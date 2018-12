Reuters je danas izašao s eksplozivnim tekstom u kojem tvrde da je kompanija Johnson & Johnson desetljećima znala da njihov baby puder sadrži azbest. Nakon ovog otkrića dionica im je u petak pala 10 posto, a kompanija je izgubila gotovo 40 milijardi tržišne vrijednosti, javlja CNN. Govorimo o najgorem padu za tvrtku od 2002. godine.

For at least 40 years, Johnson & Johnson executives, mine managers, scientists, doctors and lawyers fretted over a problem: J&J’s talc and powders sometimes tested positive for small amounts of carcinogenic asbestos. @Reuters investigates: https://t.co/qNEaFMWs7U pic.twitter.com/h7thW317rc

— Reuters Top News (@Reuters) December 14, 2018