U jednom od groznijih rituala, stanovnici mjesta u Poljskoj euforično su spalili lutku Židova

U mjestu Prucnik na jugoistoku Poljske, spaljena je lutka sa stereotipnim židovskim obilježjima. Na snimkama se vidi kako su u ritualu sudjelovale stotine ljudi, a ono što je posebno užasavajuće jest činjenica da su dio te prakse bila i djeca. Robert Singer, direktor Židovskog svjetskog kongresa izrazio je duboku potresenost i osudio ovaj bizarni ritual.

“Židovi su duboko potreseni ovim oživljavanjem srednjovjekovnog antisemitizma koji je doveo do nezamislivog nasilja i patnji”, rekao je, i dodao da se pita kako bi papa Ivan Pavao II, Poljak, reagirao da vidi svoje sunarodnjake kako odbacuju njegovo učenje da je antisemitizam grijeh protiv Boga i ljudi. “Možemo se samo nadati da će Crkva i ostale institucije dati sve od sebe kako bi nadvladale ove strašne predrasude”, stoji u njegovoj izjavi.

Lutka je spaljena u petak ujutro, na blagdan Velikog petka, i trebala je simbolizirati biblijski lik Jude Iškariotskog. Sa šeširom i pramenima kose pored lica, podsjeća na lik ortodoksnog Židova, a dodana su mu obilježja poput dugog nosa što je povijesno poznat alat antisemitske propagande u cilju dehumaniziranja Židova.

Mještani su ovim ritualom osudili “Judu” na smrt, lutku su vukli ulicama, udarajući je štapovima, da bi je na kraju objesili i spalili. Radi se o starom poljskom ritualu čije prakticiranje nije bilo zabilježeno godinama. U Poljskoj, u kojoj je u Drugom svjetskom ratu stradalo tri milijuna Židova, bilježi se rast antisemitskih incidenata.

People in the town of Pruchnik, Poland beat and burned a effigy of a Jew on Good Friday — the figure representing Judas.

Jews are deeply disturbed by this ghastly revival of medieval #antisemitism that led to unimaginable violence and suffering.https://t.co/mfo5bdyhic

