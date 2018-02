Tko je gospodin koji je usred presice dao ostavku i jesmo li pretenciozni ako kažemo da mu je potez herojski?

Što se točno danas dogodilo na presici ministarstva demografije? Marin Strmota, pristojan mlađi znanstvenik za kojeg dosad gotovo nitko nije čuo, dao je dakle otkaz nakon suvislog novinarskog pitanja na koje je mogao odgovoriti samo frazetinom. Postoji naravno mogućnost da će nas čovjek svojim skorim potezima temeljito i neopozivo demantirati, no njegov današnji istup u kontekstu političke scene naprosto djeluje herojski.

Stao je pred mikrofon i, uz blagu trešnju glasa, izgovorio: “Nakon godinu i četiri mjeseca u Vladi, kao mladi čovjek, smatram da ovo nije dovoljno ozbiljno i podnosim ostavku. Država izumire, ovo je najgore stanje u Hrvatskoj otkad postoji država. Pričati ovako neozbiljno o ovome, ja kao mladi čovjek, građanin, otac dvoje djece, nezaposlene supruge, nezaposlenih roditelja, ne vjerujem da će se išta riješiti ovakvim pristupom”, rekao je i napustio prostoriju.

Možda ćete htjeti pogledati taj trenutak:

Prije Ministarstva radio je na ekonomiji

Gospodin Strmota je, inače, član HDZ-ovog ogranka u Zaprešiću, a prije dolaska u Ministarstvo demografije radio je kao docent na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je završio EDAMBA doktorski studij iz poslovne ekonomije.

Završio je specijalistički postdiplomski studij „Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje“, također na ekonomiji. Tamo je i diplomirao na smjeru Gospodarska analiza i razvoj. Strmota je 2015. dobio priznanje za najbolje ocijenjenog izvođača seminara na Preddiplomskom i Diplomskom studiju u ak. god. 2014./2015., a 2011. je dobio nagradu “Mijo Mirković” za rad monografskog sadržaja.

Napisao je nekoliko znanstvenih radova s područja demografije. Član je European Association for Population Studies (EAPS) i International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP).

U ministarstvu je imao plaću 15.771 kunu

Prema podacima iz mirovinske kartice Strmota je kao tajnik u ministarstvu demografije dobivao mjesečnu plaću od 15.771 kunu neto. Prema podacima iz imovinske kartice, Strmota trenutno otplaćuje dva kredira, oba u Zagrebačkoj banci.

Za jedan, koji je uzeo 2012. godine, duguje još 170.000 kuna, a za drugi iz 2013. još 50.000 kuna. Mjesečno za kredit izdvaja 3735 kuna, a prema podacima iz imovinske kartice, ne posjeduje niti jednu nekretninu. Prijavio je tek automobil, Volkswagen Golf iz 2008., vrijedan oko 35.000 kuna.