Dok čeka rasplet nagodbe s vjerovnicima, Agrokor na sudu nastavlja utjerivati dugove svojih dužnika. U jednom takvom, prilično složenom postupku, koncern je uspio ovršiti marketinšku agenciju komunikacijske stručnjakinje Ankice Mamić.

Presuda protiv nje je donijeta, iako je tvrdila da je svoje dugovanje kompenzirala s Invictus ulaganjem, faktoring društvom koje se spominje među vjerovnicima Agrokora. Trgovački sud u Zagrebu ugovor njezine marketinške agencije s faktoring duštvom uopće nije uzeo u obzir. Nepravomoćna presuda donijeta je jučer, a već danas, kako nam je potvrdio odvjetnik gospođe Mamić Branko Škarica, 1.050.138 kuna skinuto s njena računa i prebačeno na depozitni račun Agrokora. Sredstva će se tamo nalaziti sve do pravomoćnosti presude.

Kako je krenula ova ovrha ovrhe?

Prema detaljima iz sudskog procesa što ih doznaje Telegram, zbog duga koji je Ankica Mamić imala prema Agrokoru, 4. kolovoza prošle godine donijeto je rješenje o ovrsi. Ona je na njega uložila prigovor tvrdeći da je dug podmirila prijebojem dugovanja i potraživanja. Naime, još početkom lipnja 2017. je s s faktoringom Invictus ulaganja sklopila Ugovor o ustupu tražbina. Ta tvrtka imala je pak potraživanje prema Konzumu u iznosu od 1,2 milijuna kuna, koje je cesijom prešlo u vlasništvo agencije Ankice Mamić. To je i bilo vidljivo iz faktoring ugovora što se također našao u sudskom spisu.

Dug Ankice Mamić prema Agrokoru datirao je još iz 2012. kada je s upravom Ivice Todorića sklopila ugovor o financijskom zajmu.

Agrokor: Pokušali su nas prevariti

Iz Agrokora su pak uvjeravali sud da njezina agencija nije dostavila nikakvu izjavu o prijeboju tog duga. Naknadno je to ipak učinjeno, no Agrokor je ocijenio da ugovor uopće nije zakonit. Naime, prema njihovom tumačenju Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Lex Agrokora), prijeboj duga nije se smio realizirati nakon otvaranja postupka izvanredne uprave, dakle nakon 10. travnja prošle godine, ako je tražbina dolazila od nekog drugog vjerovnika. U ovom slučaju to je bio Konzum. Ankica Mamić s Invictus ulaganjem ugovor je sklopila tek 1. listopada.

Pozivajući se na odredbe Stečajnog zakona, koje reguliraju ovu problematiku, odvjetnici Mladen Prka i Tin Škarica, koji zastupaju Agrokor, istaknuli su kako se Lex Agrokor poziva na njih upravo kako bi se spriječile manipulacije i dogovori među vjerovnicima.

Je li ijedan ugovor uopće zakonit?

Ankica Mamić tada u sudski spis dostavlja novi ugovor o prijeboju sklopljen s Invictus ulaganjem. Ovoga puta on nosi datum 9. travnja 2017., dakle samo dan prije otvaranja postupka izvanredne uprave. Sud je primijetio kako na njemu nema ovjere javnog bilježnika, dok je onaj od 1. listopada bio uredno ovjeren. Sud je zato tražio očitovanje i od Invictus ulaganja. Oni su odgovorili da s Ankicom Mamić imaju samo ugovor od 1. listopada 2017.

Osim toga, sud je utvrdio da je ovo faktoring društvo prijavilo potraživanje od Konzuma nakon otvaranja postupka izvanredne uprave. Ako ga je preuzela cesijom 9. travnja 2017., zašto dug nije prijavila agencija Ankice Mamić, pita se u presudi Trgovački sud u Zagrebu.

Zato je na kraju ugovor o prijeboju ocijenjen protuzakonitim. Istom je presudom prihvaćena tužba Agrokora protiv Ankice Mamić te joj je ovršeno 1.025.609 kuna, zajedno s 25 tisuća kuna kamata i gotovo 20 tisuća kuna ovršnih troškova. Ukupno će Agrokoru, ako ova presuda postane pravomoćna, morati platiti i 45 tisuća kuna sudskih troškova.