Telegramu je potvrđeno: Ovo je uhićeni zbog trostrukog ubojstva u Splitu

Državna news agencija Hina jučer je prva objavila inicijale žrtava i egzekutora trostrukog ubojstva u Splitu. “Svjedoci pucnjave kažu kako se čula rafalna paljba. Neslužbeno, pucao je splitski pomorac F.Z.”, pisala je Hina.

Telegram je kasnije iz nekoliko vrlo visokih i apsolutno pouzdanih izvora dobio potvrdu identiteta počinitelja. Riječ je o Filipu Zavadlavu, mladom 25-godišnjem pomorcu. Uhićen je u kasnim popodnevnim satima i kriminalističko istraživanje je u tijeku. Detalji i motivi trostrukog ubojstva bit će potvrđeni u danima koji slijede. Zavadlav je nakon uhićenja odveden i na psihijatrijsku procjenu u KBC Split.

‘Do travnja je bio na brodu’

Zasad je, također u tekstu Hine, objavljeno kako se neslužbeno doznaje da je “u osvetnički pohod krenuo zato što su mu sada već nastradali mladići maltretirali brata zbog čega je reagirao pucnjavom”.

“Do travnja je bio na brodu”, prenijela je nešto kasnije Slobodna izjave svjedoka, “na kojem je proveo 14 mjeseci. Inače je živio uredno, sportaš je. Kad se vratio s broda, trojica ubijenih dolazila su mu doma prijetiti zbog navodnih dugova njegova srednjeg brata. U rujnu su mu čak prijetili i nožem, od tada je potpuno rastrojen”.

Poveznica sa splitskom narko-scenom

Obitelj Zavadlav živi skromno, a ubojičin brat prema neslužbenim no iz više izvora potvrđenim navodima, bio je dužan ubijenima koje se povezuje sa splitskom narko-scenom. Ubojica je jučer, odjeven u crno i s kalašnjikovom u ruci, u središtu Splita upucao svu trojicu. Navodno je tražio i četvrtog muškarca za likvidaciju, ali ga nije pronašao kod njegove kuće. Društvenim mrežama uskoro su počele kružiti snimke Zavadlava koji nakon ubojstva hoda gradom s kalašnjikovom.

[NEPOTVRĐENO] Muškarac šeta Varošem sa vatrenim oružjem, moguće da se radi o osumnjičenom, svakako se sklonite sa ulica. pic.twitter.com/kdzOlWLtcP — Ivan Peović (@ipeovic) January 11, 2020

U nekom trenutku otišao je u kafić Borsalino na Skalicama i tamo je uhićen. Slobodna je jučer prva objavila kako su ubijeni M. P., M. B. i J. T. Dvojica su izdahnula na mjestu događaja, a treći je preminuo u bolnici. J. T. imao je 38 godina, a 2004. optužen je da je u pješačkoj zoni pred spinutskom osnovnom školom u Splitu izazvao nesreću u kojoj je poginula osmogodišnja djevojčica. On i njegov suvozač odmah su napustili mjesto nesreće bez da su joj pokušali pomoći. Kada je 2008. izašao iz zatvora, porezan je po vratu u jednom fizičkom obračunu.

Nakon što je Telegram objavio identitet ubojice iz Splita, isto je napravila i Slobodna Dalmacija koja je doznala još poneki detalj. Pišu kako je policija nakon ubojstava pokušavala doći do Jerka M. kojeg je Zavadlav navodno također pokušavao smaknuti. Redarstvenici su ga htjeli sakriti zbog njegove sigurnosti, no on je odlučio sam pronaći sklonište. Slobodna piše i kako je drugi uhićeni brat Filipa Zavadlava kojeg je policija odvela kako bi od njega doznali više informacija o okolnostima ovog slučaja.