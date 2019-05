”Kada budem živio na krovu, upisat ću i površinu krova”, rekao je ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade, Tomislav Tolušić Jutarnjem listu, reagirajući na Telegramovo otkriće da obiteljska kuća u Virovitici u kojoj živi nije veličine 165 četvornih metara koliko je upisao u imovinsku karticu, već 330 metara četvornih, kako to piše u posjedovnom listu.

Jučer je pak, novinarima pred Vladom, koji su ga pitali otkud toliki nerazmjer u kvadraturi kuće, onog u posjedovnom listu i imovinskoj kartici, udijelio savjet da se kod arhitekata raspitaju o neto i bruto stambenoj površini. Sam je pak izračunao i više puta ponovio kako je stambena površina njegove kuće 153 četvorna metra jer je iz te računice isključio površinu garaže koja je pod istim krovom kao i kuća. Telegram je uspio ”skinuti” krov ministrove kuće, pa se došlo do točnih dimenzija zgrade.

Fotografija temelja

Naime, na fotografiji snimljenoj iz vremena gradnje kuće, dakle u vrijeme kada su postojali samo temelji, a krov još bio daleko, vidi se kolika je stvarna veličina obiteljske kuće. Duža, bočna stranica temelja njegove obiteljske kuće dugačka je 25,63 metra, a kraća 19,26 metara. Zadnji dio kuće, pak, širine je 12,13 metara, dok je prednji nešto širi.

U toj kvadraturi nalazi se i garaža, no i ona je sastavni dio kuće ministar Tolušića, bez obzira na to što je ne smatra stambenom površinom, jer je ne koristi za stanovanje. Na fotografijama koje objavljujemo ”pomoćni objekt”, ili ”roštilj”, kako ga naziva ministar Tolušić, još se ne nazire: očito prvo je građena kuća, pa tek potom ”roštilj” za kojeg u posjedovnom listu piše da je veličine 121 metar četvorni. U naravi, pak, to je uređena zgrada, na kojoj se vide velika ulazna vrata i klima uređaj, a krov tog ”roštilja” pokriven je istom vrstom crijepa kao i ministrova obiteljska kuća.

Mjerenje u sustavu ARKOD

Veličina ministrove kuće, u vrijeme dok je trajala gradnja i dok kuća još nije imala krov, izmjerena je na isti način kako se u sustavu ARKOD, koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), institucija kojoj je nadležno Ministarstvo poljoprivrede i gdje je ministar Tolušić predsjednik upravnog vijeća. Sustav ARKOD služi za mjerenje poljoprivrednih površina, a upravo na temelju tih mjerenja, ostvaruju se poticaji u poljoprivredi.

Dakle, ukoliko sustav ARKOD, kojim je izmjerena i ministrova obiteljska kuća u vrijeme dok je građena, ne daje točne podatke, onda se u pitanje dovodi cijeli sustav poljoprivrednih poticaja, jer, kako smo rekli, upravo su ta mjerenja pokazatelj veličine poljoprivrednih posjeda temeljem kojih se isplaćuju poticaji vlasnicima obiteljskih poljoprivrednog gospodarstava i drugim poljoprivrednim proizvođačima.

“Transparentnost sustava”

I sam ministar Tolušić, u siječnju prošle godine vrlo se pohvalno izrazio u tom sustavu. “Idemo prema potpunoj transparentnosti sustava. Uvođenjem ovih pravila više nitko neće nagađati čija je zemlja koja se ne koristi i je li netko na njoj prijavio proizvodnju. Sve će biti transparentno, javno dostupno i provjerljivo na web stranici ARKOD-a, a smisao poljoprivrednih potpora je poticati proizvođače koji se zaista bave poljoprivredom”, rekao je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić.

Hvaleći sustav ARKOD, u veljači prošle godine, ministar Tolušić je rekao: “Nažalost, dovoljan je samo jedan loš primjer da se poljulja povjerenje u sustav. Zato smo odlučili učiniti sustav korištenja poljoprivrednog zemljišta transparentnim i dostupnim javnosti jer je osim bolje kontrole trošenja javnih sredstava, najvažnije održati povjerenje u naše poljoprivredne proizvođače i u sustav koji ih prati”. ARKOD, alat kojim je izmjerena i veličina ministrove kuća, dakle, ulijeva povjerenje u sustav, bar tako je prošle godine tvrdio ministar Tolušić. Kao što bi povjerenje u sustav trebali ulijevati i službeni dokumenti poput onih koje izdaje Državna geodetska uprave, čiji je Područni ured za katastar u Virovitici izračunao i u posjedovnom listu napisao kako ministrova kuća ima 330 m², a zgrada koju on naziva roštiljem još 121 m².