U Virovitici je već potpuna histerija: sad je Kirin dao prijaviti novinarku zbog nožića koji je imala u torbici

Ivica Kirin, bivši ministar unutarnjih poslova i aktualni gradonačelnik Virovitice, grada iz čijeg je proračuna nestalo više od 17 milijuna kuna i koji obnaša dužnost kao da se ništa nije dogodilo, povlači potpuno nekontrolirane poteze. Sinoć oko 22 sata virovitička je policija novinarki i aktivistici Ivi Anzulović uručila obavijest o podnošenju prekršajne prijave, samo dan nakon što je već kazneno prijavljena za ”oštećenje kulturnog dobra”.

Kao što je Telegram pisao u petak, Iva Anzulović je plavom vodenom bojom na dva drveta u parku ispred Dvorca Pejačević napisala brojku ”17” i interpunkcijski znak ”?”, podsjećajući na taj način tamošnju gradsku upravu i osobito gradonačelnika Kirina na pitanje koje si već mjesec dana postavljaju građani Virovitice: gdje je i kako iz gradske blagajne nestalo više od 17 milijuna kuna.

Nova kaznena prijava

Nervozni Kirin koji na to pitanje još nije odgovorio, izgleda, na sve načine pokušava zaustaviti one koji to propitkuju, pa je tako uz Ivu Anzulović za ”oštećenje kulturnog dobra” odlučio prijaviti i novinara Gorana Gazdeka koji je samo fotografirao ispisivanje brojke i interpunkcijskog znaka, te osobu pod inicijalima R.S. Kirin nije podnio prijavu sâm već je to naredio Upravnom odjelu za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Virovitice.

Sada je otišao i korak dalje pa je počeo zloupotrebljavati i lokalnu policiju. Dvojica policajaca jučer su novinarki Anzulović uručila obavijest da će protiv nje podnijeti optužni prijedlog ”budući da je svojim ponašanjem ostvarila obilježje prekršaja”. Radi se, kako piše u policijskoj obavijesti o prekršaju članka 13. Zakona o prekršaju protiv remećenje mira. Taj članak zakona kaže: ”Tko se na javno mjestu tuče, svađa, viče ili na drugi način remeti javni red i mir, kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti od 50 do 100 DEM ili kaznom zatvora od 30 dana”.

Sama je rekla da ima nožić

Iva Anzulović, međutim, nije učinila ništa od toga. Njen se krimen sastoji u tome što je na vratima ulaza u gradsku upravu prije sjednice Gradskog vijeća Virovitice, ovoga tjedna, osobi zaduženoj za osiguranje prijavila da u svojoj torbici ima sklopivi nožić.

“Prije ulaska u dvoranu zaštitar je pregledavao naše torbe” – priča Iva Anzulović za Telegram. – “Pogledao je i moju i kad je već završio, sjetila sam se da u jednom od džepića imam i maleni nož, kojeg uvijek nosim u torbi. Izvadila sam ga i pokazala, pa je nožić ostao kod njega. Sve je vidjela i kolegica iz Večernjeg lista, a to su morale zabilježiti i nadzorne kamere. I to je sva priča”.

Gradsko glasilo objavilo vijest

Međutim, dan nakon toga portal bliski Kirinu, Informativni centar Virovitica, objavio je senzacionalnu vijest kako je Iva Anzulović pokušala nož unijeti u Gradsku vijećnicu, te kako joj ubuduće namjeravaju zabraniti prilazak Gradskoj upravi i sjednicama Gradskog vijeća.

”Razlog je nož, koji je jučer (srijeda) unijela u prostorije Gradske uprave i koji joj je oduzet prije same izvanredne sjednice Gradskog vijeća, prilikom kontrole torbi, ruksaka i opreme medija od strane zaštitarske tvrtke Udruga Zaštita Pretorijanska garda, na ulasku u zgradu. Iva Anzulović u svojoj je torbi/ruksaku imala nož, koji je zaštitar oduzeo, budući da se može smatrati hladnim oružjem”, dramatično javlja portal.

“S obzirom na histeriju koja je zavladala ne bih se čudila da me Kirin kazneno prijavi i za pokušaj atentata”, kaže za Telegram novinarka i aktivistica Iva Anzulović.