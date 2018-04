“Sutra je dan odluke, a svi šute. Sutra se u Zadru sudi Tomislavu Horvatinčiću, ubojici mojih roditelja, sutra ćemo vidjeti je li hrvatsko pravosuđe zrelo i odgovorno da ubojici dosudi odgovarajuću kaznu. Ono što me brine je činjenica da je sve u tajnosti. Mediji nisu alarmirani, javnost ne zna, ja sam preko posebnih kanala u talijanskom konzulatu u Rijeci doznao da je suđenje sutra. I to me plaši! Istina je, ja nisam stranka u postupku, sude se, zapravo, državno odvjetništvo i počinitelj radnje Horvatinčić, ali mi nije drago da je slučaj obavijen velom tajnosti”.

Rekao nam je to telefonom Federico Salpietro, sin poginulih Talijana koje je Tomislav Horvatinčić ubio u pomorskoj nesreći u akvatoriju Primoštena prije nešto više od šest godina. Tog kobnog 16. kolovoza 2011. godine kod otočića Maslinovika, Horvatinčić je upravljajući svojim gliserom pri brzini od 25 milja udario i prepolovio talijansku jedrilicu „Santa Piacenzu“ na kojoj su smrtno stradali supružnici Francesco Salpietro (63) i Marinela Patella Salpietro (61).

Koliko će ovaj proces trajati? Teško je reći

Telegram je ovu informaciju maloprije provjerio s Veljkom Miljevićem, članom odvjetničkog tima Tomislava Horvatinčića. “Točno je, sutra u 13 sati žalbeno vijeće Županijskog suda u Zadru bavit će se predmetom Horvatinčić. Oni mogu učiniti tri stvari, mogu vratiti predmet na ponovno suđenje, jer broj vraćanja nije ograničen. Mogu potvrditi presudu općinskog suda, ili je, pak, mogu preinačiti i tada će donijeti svoju presudu. Ukoliko vrate na ponovno suđenje tada će donijeti rješenje”, rekao je odvjetnik Miljević i nastavio:

“Koliko će to trajati? Ne znamo sa sigurnošću reći. Nekada žalbenom vijeću trebaju četiri tjedna da donese odluku, ponekad je to i kraće. Mislim da će im u ovom slučaju trebati dvadesetak dana, kada će obznaniti svoju odluku. Mogu samo ponoviti da su nadležne radarske VTS snimke jedine objektivne i nadam se da će se žalbeno vijeće voditi njima kao glavnim dokazom”, poručio je Horvatinčićev odvjetnik Miljević.

Budući da je riječ o poznatom zagrebačkom poduzetniku i o velikoj, nesvakidašnjoj nesreći, javnost je od početka bila jako zainteresirana za cijeli slučaj. Spor se vodio na Općinskom sudu u Šibeniku pod predsjedavanjem sutkinje Maje Šupe. Podsjetimo, prvo suđenje bilo je u studenome 2015. godine i sudsko vijeće Horvatinčića je proglasilo krivim te ga je nepravomoćno osudilo na uvjetnu kaznu zatvora od 20 mjeseci uz rok kušnje od tri godine, u što se uračunava pritvor od mjesec dana.

Na šibenskom je sudu, znamo, oslobođen

Za optuženog Horvatinčića tužiteljica Irena Senečić bila je zatražila zatvorsku kaznu zbog počinjenog kaznenog djela izazivanja pomorske nesreće neizravnom namjerom. Ona je zatražila da se optuženiku izrekne i mjera zabrane upravljanja motornim vozilima. S druge strane, braniteljski tim (Baica, Miljević, Došen) zatražio je oslobađajuću presudu za svog branjenika, zbog, kako su rekli, njegove neubrojivosti uslijed naglog gubitka svijesti (sinkope) prije udara u jedrilicu.

Prilikom izricanja tadašnje kazne u obzir su uzete olakotne okolnosti žaljenja, spremnosti na isplatu odštete, činjenica da okrivljeni Horvatinčić nije prethodno osuđivan i da ima zdravstvene probleme. Kazneno djelo sutkinja je bila prekvalificirala iz neizravne namjere u nehat, odnosno, uzela je blaži oblik djela, za koje je predviđena kazna u trajanju šest mjeseci do pet godina zatvora. U zatvor bi, po toj prvoj nepravomoćnoj presudi, Horvatinčić išao ukoliko bi u roku od tri godine ponovio kazneno djelo. Tužiteljica Irena Senečić iz DORH-a tada je bila razočarana presudom. Smatrala je da je kazna preblaga, da se Horvatinčiću treba oduzeti dozvola za upravljanje brodicama i najavila žalbu. To je bilo koncem 2015. godine.

Potom je predmet otišao na Županijski sud u Zadru. Vijeće Županijskog suda u Zadru u studenom 2016. godine ukinulo je presudu, a predmet je vraćen na prvostupanjski sud, na ponovno suđenje, i to zbog „formalno-pravnih pogrešaka tijekom sudskog postupka“.

Onda je, znamo, u listopadu 2017. godine Horvatinčić na šibenskom sudu oslobođen. Obrazloženje: ipak je u trenutku nesreće doživio iznenadan kratkotrajan gubitak svijesti, takozvanu sinkopu.

Prema praksi žalbenih sudova, nema najave

Ubrzo je, par tjedana kasnije, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku uložilo žalbu u kojoj tužiteljica I. Senečić traži da se Tomislavu Horvatinčiću ponovno sudi zbog izazivanja pomorske nesreće kod Primoštena. Žalba je, pojašnjavala je tužiteljica, iscrpno iznijela „bitne povrede odredaba kaznenog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđivanje činjeničnog stanja. Analizirani su svi argumenti zašto je zaključak suda o nepostojanju odgovornosti okrivljenika pogrešan“.

Spis je, u skladu sa Zakonom o područjima i sjedištima sudova, dostavljen Županijskom sudu u Zadru na daljnje postupanje, obznanjeno je javnosti prije tri mjeseca. „I to je sutra. Vijeće Županijskog suda u Zadra sutra donosi odluku, a nama to nitko nije javio. Naš odvjetnik kojeg smo u Hrvatskoj angažirali da nam pomogne tijekom cijelog procesa, gospodin Ognjen Frangeš, također nije bio upoznat da je suđenje sutra“, rekao je telefonom Federico Salpietro.

‘Za mene je sutra iznimno važan dan’

„Ja sam trenutno u Parizu, ovdje živim i radim kao dizajner u modnoj industriji. Za mene je sutra iznimno važan dan, ali, usudio bih se reći da je važan i za hrvatsku javnost. Dogodi li se da se uvaži opravdanje kako je sinkopa uzrokom nesreće, te počinitelj bude zbog toga oslobođen, to će biti nevjerojatno pogubno za Hrvatsku. Možete li zamisliti, svaki puta kada se dogodi bilo koje ubojstvo, počinitelj će se moći vaditi na tu famoznu sinkopu. To nije dobro ni za hrvatske građane, ni za imidž Hrvatske.

Od djetinjstva smo s roditeljima posjećivali Jadransko more, svake smo godine plovili jedrilicom, moj pokojni otac bio je vrstan nautičar. Kada neku destinaciju posjećuješ svake godine, emotivno se vežeš za nju. Međutim, kako se sada mogu osjećati sigurnim da iznajmim jedrilicu i s prijateljima provedem godišnji odmor ploveći Jadranom, ako je ubojica slobodan, ako mu nikada nije oduzeta dozvola i ako se bilo tko može, nakon bilo koje ubojite nesreće, pravdati naglim gubitkom svijesti?“ – ogorčen je Salpietro.

‘Nadam se da će suci sutra biti pravedni’

O slučaju njegovih pokojnih roditelja, kroz prizmu hrvatskog pravosuđa, prošlu nedjelju, kaže, pisao je talijanski dnevnik Corriere della Sera. „Bio je veliki analitički članak na naslovnici, poznati novinar Gian Antonio Stella analizirao je ovaj sporni slučaj hrvatskog pravosuđa i naglu izmjenu presude. Mene nije ni kontaktirao, ne radi se tu o meni, već o velikim problemima koji se mogu pojavljivati ako se taj nagli, gotovo nedokazivi, navodni gubitak svijesti bude i dalje uzimao u obzir prilikom donošenja presude za ovako ozbiljna kaznena djela, kao što je dvostruko ubojstvo“, rekao je Federico, sin poginulih Talijana.

Ne zna, kaže, što može očekivati.

„Nismo dobili službenu obavijest, nego nam je rečeno sa strane da će 11. travnja sudsko vijeće u Zadru uzeti naš predmet te će, navodno, odluku donijeti tijekom narednih osam dana. Sedam godina nakon nesreće u kojoj sam izgubio oba roditelja, oni će se vrlo kratko baviti ovim slučajem. Želim da ubojica mojih roditelja bude osuđen. Ali, jednu stvar također želim naglasiti: nije mi namjera raditi pritisak, niti na pravosuđe, niti na javnost, niti na bilo koga.

Međutim, smatram da je skandalozno da je počinitelj prvo bio proglašen krivim, a potom je ista sutkinja naglo promijenila odluku, navodeći tragikomičan razlog poput te sinkope. I sad se cijela stvar odvija u tišini. To je skandalozno, nije pravedno. Nije to važno samo za mene, koji sam izgubio roditelje, nego i za sve građane Hrvatske. Nadam se da će sutra suci biti staloženi, mudri i pravedni i da će zasjati sunce“, poručio je Federico Salpietro.