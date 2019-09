Toliko je nadrealno pa nismo sigurni je li ozbiljna: predsjednica kaže da planira skočiti padobranom

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović jučer se, ako je suditi po slikama i videima, senzacionalno zabavila u Krapini. Osim što je opet malo revidirala povijest i grlila maskotu medvjeda, posjetila je i Zagorski gospodarski zbor, sajam na kojem je kušala i isprobala različite proizvode i inovacije zagorskih gospodarstvenika.

Tako je, među ostalim, sjela u nekakvu masažnu spravu i rekla kako bi joj ona dobro došla “tijekom kolegija zbog ovog njenog ramena”. No, nakon toga je nastavila i doslovno najavila da planira skočiti padobranom: “E, a danas sam probala ovaj… parachute… kako se kaže… padobran. Jer se spremam skočiti padobranom. Kak’ je to teško!”, rekla je predsjednica.

Pričalo se da će u kampanju krenuti padobranom

Ova priča o predsjednici i padobranu, inače, nije baš tako iz vedra neba. Prije nekoliko mjeseci među novinarima su se pojavila nagađanja da će predsjednica za početak kampanje – skočiti padobranom.

Početkom kolovoza tu smo informaciju pokušali provjeriti u njezinom Uredu, ali nikad nismo dobili službeni odgovor. Neslužbeno su nam pak rekli da to nije istina. Istu stvar novinari tportala pitali su i osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji predsjednici vodi kampanju. I on je imao isti odgovor. Kaže, čuo je za to, ali Grabar Kitarović u kampanju neće padobranom.

Dakle, možda neće baš padobranom krenuti u kampanju, ali čini se da se predsjednica zbilja sprema na ovu ekshibiciju. Iako je moguće da se Grabar Kitarović zezala na temu tih tračeva, na videu djeluje posve ozbiljna. O padobranu je počela pričati na 2:20, pa možete sami procijeniti.