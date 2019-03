Tko je pijana kuma koju je zaštitila slavonska policija? Drago Hedl proveo je dan u njezinom selu

Nakon prometne nesreće koju je u alkoholiziranom stanju prouzrokovala kuma ministrice Gabrijele Žalac, Marijana Obradović, požeška policija, tijekom gotovo tri mjeseca ni jednom, od 30. prosinca 2018,. kada se nesretni događaj zbio, nije obavila razgovor sa žrtvom nesreće Natalijom Baričević.

Jedini kontakt između Baričević i požeške policije, kako nam je jučer ispričala žrtva te prometne nesreće, zbio se u bolnici, kada su je podvrgnuli alkotest i ustanovili da u krvi nema ni promila alkohola. Njen iskaz o okolnostima nesreće uopće nisu uzeli. Tek 11. ožujka, više od dva mjeseca nakon nesreće, Natalija Baričević dobila je potvrdu policije s osnovnim podacima o tom događaju, bez zapisnika s očevida ili bilo kakvih drugih detalja.

Policija je nije odvela na otrežnjenje

Jedino što je uspjela saznati, i to usmeno, od jednog policajca bilo je da je imala sreće jer je Obradović, ubacivši mjenjač za vožnju unatrag, da bi se s nogostupa na kojem je pokosila Nataliju Baričević (koja je ležala na tlu) vratila na kolnik, stražnjim kotačima prošla 30-ak centimetara od njene glave.

Ono što je također važno, a što policija nikada nije pitala Nataliju Baričević, ona je te kobne večeri, hodajući nogostupom, na sebi imala reflektirajuću, fluorescentnu jaknu, što je dodatno upozorenje koje bi trijezan vozač sigurno zapazio. No, nije to jedina neobična okolnost vezana uz tu prometnu nesreću, koja sve više navodi na zaključak da se ministričinoj kumi pokušalo pomoći kako bi izbjegla kaznenu prijavu. Telegram je jučer objavio mišljenje stručnjaka, i citirao zakon u kojem jasno stoji kako je nepružanje pomoći (a upravo to učinila je ministričina kuma) kazneno, a ne prekršajno djelo.

Tek nakon našeg teksta u kojem smo ukazali na sve okolnosti nesreće, slučaj je preuzelo Općinsko državno odvjetništvo u Požegi. “Za mnogo manju koncentraciju alkohola u krvi, policija privodi osobu na otrežnjenje. No, u slučaju ministričine kume, to nije učinjeno. Praktično, ona je, onako alkoholizirana, nakon odlaska policije ponovno mogla sjesti za volan”, objašnjava za Telegram izbor blizak požeškoj policiji.

Uhvaćena je pijana u autu i 2017., s 1,7 promila

Zanimljivo, kuma ministrice Žalac, Marijana Obradović, u automobilu VW Golf, u trenutku nesreće, vozila je i svoje dvoje malodobno djece, koja su također bila izložena opasnosti nesavjesne majke. Na sreću, tada im se ništa nije dogodilo.

Prometna nesreća koju je 30. prosinca izazvala ministričina kuma, nije njen jedini udes.

U mjestu Vidovci, sedam kilometara jugozapadno od Jakšića, u kojem živi, Marijana Obradović 11. rujna 2017. također je izazvala prometnu nesreću i također je bila u alkoholiziranom stanju. Tada je u krvi imala 1,7 promila alkohola. I tada, kao i u posljednjoj nesreći pobjegla je s mjesta događaja. Na sreću, ta je nezgoda imala je samo materijalnu štetu.

U otpusnom pismu koje je 3. siječnja 2019. potpisao primarius, traumatolog Drago Gašpar iz Opće županijske bolnice u Požegi, stoji kako je Natalija Baričević zadobila potres mozga, a to se smatra teškom tjelesnom ozljedom. Ona je nakon nesreće hospitalizirana i provela je pet dana na odjelu Traumatologije spomenute bolnice, a i danas se, sad već treći mjesec nakon nesreće, nalazi se na bolovanju. Ima teške glavobolje i problem s koljenima, koja su također stradala u nesreći. No, policija ni to nije smatrala razlogom za podnošenje kaznene prijave, ili ako već nije bila sigurna kako postupiti, da slučaj prepusti Općinskom državnom odvjetništvu. Učinjeno je to tek nakon napisa Telegrama.

Nesreća koju je skrivio rođak HDZ-ovog moćnika

Telegram je prošle godine u nekoliko navrata pisao o vrlo neobičnom ponašanju požeške policije u slučaju još jedne prometne nesreće u kojoj je sudjelovao rođak istaknutog požeškog HDZ-ovca i bivšeg župana Marijana Aladrovića, čiji je pak sin, Josip Aladrović u Središnjici HDZ-a predsjednik odbora za financije, a uz to je i ravnatelj je Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ta se nesreća zbila 16. kolovoza prošle godine u mjestu Brodski Drenovac, nadomak Pleternice, kada je 22-godišnji Luka Matijević, koga ODO u Požegi sada tereti za uzrokovanje teške prometne nesreće, u kojoj je stradala 22-godišnja djevojka D. B.

Oni su bili u istom vozilu, a požeška policija duže od dva mjeseca nije bila u stanju istražiti tko je vozio automobil u trenutku nesreće. Nakon nekoliko naših napisa, slično kao i u slučaju kume ministrice Žalac, slučaj je preuzelo Državno odvjetništvo u Požegi. Tek nakon toga vozilo je poslano u Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić, gdje je nedvojbeno utvrđeno da je vozilom upravljao rođak moćnog HDZ-ovca. I tada je policija činila sve da se stvarni uzrok nesreće ne sazna, a za to vrijeme Aladrovićev se rođak nalazio u Njemačkoj, dok se na obitelj stradale djevojke vršio pritisak da ona prizna kako je upravljala vozilom u kojem je zadobila teške tjelesne ozljede.

Nakon Telegramovih napisa, dvojica policajaca upućena su na stegovni postupak, kako bi vodstvo požeške policije sa sebe skinulo odgovornost, jer je nakon katastrofalne policijske istrage, slučaj preuzelo Državno odvjetništvo.

Auti na nogostupu pred HDZ-ovim skupom

Koliki je strah požeške policije od HDZ-a i HDZ-ovih moćnika možda najbolje ilustrira podatak kojeg smo dobili iz izvora bliskih policiji: kada je 25. veljače ove godine na stranačkom skupu u Požegi bio glavni tajnik HDZ-a, Gordan Jandroković, više građana zvalo je službu 112 i žalilo se kako je na nogostupu ispred zgrade gdje se održavao skup, nepropisno parkirano više automobila. Policija je izašla na mjesto događaja, ali im je rečeno da nikakve prekršajne kazne ne pišu jer se radi o skupu HDZ-a.

Ministrica Žalac negirala je u odgovoru na Telegramov upit da je imala ikakva saznanja kako je njezina prijateljica čijem je djetetu – samo dan nakon što je sama sudjelovala u prometnoj nesreći u Vinkovcima bila krsna kuma – pijana izazvala prometnu nesreću.

No, njihov odnos bio je vrlo blizak. Prvog dana rujna 2017. godine ministrica Žalac u mjestu Bertelovci pored Požege otvorila je mjesni dom i tom prigodom, kako kažu naši sugovornici, tamošnjim HDZ-ovcima rekla kako bi Marijanu Obradović trebalo angažirati u poslovima oko EU projekata. I to se dogodilo nakon dva tjedna. Iz gradske uprave Grada Požege Telegramu su potvrdili da je 19. rujna 2017. Marijana Obradović postala voditeljica projekta pod nazivom Vidjeti tuđim očima, čiji je nositelj Udruga slijepih i gluhih Grada Požege i Požeško slavonske županije.

Kontradiktorni odgovori gradonačelnika i uprave

”Upravni odjel za europske integracije Grada Požege”, stoji u odgovoru Telegramu, ”za vrijeme svoga postojanja, između ostaloga imao je za cilj pružati tehničku pomoć i savjetodavne usluge. U skladu s tim, navedena gospođa u razdoblju od 19. rujna 2017 do 1. siječnja 2018 provele je u Uredu za europske integracije, Trg Svetog Trojstva 11 s ciljem bržeg i lakšeg uhodavanja u sam rad na provedbi projekta, usluge koju je ured pružao i mnogim drugim voditeljima na s područja Požege”. Svoj rad na EU projektima Obradović je potom nastavila u Udruzi slijepih Grada Požege i Požeško-slavonske županije.

Dan ranije u telefonskom razgovoru s novinarom Telegrama gradonačelnik Požege Darko Puljašić rekao je kako je Obradović za Grad Požegu radila sve do odlaska na porodiljni, da bi sutradan iz Grada Požege stigao pisani odgovor kako nije uopće radila, a citirano pojašnjenje da je ipak radila u prostorima gradske uprave, dobili smo tek ujutro, u petak, na naše izričito inzistiranje. Ali, kako ono reče neki dan predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković: ”Stalno je nešto vezano uz Požegu”.