije bilo puko ispravljanje greške, ocijenio je sud. To je bila potpuna izmjena rješenja, greška je ustvari zloupotrebljena.

U nepravomoćnoj presudi piše da je nezakonita bila i odluka Ministarstva gospodarstva. Osim što je ukinulo ispravljeno rješenje, ono je bez ikakvih razloga ukinulo i ono prvo rješenje kojim je Hermeščec dobio koncesiju. Dakle, opet je ozbiljno povrijeđen zakon na njegovu štetu, ocijenio je sud. “Ovi postupci predstavljaju samovoljnu primjenu zakona od strane javnih tijela”, navodi se dalje u presudi.

Sud iznenađen upornošću kršenja zakona

Zanimljivo je kako je i nakon presude Upravnog suda 2003. Ministarstvo gospodarstva ponovno donijelo identične odluke – poništilo je oba rješenja Gradskog ureda. Hermeščec se ponovno žali i ponovno dobiva presudu u svoju korist. A onda, potpuno nevjerojatno, Ministarstvo donosi i treću odluku o poništavanju oba rješenja o koncesiji. I nakon toga, presudom iz listopada 2011., Upravni sud poništava odluku Ministarstva.

Trgovački sud u Zagrebu sada zaključuje kako iz svega proizlazi da je Hermeščec svo to vrijeme, dakle od kolovoza 2000. zapravo imao pravomoćno rješenje kojim mu je bila dopuštena eksploatacija gline. I zato je iznos štete, što su ga utvrdili vještaci, milijunski.

Povrede počinjenje na štetu ovog privatnog poduzetnika bile su toliko brojne i toliko su uporno donošena rješenja na njegovu štetu da sada jednostavno mora dobiti naknadu za sve to, zaključuje se u presudi. I to upravo od države koja je odgovorna za postupke svojih javnih tijela, u ovom slučaju Grada Zagreba i Ministarstva gospodarstva.