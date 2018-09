Telegramovi svjedoci tvrde da je autor lažnih SMS-ova bio vrlo blizak vrhu HDZ-a. Što bi ova slika mogla potvrditi

Bio je to srdačan susret dvojice ljudi koji se jako dobro poznaju. Kad su se opazili u pauzi predizbornog skupa HDZ-a u velikoj Svečanoj dvorani Kristal u Belišću, srdačno su se rukovali kao stari prijatelji – priča očevidac susreta aktualnog potpredsjednika Hrvatskog sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a, Milijana Brkića i Franje Varge, bivšeg policajca koji je izradio lažne SMS poruke kako bi kompromitirao sudski postupak protiv Zdravka Mamića na Županijskom sudu u Osijeku.

Susret koji spominje sugovornik Telegrama dogodio se 28. listopada 2015. na predizbornom skupu Domoljubne koalicije u Belišću (parlamentarni izbori bili su 11 dana kasnije, 8. studenoga), a Varga i Brkić ovjekovječili su ga zajedničkom fotografijom nakon završetka u prepunoj dvorani, velikoj sali Svečane dvorane Kristal u Belišću. Iako je u dvorani bilo nekoliko stotina ljudi, Varga, bivši policijski službenik, informatičar na poslovima kripto zaštite i tadašnji glavni tajnik HDZ-a Milijan Brkić našli su vremena za zajednički razgovor i fotografiranje, bez obzira na to što su brojni članovi HDZ-a također željeli biti u blizini glavnog tajnika. Varga je, na zavist ostalih HDZ-ovih lokalnih prvaka, kod Brkića uživao vip-tretman.

‘Varga nije autor SMS-ova, on je samo izvršitelj’

– Vezalo ih je očito, dugogodišnje poznanstvo, a rekao bih i prijateljstvo – kaže naš sugovornik, svjedok tog susreta. – Siguran sam, međutim, da Franjo Varga nije sam sastavljao lažne sms-ove. On nije bio mozak te operacije, bio je samo izvođač radova. Nesumnjivo je da je vrstan informatički stručnjak, tu mu nema premca, no uvjeren sam da nije i autor tih poruka. Njegovo je samo bilo da ih informatički obradi tako da izgledaju kao da su dio tajno presretnute stvarne korespondencije – kaže Telegramov izvor koji dobro poznaje Vargu.

Tjednik Nacional u današnjem broju također potvrđuje informaciju o bliskim vezama aktualnog zamjenika predsjednika HDZ-a i potpredsjednika Hrvatskog sabora Milijana Vase Brkića s Franjom Vargom. Nacional piše kako je Brkić suočen s tvrdnjama da je falsifikatorske usluge bivšeg MUP-ovog informatičkog stručnjaka Varge koristio i za unutarstranačke obračune.

SMS-ovi kao podloga za teoriju zavjere o krađi na izborima

Autor teksta, glavi urednik Nacionala, Berislav Jelinić, pozivajući se na izvore iz istrage, spominje da je na osnovu lažiranih Varginih sms poruka Tomislav Karamarko, tadašnji predsjednik HDZ-a, govorio o izbornoj prijevari, tvrdeći da je HDZ-u ukradena pobjeda na parlamentarnim izborima 2015. godine. Karamarko je, da podsjetimo, već prvih dana na početku svog (kratkotrajnog) mandata prvog potpredsjednika u Vladi Tihomira Oreškovića, sredinom siječnja 2016., optužio SDP-a za izbornu krađu tvrdeći kako im je kod prebrojavanja glasova ukradeno 5-6 mandata.

Tadašnji predsjednik Državnog izbornog povjerenstva i predsjednik Vrhovnog suda Branko Hrvatin, odmah je podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, no pokazalo se da su tvrdnje bile neosnovane. Novi broj Nacionala sada donosi informaciju da je upravo Varga bio autor lažnih sms-ova koji su bili podloga za teške Karamarkove optužbe o izbornoj krađi. Taj skandalozni detalj uistinu bi mogao biti ono što Nacional naziva ”najvećom aferom od osnutka HDZ-a”, jer bi to mogao biti stvarni hrvatski Watergate.

Zanimljivo, fotografija Milijana Brkića i Franje Varge, koju ekskluzivno objavljuje Telegram, snimljena je na predizbornom skupu HDZ-a, samo tri mjeseca prije nego što će Tomislav Karamarko izaći s optužbama za izbornu krađu i to upravo na temelju krivotvorenih poruka koje je napravio Franjo Varga.

Čini se da se Karamarko, Brkić i Varga znaju iz doba tajnih službi

Ukoliko je uistinu tadašnji vrh stranke, prije svega Tomislav Karamarko i Milijan Brkić, koristili usluge obavještajnog podzemlja, ne prezajući ni dovođenje u pitanje regularnost parlamentarnih izbora, onda je zaista riječ o mračnoj i opasnoj ulozi tadašnjeg vodstva HDZ-a. Karamarko, Brkić i Varga poznaju se iz vremena dok su sva trojica radili u tajnim službama, no činjenica je da je Varga u MUP-u dobio otkaz 2012. godine.

Ako je uistinu bio tvorac lažnih sms-ova koji su trebali kompromitirati SDP za izbornu krađu 2015., a Karamarko s tom informacijom izašao u javnost, tada je očito da je njihov kontakt i dalje postojao, bez obzira na to što više nitko od njih nije radio u tajnim službama, ta da su u pravu bili oni koji su upozoravali kako obavještajno podzemlje upravlja političkim procesima.

Milijan Brkić, Glavaš i gradonačelnik Vukovara

Čak i ako se pretpostavi da je Varga sâm, na svoju ruku, iz nekih razloga ponudio lažne sms-ove, pa obmanuo Karamarka, zvučalo bi više nego nevjerojatno da se čovjeku koji je bio na čelu SOA-e mogu podvaliti takve krivotvorine. U cijeloj priči nije nezanimljivo ni što je Branimir Glavaš, čija stranka podržava premijera, gostujući jučer u emisiji Novi dan N1 Televizije rekao kako iza najavljenih prosvjeda u Vukovaru stoji Milijan Brkić, u namjeri da sruši predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića.

Glavaš je, govoreći o utjecaju Milijana Brkića na gradonačelnika Vukovara, Tomislava Penavu, formalnog organizatora najavljenog prosvjeda, iznio i zanimljiv podatak. Nakon lokalnih izbora 2013,. rekao je Glavaš za N1, njegova stranka, HDSSB, imala je presudan glas za sastavljanje lokalne vlasti, pa ga je u zatvoru u Mostaru posjetio Brkić i zamolio da HDSSB podrži prijedlog da HDZ ima svog predsjednika vukovarskog Gradskog vijeća.

‘Glavni tajnik HDZ-a s Vargom je djelovao vrlo prisno’

Glavaš mu je to obećao, ali zatražio da u Županijskoj skupštini Osječko-baranjskoj predsjednik skupštine bude iz redova HDSSB-a. Veli da mu je Brkić to obećao i nakon dogovora pružio ruku, ali nikada nije ispunio obećanje. ”Oni su nas tada prevarili”, rekao je Glavaš. ”Tada je i Penava, kao aktualni gradonačelnik Vukovara bio najavio posjet k meni u Mostar, rezerviran mu je termin, on je krenuo prema Mostaru i na pola puta nazvao ga je Milijan Brkić i naredio mu da okrene automobil i vrati se nazad. I to je jedan od argumenata da Penava nije samostalni igrač i da to nije njegova ideja”, tekao je Glavaš jučer za Televiziju N1.

Brkić je pak, komentirajući u Večernjem listu Glavaševu tvrdnju da on, Brkić, stoji iza organizacije prosvjeda u Vukovaru, 13. listopada, nazvao je takve tvrdnje ”pakiranjem i konstrukcijama”. Dodao je da kako Vargu poznaje iz MUP-a, te da mu je pomagao nakon što je ovaj dobio otkaz 2012., ali da nikakve njegove usluge nije koristio. Sugovornik koji je Telegramu ustupio zajedničku fotografiju Brkića i Varge kaže kako je njihov susret bio više nego prijateljski, vrlo prisan i srdačan i po svemu je odudarao od Brkićevih ostalih rukovanja s drugim slavonskim HDZ-ovcima te večeri.