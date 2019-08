Talijan Antonio Beccario ljetovao je 2003. godine na otoku Lošinju. Bio je 12. kolovoz kada je svojim biciklom krenuo u Mali Lošinj. Na državnoj cesti koja vodi prema gradu morao je prijeći preko mosta Privlaka. Prvi dio mosta, dugačkog desetak metara, uspio je proći, no kada je bio na silasku prednji kotač njegovog bicikla zapeo je za oštro udubljenje. Kotač je u njega upao, guma se rasjekla, a Beccario, tada 59-godišnjak, završio je na asfaltu.

Od posljedica ove nesreće Talijan je ostao invalid. Pad s bicikla bio je težak i sada se kreće samo u kolicima. Nedavno je Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio da je taj udes bio greška Hrvatskih cesta koje nisu dobro održavale most Privlaka. Presudom, kojom je odbijen zahtjev za revizijom, Hrvatske ceste moraju Beccariu platiti gotovo dva milijuna kuna naknade i sudskih troškova.

Sve se promijenilo zbog života u kolicima

Hrvatske ceste uobičajeno odgovaraju za nesreće koje se događaju zbog neodržavanja prometnica. Međutim, Beccariov je slučaj specifičan jer nije u pitanju obična odšteta, već troškovi što ih je nesretni Talijan imao za preuređenje svog doma kraj Padove. Sve je u njemu morao prilagoditi životu i invalidskim kolicima.

“Kada je Hitna pomoć stigla po mene bio sam pri svijesti, ali noge u tom času više nisam mogao micati. Nisam ih uopće osjećao. Ruke sam mogao malo pomicati.

Nakon procjene liječnika u bolnici u Malom Lošinju da se radi o iznimno teškim ozljedama prebačen sam helikopterom na neurologiju bolnice u Rijeci. Liječenje sam do 20. kolovoza nastavio u Trevisu”, opisuje Beccario događaj s Lošinja od prije punih 16 godina. A sudski postupak tek je nedavno okončan.

Detalji sudskog procesa protiv Hrvatskih cesta

Dijagnoza s kojom je stigao kući nakon ljetovanja u Hrvatskoj bila je paraplegija donjih udova i pareza ruku. Drugim riječima, bio je nepokretan.

Ne bi li uopće mogao nastaviti živjeti u svojoj kući morao ju je temeljito preurediti i prilagoditi invalidskim kolicima. Njegova dom ima nekoliko etaža i vrt. Da stigne u podrum i na prvi kat morao je ugraditi lift. Uz to bilo je nužno preurediti i kupaonicu jer bez toga nije mogao održavati ni osnovnu higijenu.

Tri godine nakon nesreće odlučuje pokrenuti postupak protiv Hrvatskih cesta, hrvatske državne tvrtke u čijoj je ingerenciji prometnica na kojoj je stradao – državna cesta 100. Na toj dionici nalazi se i most Privlaka. Tužbom je tražio da mu Hrvatske ceste nadoknade izdatke za preinake koje je napravio u svojoj kući.

Hrvatske ceste nisu željele Talijanu podmiriti račune

Za to je angažirao i vještaka koji je potvrdio sve iznose radova u Beccarijevom domu. Predstavnici Hrvatskih cesta uvjeravali su sud da je Talijan napravio previše. Nisu vjerovali njegovom vještaku. Tvrdili su da je nepravedeno da sud ne naloži i drugo vještačenje. No, ti argumenti nisu im prihvaćeni.

Zato su pokušali srušiti cijelu tezu o odgovornosti Hrvatskih cesta za udes. Isticali su da se pred Privlakom nalazi znak koji upozorava nailazak na most, a brzina je ograničena na 20 kilometara na sad. Beccario je navodno naišao brzinom od 25 kilometara na sat. Međutim, drugi vještak ruši i te teze.

Prekršen je tadašnji Zakon o javnim cestama

Utvrđeno je da su kratko prije nesreće, od 6. do 20. lipnja 2003., Hrvatske ceste obavile radove na prilaznoj cesti mostu. No, na održavanju su zakazale. Nisu ga održavale onako kako to propisuje Zakon o javnim cestama. Zato su se prelazni rubovi, između mosta i ceste znatno oštetili.

Vještak dalje piše i da dijelovi mosta nisu bili adekvatno zaštićeni. Sve je to kumovalo Beccarijevoj nesreći. Činjenica da je na most naišao brzinom od 25 kilometara na sat bila je potpuno nebitna, jer je prvi dio mosta prošao bez problema. Oštećenja su mu srušila bicikl tek na silasku. To je bilo dostatno da u ovom slučaju Hrvatske ceste budu proglašene odgovornima za težak udes.