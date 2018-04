Općinski kazneni sud u Zagrebu krajem ožujka potvrdio je optužnicu protiv Ivana Vrdoljaka, predsjednika Hrvatske narodne stranke, koalicijskog partnera u Vladi RH. Vrdoljak je optužen da je prijetio gospodinu Hrvoju Perhariću, članu Uprave Nuklearne elektrane Krško (NEK).

Informacija je to do koje smo došli nakon što su zastupnici Živog zida Ivan Vilibor Sinčić i Branimir Bunjac posljednja dva dana u Saboru spominjali postojanje te optužnice. Detalje nisu iznosili, a Dinko Cvitan, glavni državni odvjetnik na odlasku, i njegov predloženi nasljednik Dražen Jelenić nisu htjeli odgovarati na upite zastupnika Živog zida. I jedan i drugi pravdali su se činjenicom kako nemaju informacije baš o svim kaznenim postupcima koje pokreću državna odvjetništva.

Borba za poziciju u upravi nuklearke

Telegram je danas na uvid dobio optužnicu koju je podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu nakon što je Perharić prijavio Vrdoljaka za prijetnju. U to vrijeme, a riječ je o studenome 2015. godine, Vrdoljak je još uvijek bio ministar gospodarstva. U istom razdoblju trajao je i sukob oko mjesta hrvatskog člana uprave u Nuklearnoj elektrani Krško kojom zajednički upravljaju hrvatski HEP i slovenska tvrtka Gen energija. Funkciju hrvatskog člana uprave obnašao je gospodin Perharić i tih dana u studenome 2015. intenzivno se razmišljalo o njegovoj smjeni.

No slovenska strana odbila je kandidata kojeg je predložio HEP, jer nije ispunjavao zakonske preduvjete. Radilo se o Draganu Marčinku, bivšem direktoru kutinske Petrokemije, kojeg je na tu funkciju, prema pisanju medija, doveo Vrdoljak. Međutim, Marčinko nije imao “najmanje pet godina radnog iskustva u sektoru nuklearne energetike”, kako to propisuje slovenski zakon, što su iskoristili kao argument da ga odbiju.

Ponuđena mu je nagodba, odbio je

I dok su mediji izvještavali o tim događajima u NEK-u, Vrdoljak se, prema navodima iz optužnice, 15. studenoga 2015. u večernjim satima čuo s Perharićem. U tom je razgovoru, navodno, tadašnji ministar inzistirao da Perharić podnese ostavku na mjesto člana Uprave NEK-a.

Perharić nadalje tvrdi kako mu je Vrdoljak poručio da se više ne smije pojavljivati na poslu, a ako to ipak učini, “prijavit će ga Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu vanjskih poslova i USKOK-u”. Prema optužnici, Vrdoljak mu je pripomenuo i da će, ako se ne makne s funkcije u NEK-u, tražiti ispis svih njegovih telefonskih razgovora i pregled cjelokupne imovine te da će mu zabraniti ulazak u Sloveniju. U optužnici stoji i navodni citat gospodina Vrdoljaka: “Zagorčat ću život tebi, tvojoj djeci i tvojoj obitelji”. Perharić je u prijavi kazao kako se nakon tih izjava “preplašio za život i sigurnost svoje obitelji”.

Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu ocijenilo je kako ima dovoljno dokaza da protiv Vrdoljaka podigne optužnicu zbog prijetnje, i to upućene “odgovornoj osobi u vezi njezinim radom”. Naime, prijetnja je bila izravno povezana s Perharićevom funkcijom u NEK-u. Za taj kvalificirani oblik prijetnje Kazneni zakon predviđa šest mjeseci do pet godina zatvora. Neslužbeno doznajemo da je Vrdoljaku, u zamjenu za priznanje krivnje, nuđena uvjetna kazna od šest mjeseci, no on je to odbio. U međuvremenu je optužnica potvrđena te se očekuje zakazivanje početka suđenja.