Telegramovi reporteri s terena prate predsjedničke izbore. Irena Frlan Gašparović je u HDZ-ovom stožeru u Hypo Centru. Ovdje možete uživo pratiti događanja iz stožera, atmosferu i reakcije.

21:02 Ljubo Ćesić Rojs i večeras je rado podijelio s novinarima što misli o izbornom rezultatu. Uvjeren je da je krivnja na izbornom stožeru kojeg je trebalo “reorganizirati odmah nakon prvog kruga”. Predsjednika HDZ-a ne krivi za neuspjeh. “Zašto bi bio kriv šef HDZ-a?”, čudio se Rojs novinarskim pitanjima, pa spomenuo da je Grabar-Kitarović imala i podršku stranke Milana Bandića uz opasku “a u Zagrebu smo izgubili”.

20:30 Miro Kovač čestitao je Zoranu Milanoviću na, “kako sada stvari stoje, izvjesnoj pobjedi”. Kaže da mu je jako žao zbog rezultata izbora, ali i da je Kolinda Grabar Kitarović “platila cijenu za politiku HDZ-a”. “Birači desnog centra i HDZ-a su dvaput poslali jasnu poruku, ali ona nakon eurooskih izbora nije dovoljno shvaćena”, nastavlja Kovač koji slovi za jednog od mogućih izazivača Andreja Plenkovića na unutarstranačkim izborima. Iako je u više navrata ponovio da postoji potreba za promjenom, na naše pitanje uključuje li to i promjenu na čelu HDZ-a, odgovara suzdržano: “To nije tema. Sad razgovaramo o predsjedničkim izborima. Sve u svoje vrijeme”. Ali dodaje i da u svakoj aktivnosti, kada se doživi neuspjeh, treba podvući crtu i donijeti neke odluke.

20:03 Vijori se zastava. Jedna.

20:02 Za finalnu ocjenu Branko Bačić, kaže, želi pričekati barem neslužbene rezultate DIP-a. Najavio je da će HDZ, budu li ovakvi rezultati potvrđeni, analizirati što se dogodilo, no on zasad ne želi ulaziti u razloge mogućeg poraza, u to tko je pogriješio i je li izborna strategija bila pogrešna. Ipak, naglasio je da parlamentarni izbori nisu isti što i predsjednički, u kojima “više dolazi do izražaja osobnost kandidata”.

19:27 Mala skupina HDZ-ovaca ispred pozornice pokušava podići atmosferu skandiranjem “pobjeda, pobjeda”. Ali zasad im se ostali u dvorani ne priključuju.

19:01 Objavljene su prve izlazne ankete prema kojima Zoran Milanović osvaja 53,25 posto glasova, a Kolinda Grabar Kitarović 46,75 posto. Potpuni muk u HDZ-u. Minutu prije objave prvih izlaznih anketa u stožeru Kolinde Grabar – Kitarović vladalo je veliko iščekivanje. “Jesmo li pobijedili?”, dobacio je jedan od gostiju viđenijem HDZ-ovcu koji je uzvratio: “Vidjet ćemo”. Jedan HDZ-ov dužnosnik, kad smo ga pitali kakve su prognoze, kazao nam je da će biti tijesno, ali, znakovito, nije htio reći u čiju korist. Nakon objave prvih izlaznih anketa, zavladao je muk. Pojedini HDZ-ovci u dvorani komentiraju da treba pričekati osam sati.

18:46 U stožeru HDZ-a nije gužva, ali je ipak nešto više ljudi nego prije dva tjedna u isto vrijeme, pogotovo iz mladeži HDZ-a. I atmosfera je mrvicu življa, neki su već bili nakratko razvili zastave. Na razglasu se za zagrijavanje pušta glazba, od Gibonnijevih i Oliverovih pjesma, preko Magazina do navijačkih hitova koji su obilježili nogometno prvenstvo u Rusiji i tamburaša.