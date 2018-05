Bivši premijer Ivo Sanader neće na sudu odgovarati za optužbe teške 650 milijuna kuna. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu odustalo je od kaznenog progona koji je protiv njega bio pokrenut zbog sumnji u nezakonitu prodaju HEP-ove struje šibenskom TLM-u i mostarskom Aluminiju. Radilo se o prodaji struje ispod tržišne cijene na što je Sanader, prema optužnici koja je protiv njega bila podignuta u rujnu 2013. godine, potaknuo tadašnjeg direktora HEP-a Ivana Mravka.

Na isti način Sanader je, sumnja se, Mravka naveo i da DIOKI-ju, kojem je te 2008. godine na čelu bio Robert Ježić, proda struju po cijeni nižoj od tržišne. U tom slučaju HEP je oštećen za 3,8 milijuna kuna. Telegram donosi kronologiju cijele ove afere bivšeg premijera Sanadera.

Loša politička odluka

Ovaj obrazac bio je opisan i u optužnici kojom su Mravak i Sanader bili optuženi u aferi HEP, TLM i Aluminij. Nezakonita prodaja struje trajala je od 2008. do 2011. godine, a iznos je dosegnuo već spomenutih 650 milijuna kuna. Tadašnji potpredsjednik Vlade Damir Polančec, koji je također u prvom trenutku u tom slučaju bio pod sumnjom, tvrdio je kako se radilo o političkoj odluci, doduše lošoj, prema kojoj su Aluminij i TLM dobivali jeftiniju struju, ne bi li im se pomoglo u teškoj gospodarskoj situaciji. No nakon što je Polančec to izjavio, postavilo se pitanje treba li takva politička odluka opravdati kriminal. Tim više, ako se zna da je HEP u to vrijeme kupovao struju po cijeni od 83 eura po megavatsatu, dok ju je šibenskom TLM-u prodavao za 20,5 eura.

Ta firma dalje ju je prodavala Aluminiju, što je bio dio trojnog ugovora sklopljenog između TLM-a, Aluminija i Vlade RH. Iz Aluminija su tada objašnjavali da se nije radilo o pukoj prodaji struje, već je prema ugovoru Aluminij osiguravao TLM-u traženu količinu metala. Cijena struje navodno je imala 28 posto udjela u cijeni metala koja je pak bila određena prema cijeni na londonskoj burzi. I cijena metala i cijena struje prema tvrdnjama iz TLM-a bile su varijabilne. Tako cijena struje nije bila fiksnih 20,5 eura, već je dosezala i 48 eura, dok se cijena aluminija od potpisivanja ugovora kretala u rasponu od 3.200 do 1.200 američkih dolara po toni.

Mravak sve priznao USKOK-u

No, USKOK u siječnju 2012. godine nije zanimao sporazum, ispitali su Sanadera kao osumnjičenog u ovoj aferi. Mravak je u ono vrijeme priznao da je sve radio na njegov poticaj i nagovor. Sanader je pak u svom iskazu ustvrdio da je u pitanju politički progon, što mu je u to vrijeme, ali i danas, bio odgovor na sve kaznene postupka pokrenute protiv njega.

“Riječ je odlukama, i moje i svih prethodnih Vlada pa čak i u vrijeme socijalističke Hrvatske, da se određenim gospodarskim subjektima pomaže”, kazao je nakon ispitivanja u veljači 2012. Sanader. Objašnjavao je da se brodogradnji pomagalo izravno iz proračuna, a drugima kroz jeftinu struju te je to politički aspekt koji se ne smije zanemariti. “Takve odluke bile su utemeljene i u političkom programu na temelju kojeg smo dobili izbore”, rekao je još nakon davanja iskaza u USKOK-u Sanader.

Što se na kraju dogodilo?

Ipak, u rujnu 2013., tada šesta optužnica protiv bivšeg premijera, koja ga je teretila za poticanje Mravka na zlouporabu položaja i ovlasti, u slučaju prodaje jeftinije struje TLM-u i Aluminiju stigla je na Županijski sud u Zagrebu. Međutim, svega deset dana kasnije povučena je na doradu. No, do te dorade nikada nije došlo. Rok se uređivanje optužnice tužiteljstvu je odavno istekao.

“Kako se u zakonskom roku nisu ostvarili uvjeti za podizanje izmijenjene optužnice, ne egzistiraju više ni procesne pretpostavke za daljnje postupanje državnog odvjetnika. Sukladno tada važećim procesnim odredbama, posebna državno odvjetnička odluka nije donošena”, odgovoreno je Telegramu nedavno iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu koje je preuzelo slučaj. Drugim riječima, Sanader nikada na sudu neće odgovarati za optužbe o prodaji struje ispod tržišnih cijena čime je HEP, kako se na početku sumnjalo, oštećen za 650 milijuna kuna.

Inače, u sudskim krugovima se spominjalo kako je Ivan Mravak, koji je preminuo lani u srpnju, bio i u tom postupku spreman priznati krivnju i nagoditi se s tužiteljstvom. Danas su protiv bivšeg premijera na Županijskom sudu u Zagrebu u tijeku sudski postupci u aferama Hypo, INA-Mol, Fimi media i DIOKI-HEP, dok je u slučaju Planinska nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora. Taj slučaj trenutno razmatra Vrhovni sud RH.