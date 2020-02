Telegram ekskluziv: Bandićev tjelohranitelj tajno snimljen kako namješta kućice za Advent

Telegram je dobio na uvid transkripte tajno snimljenih razgovora koji dokazuju kako je Bandićev tjelohranitelj namještao kućice za zagrebački Advent. Robertu Ljutiću, bivšem bliskom suradniku gradonačelnika Milana Bandića, uskoro počinje suđenje zbog USKOK-ovih optužbi za izvlačenje novca preko Adventa u Zagrebu. Sumnja se da je još 2015. uz pomoć tvrtke ‘Tvornica događanja’, koju je za njega vodila Sanja Bančević Medenica, lažirao fakture kako bi se na račun adventskih događanja nezakonito bogatio. Spominje se izvlačenje oko pola milijuna kuna.

Iz podataka u optužnici proizlazi i da je Ljutić, koji je inače poznat kao Bandićev tjelohranitelj, no zapravo je, kako tvrdi USKOK bio puno utjecajniji u gradskoj upravi, sudjelovao i u iznajmljivanju adventskih kućica. Dobivao ih je od Grada iznimno jeftino, a zatim ih je dalje davao u podzakup po nekoliko desetaka puta većim iznosima.

USKOK očito već godinama ima saznanja o nepravilnostima

U snimkama čije smo transkripte detaljno proučili, jasno se čuje kako Robert Ljutić govori potencijalnim zakupcima da će “on sve riješiti a nitko neće ništa znati”. Primjerice, kada ga pitaju je li to sigurno, odgovara: “Pa jesam li ja nekakav j…. zamjenik šefa kabineta u Uredu gradonačelnika?!”.

O polemičnim cijenama zakupa adventskih kućica u javnosti se intenzivno počelo govoriti ove zime, a trenutno ih provjerava i USKOK. No, optužnica protiv Ljutića otkriva da i istražitelji već godinama sumnjaju kako se na zagrebačkom Adventu mulja s najmom kućica.

Kako je bivši tjelohranitelj izvlačio novac preko Adventa?

Telegram je u nedjelju objavio ključne točke optužnice protiv Ljutića. One se odnose na lažiranje računa za poslove na Adventu preko kojih je izvlačen novac. USKOK sumnja da je Ljutić obrtnike, koji su s njim surađivali na Adventu, uvlačio u nezakonitosti tako što im je omogućavao da koriste adventske kućice po povoljnoj cijeni ili čak besplatno.

Zauzvrat, kako stoji u optužnici, oni su mu morali pronaći tvrtke koje su njegovoj ‘Tvornici događaja’ ispostavljale fakture za poslove koji nisu odrađeni ili su pak podmirivali lažne račune koje je fabricirala Ljutićeva suradnica, Sanja Bančević Medenica. Dio sredstava tako je izvučen iz gradskog budžeta, a dio iz same ‘Tvornice događaja’. Ljudi koji su to radili za Ljutića, kao i Sanja Bančević Medenica već su ranije priznali sve ove malverzacije i dobili blage, uvjetne kazne.

Tajni nadzor telefonskih razgovora

Među ključnim dokazima protiv Roberta Ljutića su i snimke njegovih telefonskih razgovora koje su istražitelji neko vrijeme nadzirali. Iz transkripata tih razgovora u koje je uvid dobio Telegram, jasno je koliko je Ljutić bio uključen u poslove oko Adventa – od dogovora sa zakupcima, do kontakata s tvrtkom koja je kućice izrađivala i postavljala. Neki dijelovi razgovora ukazuju pak kako se Ljutić pri tome vodio i vlastitim financijskim interesima, te zakulisnim igrama.

Još 10. prosinca 2015. snimljena je jedna rasprava Sanje Bančević Medenice i Roberta Ljutića u kojoj mu ona iznervirano govori: “Pun mi je k…. Jelene Čeklić (službenice iz gradskog ureda za prostorno uređenje op.a.) i tebe i šefa i svih zajedno!”.

Pogodovanje određenim izlagačima?

“Ne možeš ti naručiti 20 kućica, a onda reći – oni neće!”, nastavlja Sanja Bančević Medenica iz čega je jasno da je i ona izravno sudjelovala u organizaciji Adventa u Zagrebu. Prema optužnici, radilo se o manifestaciji ‘Adventski štiklec’. Kasnije će se ispostaviti da je Sanja Bančević Medenica bila ljuta jer je dio obrtnika želio odustati od zakupa adventskih kućica budući da su im bile preskupe.

No, Ljutić je u pripremama za manifestaciju za to pronašao rješenje. Onima koji su mislili odustati, potajno je nudio da im on, uglavnom iz budžeta Grada Zagreba, riješi financiranje zakupa.

Proizlazi to i iz razgovora s čovjekom koji je radio kućice. Njemu Ljutić govori da određenim ljudima fakturira cijenu od 1.800 kuna, dok će “ostalo pokriti Ured ili Sanja”, te da će se to “riješiti od onog dijela posla kako je bilo dogovoreno”. Iz detalja optužnice zaključuje se o čemu se tu radilo. USKOK, naime, vjeruje da je Ljutić s nekolicinom poduzetnika imao dogovor da ‘Tvornici događaja’ ispostavljaju lažne fakture na osnovu kojih bi on i Sanja Bančević Medenica izvukli novac bilo iz vlastite firme, bilo iz gradskog budžeta, tvrdeći da se radilo o uslugama vezanima za Advent.

U ono vrijeme već je u takve malverzacije bio uvukao dvojicu privatnih poduzetnika koji su još na početku rasplitanja ove afere sve i priznali.

‘Pa jesam li ja j…. zamjenik šefa kabineta?’

Istražitelji u taj kontekst, dakle izvlačenje novca kako bi se pogodovalo nekim izlagačima, stavljaju i razgovor s jednom zagrebačkom akademskom slikaricom koja je željela štand na Adventu. No, 12. prosinca 2015. u jutarnjim satima javlja Ljutiću da nema novca za kućicu na poziciji koju joj nudi. Ljutić ju uvjerava da on kao zamjenik šefa kabineta gradonačelnika može to riješiti.

“Dala sam 2.500 kuna za svoj štand i rado ću vam ga pokloniti, jer nemam više novca”, govori slikarica Ljutiću.

“Nećete mi ništa davati. Čuvajte to za sebe. Naći ću ja nekoga da to plati, a mi ćemo popiti kavu. Nitko ništa neće znati”, nastavlja Ljutić.

‘Pa jesam li ja nekakav j…. zamjenik šefa kabineta u Uredu gradonačelnika?!’

Sličan razgovor odvio se i s jednim slikarom. I on je želio koristiti samo običan štand, ali ga je Ljutić nagovorio da “zbog estetike prostora ipak uzme kućicu”. I njemu je obećao da će netko drugi to platiti. “Vi nemojte nikome ništa govoriti”, dodao je.

“Jel’ to sto posto”, zanimalo je slikara.

“Pa jesam li ja nekakav j…. zamjenik šefa kabineta u Uredu gradonačelnika?!”, bio je Ljutićev argument koji je trebao uvjeriti slikara da će sve doista biti riješeno.

Nakon što je sve dogovorio sa zakupcima štandova, Ljutić se taj dan javio i čovjeku koji ih je postavljao. Najavio mu je kako će i u buduće biti solidne zarade jer će se “od drugog mjeseca stalno nešto dešavati na trgu”.

Kako je propao nadzor Bandićevog suradnika?

Međutim, tjedan dana kasnije, pucaju mjere tajnog nadzora nad Ljutićem i Sanjom Bančević Medenicom. “Od sada moramo pričati samo o ljubavi”, javlja Ljutić svojoj suradnici.

“Jel’ trebam nešto brinuti”, pita ga Sanja Bančević Medenica.

“Ne trebaš, ti nisi kriminalka, mi smo ljubav”, odgovara Ljutić i najavljuje da će joj reći od koga je doznao za prisluškivanje telefona kad se vide uživo.

Sprdanje Bandićevih ljudi s istražiteljima

Dva dana kasnije, krajem prosinca 2015., u jednom razgovoru sa Zdenkom Antunovićem, tadašnjim glavnim tajnikom zagrebačkog sportskog saveza, Ljutić najprije pozdravlja “sve drugarice i drugove i sve one koji slušaju i one druge”, na što mu sugovornik odgovara: “Kako naš šef kaže, neka institucije pravne države rade svoje posao”.

Razgovarali su njih dvojica još jednom isti dan. Antunović, iako vjerojatno svjestan da ih se prisluškuje, govori Ljutiću: “Samo da znaš, rekao mi je Vlado Dominić (tadašnji ravnatelj policije op.a.) da nas slušaju”.

“Znam ja, meni je rekao Zoka Milanović da nas slušaju, da su nas prikopčali prije dva-tri dana jer smo mi vladari Adventa”, podrugljivo komentira Ljutić.

Ove snimke trebale bi biti javno reproducirane na suđenju Robertu Ljutiću čiji je početak zakazan za ovaj tjedan.