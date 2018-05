Tužna crtica iz grada: neki maturanti su na norijadu došli u majicama na kojima piše Za dom spremni

Maturanti, vjerojatno znate, danas slave zadnji dan škole, a diljem Hrvatske održavaju se norijade. No dio njih taj je dan, osim pjesmom i nemalim alkoholiziranjem, odlučio proslaviti i ustašovanjem. Kako piše Srednja.hr, manja grupa učenika Elektrostrojarske obrtničke škole odjenula je crne majice s natpisom “Za dΩ”, gdje im grčko slovo omega valjda predstavlja ‘om’, mjernu jedinicu za električni otpor. Na fotkama se može vidjeti i par njih kojima na majici piše “Za dΩ spremni”.

Osim toga, kada su se pojavili na Trgu bana Jelačića, počeli su uzvikivati ustaški pozdrav. No, slučaj u Zagrebu nije izoliran. Kako javlja Srednja.hr maturanti su i u Bakru urlali ustaške parole. Učenici tamošnje Pomorske škole su palili baklje i vikivali “Za dom spremni.”

That's the extent to which fascism is banalised in Croatian society. Zagreb highschool graduates with "Za dΩ spremni" t-shirts celebrating their graduation at the annual "norijada": https://t.co/OlXhLK0wiK #sfsn pic.twitter.com/U5LP5gCci3

— Dario Brentin (@DarioBrentin) May 22, 2018