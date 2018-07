Trump je došao na TV i iz čista mira počeo pričati da bi agresivni Crnogorci mogli početi treći svjetski rat

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je dao intervju za Fox News u kojem je, ničim izazvan, Crnogorce nazvao ‘jakim, ali i agresivnim ljudima.’ Intervju je krenuo konvencionalno, Trump je, između ostaloga, govorio o obvezi zemalja članica NATO saveza da u slučaju napada na drugu članicu moraju priskočiti u pomoć.

Voditelj Tucker Carlson postavio je pitanje: “Zašto bi moj sin išao braniti Crnu Goru?” i onda je krenulo. Trump je tu priznao kako se i sam pitao nešto slično. “Crna Gora je malena zemlja s jako snažnim ljudima. Jako snažni ljudi. Oni su vrlo agresivni i, ako postanu agresivni, čestitam, evo nas u Trećem svjetskom ratu”, ustvrdio je američki predsjednik. Kazao je i kako je došao na vlast prije samo otprilike godinu i pol, a već je naveliko pokrenuo slična pitanja.

