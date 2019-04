U najozbiljnijem udaru dosad, Bujanec tvrdi da je s predsjedničinim stožerom dogovorio da mu Šešelj dođe u emisiju

Voditelj Velimir Bujanec evidentno još nije završio s istupima koji duboko kompromitiraju predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović. Možda se sjećate, jedan od najkontroverznijih trenutaka prošle predsjedničke kampanje bio je kad je u Bujanečevoj emisiji sudjelovao osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj koji je javno podržao tadašnjeg predsjednika Ivu Josipovića.

Tjednik Express u novom je broju objavio kako je Bujanec cijeli plan s pozivanjem Šešelja u emisiju na jednom sastanku dogovorio s ljudima iz tadašnjeg predsjedničina stožera. O svemu je, tvrdi Express, odlučila upravo predsjednica, a na navodnom sastanku na kojem je sve dogovoreno bili su Bujanec, predsjedničin bivši savjetnik Mate Radeljić i “jedan visokorangirani HDZ-ovac”.

Bujanec ispričao kako je došlo do Šešeljevog gostovanja

Bujanec za Novi list tvrdi kako se taj sastanak nije dogodio, ali im je ispričao kako je uopće došlo do toga da u emisiju pozove Šešelja. Rekao im je kako je na jednom od srpskih portala pročitao izjavu Vojislava Šešelja u kojoj je on pohvalio Josipovića pa je došao na ideju da ga uključi u svoju emisiju. “Smatrao sam da bi bilo vrijedno, korisno i profesionalno da se u Hrvatskoj dozna da Šešelj, zbog nekog razloga, hvali Josipovića”, kaže Bujanec za Novi list.

O svemu je, tvrdi, pričao s ljudima iz stožera Kolinde Grabar Kitarović koji su mu iznijeli različita mišljenja o tome bi li Šešeljevo gostovanje u Bujici zbilja pomoglo Grabar Kitarović da postane predsjednica. “Ne znam u kojoj je mjeri ona sudjelovala u radu svog stožera, ali znam da su pojedinci iz njega s kojima sam komunicirao imali različita mišljenja o pozivu Šešelju. Ne u vezi s tim bi li to bilo moralno ili ne nego su neki procjenjivali da bi takav poziv imao pozitivan učinak za Kolindu Grabar-Kitarović, a drugi da bi to za nju zapravo bilo negativno. To je bila osnovna dvojba”, kaže Bujanec.

Bujanec bi opet učinio isto da sruši Ivu Josipovića

Tvrdi kako je na kraju u stožeru ipak zaključeno da će Šešeljev istup pomoći Kolindi Grabar Kitarović. “Na kraju je u njezinom izbornom stožeru prevladao stav da bi, ako sam u stanju izvesti podvig da u emisiji razgovaram sa Šešeljom na način da on pohvali Josipovića, to pomoglo Kolindi Grabar-Kitarović i da zato to pokušam. I ja sam to napravio. U studiju sam imao Antu Kovačevića, a njemu su neki biskupi sugerirali da ne ide u emisiju sa Šešeljom jer bi to bilo štetno za našu kandidatkinju”, priča Bujanec.

Kaže kako je na kraju bio jako zadovoljan tim razgovorom sa Šešeljem jer je zahvaljujući tome što je ratni zločinac hvalio Josipovića, Kolinda Grabar Kitarović dobila dosta glasova desnice. “Izazvali smo, dakle, dobar efekt. Nemam danas grižnju savjesti, svatko zna moje mišljenje o Šešelju, ali drago mi je da nam je pomogao srušiti Ivu Josipovića. Bez obzira što ja danas mislim o Kolindi, opet bih isto učinio”, kaže Bujanec za Novi list.

Kako je puklo veliko prijateljstvo Bujanca i Grabar Kitarović?

Ovo je možda najozbiljniji Bujančev udar na Kolindu Grabar Kitarović, otkad se okrenuo protiv nje. Njihov odnos počeo je gugutavim intervjuom kojim se krenula ozbiljno uspinjati prema Pantovčaku. Nastavio se tijekom predizborne kampanje za predsjedničke izbore, kada je Velimir Bujanec bio jedan od najžešćih pristaša Kolinde Grabar-Kitarović. Buduću predsjednicu neumorno je promovirao u svojoj emisiji, i na raspolaganje joj je stavio sve svoje veze s političarima, braniteljima i drugim javnim osobama i udrugama koje su izgurale njezinu pobjedničku kampanju donijevši joj pobjedu protiv Ive Josipovića.

Stvari su se počele mijenjati kada se predsjednica, u lovu na novi mandat, počela distancirati od ekstremne desnice, odričući se savjetnika koje se povezivalo s tim miljeom, te peglajući nesređene odnose s premijerom Andrejem Plenkovićem i njemu bliskim ljudima koje se doživljava kao liberalnu struju HDZ-a.

Počelo je ostavkom predsjedničina savjetnika za obranu i nacionalnu sigurnost, Vlade Galića, koji je 13. prosinca prošle godine podnio ostavku zbog afere SMS. Nekoliko dana nakon njega, iz Ureda predsjednice izbačen je Mate Radeljić, savjetnik za unutarnju politiku i čovjek kojeg su Plenkovićevi HDZ-ovci smatrali glavnim uzrokom problema između predsjednice i Vlade. Ta smjena bila je kap koja je prelila čašu Bujančevog strpljenja.

Predsjedničinu savjetniku posvetio je cijelu emisiju

Bujanec je Radeljiću tad posvetio čitavu emisiju, u kojoj je, uz ostalo, otvoreno rečeno: “Prema pouzdanim informacijama Bujice, predsjednica je smijenila gospodina Radeljića iz jednog jedinog razloga – kako bi se dodvorila Andreju Plenkoviću”.

Nastavilo se nabrajanjem Radeljićevih uspjeha one vrste koja impresionira desničare – on je, prema Bujancu, bio najzaslužniji za micanje biste Josipa Broza Tita s Pantovčaka, za pokroviteljstvo nad Bleiburgom, odlikovanje Nikole Štedula i svečano primanje predstavnika udruge Jazovke, Macelja i udovice Mire Barešića. Vrhunac emisije bio je kada je gospodin Bujanec pohvalio Stipu Mesića i Ivu Josipovića, koji su se prema svojim ljudima, prema njemu, odnosili neusporedivo ljudskije od toga kako se prema svojim savjetnicima ponaša predsjednica.

Njezinog mentora optužio je za suradnju s Udbom

Naklon toga, Bujančevo novootkriveno neprijateljstvo prema predsjednici naglo je eskaliralo. Doček Nove godine zagorčao joj je napadom zbog toga što je uručila veleposlaničke vjerodajnice Jošku Paru, čovjeku kojeg su zajedno tračali na nekom druženju. Bujanec je predsjednici nastavio podmetati nogu u svojoj emisiji, gdje je nedavno usporedio njezine izjave iz 2017. godine s onima koje daje danas, čime je ilustrirao koliko je skrenula prema centru.

Osim toga, njezinog mentora na doktoratu, slovenskog profesora Antona Gizilda, optužio da je radio za Udbu. Profesor Grizold je, navodno, imao i udbaško kodno ime, „Gane”, a špijunirao je američki Kulturno-informativni centar u Ljubljani. Da dokaže kako je priča istinita, Bujanec je upomoć pozvao vodećeg slovenskog lovca na komuniste, Romana Leljaka, koji je u emisiju donio dokument iz kolovoza 1986. godine, iz kojeg se navodno vidi da je predsjedničin mentor Udbi prenosio informacije koje je prikupio na putovanju po SAD-u.

Na kraju, napao ju je i kad se odrekla ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’ za koji je rekla kako su joj njezini savjetnici krivo govorili kako je to stari hrvatski pozdrav. No, sve to čini se benignim u usporedbi s ovim posljednjim istupom u kojem Bujanec tvrdi da je s njezinim ljudima dogovorio da je ratni zločinac Vojislav Šešelj prava osoba koja bi joj mogla pomoći da osvoji svoj prvi mandat na Pantovčaku.