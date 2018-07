Tajlandski spasioci danas su nastavili s kompleksnom operacijom spašavanja dječaka koji su u spilji već više od dva tjedna. Prema najavi zapovjednika misije spašavanja Narongsaka Osotthanakorna tijekom dana bi trebali izvući preostale.

Tijekom dana su izvukli još trojicu dječaka, to je ukupno jedanaest, a u spilji su sada ostali još jedan dječak i trener.

Ranije je uspješno izvučeno osam dječaka

U špilji je ukupno bilo 12 dječaka i njihov trener, a akcija spašavanja je počela u nedjelju. Tada su izvučena prva četiri dječaka, a onda u ponedjeljak još četiri. Svi su oni, dakle, zasad spašeni i u dobrom zdravstvenom stanju.

U ponedjeljak je vođa operacije rekao i kako spasioci uče iz svog iskustva pa su tako u drugom krugu spašavanja bili dva sata brži nego prvoga dana. Tim ronioca i tajlandskih marinaca navodio je dječake tijekom devet sati duge operacije, kroz gotovo 4 kilometara tunela.

Istraživali špilju pa ostali zarobljeni

Dječaci su u spilji Tham Luang koja se nalazi na granici s Mijanmarom zapeli 23. lipnja. Željeli su istražiti špilju, no ostali su ondje zarobljeni kad se razina vode naglo podigla zbog kiše.

Dječake u dobi od 11 do 16 godina i njihova dvadesetpetogodišnjeg trenera koji su zarobljeni u špilji, ronioci su pronašli prošlog ponedjeljka, 2. srpnja, na grebenu od ulaza udaljenom oko četiri kilometra. Nakon što su pronađeni, prvo je najavljeno da bi akcija spašavnja i izvlačenja mogla potrajati, no zbog najava novih kiša vlasti su se na kraju odlučile reagirati odmah i početi s akcijom spašavanja.

#ThaiCaveRescue #ThamLuangRescue mission approaches its final hours Many people around the world helping to rescue #Thai boys and sending their emotional support and prayers 🙏🙏🙏#ThailandCaveRescue shows us that there is hope for future of humanity. video *via @GTF_tweets pic.twitter.com/j7VO9aL0s0 — Real News Line (@RealNewsLine) July 10, 2018

The rescue continues: Four more boys brought out from flooded Thai cave https://t.co/59Hz7FXQ3P pic.twitter.com/N0L3Y9F55M — Reuters Top News (@Reuters) July 10, 2018

LAST LEG: New video shows rescue teams maneuvering through the treacherous terrain, cramped quarters inside Thai cave in Chiang Rai – with eight soccer players now removed and four of the boys, as well as their coach, waiting for their turn to be saved. https://t.co/CkCALrj3cu pic.twitter.com/c6Zb6TZSuG — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 9, 2018

New footage reveals the difficult conditions divers are facing as they continue their mission to rescue eight boys and their coach trapped in a Thai cave https://t.co/j5jS12wx5q pic.twitter.com/7iJ6wqmYjL — ITV News (@itvnews) July 9, 2018

Salute to the Rescue team who got four boys saved.

This video captures the risks that the divers are taking to reach the Thai children.

It sure is a daunting task

I am speechless😮#ThaiCaveRescue #thailandrescue pic.twitter.com/JQfjaZymdg — Puja Tiwari (@pujatiwariBJP) July 10, 2018