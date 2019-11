Jučer smo javili kako je Ivan Đakić, sin saborskog zastupnika i predsjednika Hvidre Josipa Đakića, ponovno uhvaćen u divljanju u prometu, a danas doznajemo nove detalje iz sudskog postupka koji bi trebao protiv njega započeti na Općinskom prekršajnom sudu u Bjelovaru.

Đakić je, kako je potvrđeno za Telegram, uložio prigovor na optužni prijedlog što ga je policija protiv njega podnijela zbog jurnjave kroz Sveti Ivan Žabno. Prijavljen je nakon što je njegov auto snimljen 11. siječnja ove godine kako nešto iza ponoći prolazi kroz Sveti Ivan Žabno brzinom od 134 kilometra na sat. Budući da je tamo brzina vožnje ograničena na 50, Đakić je evidentno vozio prebrzo. Prema optužnom prijedlogu, prekoračio je brzinu za 70 kilometara, budući da mu je nakon mjerenja obračunata tolerancija od 10 posto.

Đakić negira krivnju i sumnja u policajce

Za ovaj prekršaj Zakon o sigurnosti prometa na cestama, koji je vrijedio u trenutku kada je Đakić snimljen u jurnjavi, propisuje kaznu od pet do 125 tisuća kuna ili zatvor do 60 dana. Optužni prijedlog je u međuvremenu stigao na Općinski prekršajni sud u Bjelovaru, a Đakić junior već je uložio i svojevrsni prigovor. Naime, u pisanom podnesku što ga je sudu uputio njegov odvjetnik negirao je krivnju, odnosno ustvrdio kako uopće nije počinio prekršaj. Zato je tražio sud da provjeri ispravnost mjernog uređaja kojim je prekršaj bio utvrđen. To bi trebalo biti dokazano ovjernicom što ju izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo.

Osim toga, tražio je i da se u sudski spis dostavi dokaz o osposobljenosti policijskog službenika za rukovanje tim mjernim uređajem. Svu tu dokumentaciju Općinski sud u Bjelovaru zatražio je od Policijske postaje Križevci, čiji su policajci snimili Đakića u prebrzoj vožnji.