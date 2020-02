Bivši HDZ-ov ministar zdravstva u Vladi Ive Sanadera, Neven Ljubičić, danas predsjednik Hrvatskog gastroenterološkog društva (HGD), od 11. do 13. listopada prošle godine u Šibeniku priredio je spektakularni godišnji sastanak te udruge. Samo svečana večera za uzvanike, njih više od 250, stajala je 152.000 kuna i to bez flaširane vode, za koju je dodatno plaćeno još 3.220 kuna.

Da gostima, tijekom svečane večere, 12. listopada prošle godine, ne bi bilo dosadno, pobrinuli su se Jasmin Stavros i njegova glazbena grupa koji su za pjevanje i svirku hrvatskim gastroenterolozima naplatili 77.913 kuna, te još 9.815 kuna za ozvučenje i plesni podij. Samo jedna večera, dakle, u dva i pol dana trajanja godišnjeg skupa HGD-a, s flaširanom vodom, svirkom i pjevanjem Jasmina Stavrosa, koštala je točno 242.958 kuna!

Najam reprezentativne Gradske vijećnice

To, međutim, nisu jedine stavke koje govore o rastrošnosti udruge na čijem je čelu bivši ministar Ljubičić. Istoga dana, 12. listopada, prije svečane večere potrošeno je još 181.384 kune, a iz specifikacije troškova u čijem je posjedu Telegram, vidljivo je kako je najviše novca otišlo na radni ručak, lunch pakete, kave tijekom pauza, a posebno je zanimljiva stavka ”plesači” (saznali smo, radilo se o plesačicama) čija je usluga plaćena 4.500 kuna.

Da bi sve bilo još svečanije i raskošnije, dio sadržaja na godišnjem sastanku Hrvatskog gastroenterološkog društva održao se u reprezentativnoj šibenskoj Gradskoj vijećnici. Najam tog ekskluzivnog prostora plaćen je 7.500 kuna, isto toliko i jedna dalmatinska klapa koja je ondje pjevala. Tri cvjetna aranžmana, da bi prostor izgledao još dojmljivije, koštala su 1.200 kuna, a led rasvjeta Gradske vijećnice i tri postavljena LCD televizora stajala su dodatnih 8.500 kuna.

Trošak je bio 3500 kuna po sudioniku

Trošak noćenja gostiju, u Hotelu Ivan s četiri zvjezdice, zajedno s boravišnom taksom, iznosio je 319.960 kuna. Prijevoz sudionika do Šibenika, iz Zagreba, Pule, Rijeka i Osijeka te natrag, stajao je ukupno 32.125 kuna.

Catering tim Lisak dopremio je biranu hranu iz Zagreba u Šibenik, a cjelokupna organizacija skupa i briga da sudionicima ništa ne manjka, da im bude organiziran prijevoz i udoban smještaj, povjerena je zagrebačkoj turističkoj tvrtki Exclusive Croatia. Vlasnice obje tvrtke, saznajemo, prijateljice su bivšeg ministra Ljubičića. Godišnji skup hrvatskih gastroenterologa u Šibeniku, koji je trajao dva i pol dana, ukupno je stajao 872.000 kuna. Ili oko 3.500 kuna po svakom sudioniku.

Ovih dana kreću pripreme za novi skup

Intrigantno je pitanje tko je sve to platio i kako je skupljeno gotovo milijun kuna za rastrošnu feštu, na kojoj se očito nije štedjelo ni na iću, ni na piću, a bogme ni glazbi, cvijeću i plesačicama. No, još je intrigantnije kako je organizator, Hrvatsko gastroenterološko društvo, čiji je predsjednik bivši ministar Ljubičić, prošlogodišnjim skupom u Šibeniku, napravio sjajan posao. Nisu čak potrošili ni sav prikupljeni novac za tu namjenu, pa im je na računu, kad su sve platili, još ostalo solidnih 342.543 kuna.

Kako saznajemo, ovogodišnji skup bit će ujesen u Zagrebu, jednako luksuzan ako ne i luksuzniji od prošlogodišnjeg, a prikupljanje novih donacija kreće ovih dana.

U zagrebačkom restoranu Vinodol, 17. siječnja ove godine održan je sastanak Upravnog odbora HGD-a, kojim je predsjedao bivši ministar Ljubičić, pa je pod 3. točkom dnevnoga reda usvojeno i izvješće o godišnjem sastanku u Šibeniku. Tada se, zahvaljujući zapisniku u čijem je posjedu Telegram, saznalo da je na godišnjem skupu Hrvatskog gastroenterološkog društva ukupno prisustvovalo ukupno 260 sudionika. Među njima bilo je 158 redovnih i umirovljenih, te 20 pridruženih članova i gostiju, 15 gastroenterologa iz inozemstva, 33 predstavnika donatora i sponzora, 17 osoba u pratnji i isto toliko onih uključenih u organizaciju i podršku skupu.

Zastupnici lijekova, uređaja, opreme i veledrogerije

No, tko je platio tu raskošnu feštu? Iz onoga što je, na sastanku sredinom siječnja ove godine u zagrebačkom restoranu Vinodol, rekao Neven Ljubičić, u Šibeniku su bila i 33 predstavnika donatora i sponzora. Nije rekao kojih, ali Telegram je u posjedu popisa donatora i sponzora koji su na račun HGD-a, za skup u Šibeniku ukupno uplatili 1,214.950 kuna. Samo tvrtka Abbott u dva je navrata ukupno uplatila 112.000 kuna, Abbive (u tri navrata) ukupno 79.500 kuna, Belupo 54.500, Berlin Chemie 89.000, Ewopharma 40.000, Fresenius (u dva navrata) ukupno 103.500, Jansen 56.000 kuna, Krka 122.800, MSD (u dva navrata) ukupno 49.000, MSD Atlas 8.000 kuna, Oktal 63.000 kuna, Olympus 40.000, Pliva 30.000, Pro Optimus 17.600, Sandoz/Spektar 120.050, Takeda 82.333, Shire 66.167, Velmed 40.000 i Wurhh/Oktal 35.500 kuna.

Riječ je o tvrtkama iz Europe, SAD-a, Japana i Hrvatske, proizvođačima medicinske opreme, biofarmaceutskim i farmaceutskim tvrtkama te uvoznicima medicinskih proizvoda i veledrogerijama. Gastroenterolog kojeg smo pitali zašto su te tvrtke toliko široke ruke kada samo jednoj liječničkoj udruzi, samo za njihov godišnji skup, doniraju toliki novac, rekao je kako svaka od njih ima solidan fond za reklamiranje svojih proizvoda.

No, je li to baš tako? Jesu li se spomenute tvrtke uistinu reklamirale na godišnjem skupu HGD-a? Jesu li liječnici, koji pristaju da ih časte farmaceutske kuće, u svojevrsnom sukobu interesa i otvara li to sumnje da se zapravo radi o nekoj vrsti lobiranja, koje onda tim proizvođačima medicinske opreme i farmaceutskih kuća lakše otvara vrata za plasman svojih proizvoda u hrvatskim bolnicama? Potkrepljuje li to tvrdnje da su lijekovi koje plaćaju HZZO i građani nepotrebno skuplji za iznose koji farmaceuti uračunaju u cijenu i u koju uključe iznose potrošene na takve i slične udruge?

Dvojica bivših ministara u ovom društvu

Hrvatsko gastroenterološko društvo nije jedina udruga liječnika i nipošto usamljena u dobivanju pozamašnih iznosa za svoje aktivnosti, u kojima se, vidjeli smo iz primjera skupa u Šibeniku, itekako zna pretjerivati. Samo u tom društvu, uz aktualnog predsjednika i bivšeg ministra Ljubičića, još su dvojica bivših ministara.

Donedavni Milan Kujundžić, koji je predsjedao društvom od 2013. do 2015., te bivši ministar Rajko Ostojić (2010. – 2012.). Tu su još i ravnatelji bolnica, šefovi klinika i drugi utjecajni liječnici. Svi oni, a osobito ministri, sigurno imaju utjecaja tko će u Hrvatskoj biti dobavljač lijekova i opreme iz jedne od najjačih industrija na svijetu.

Telegram je Hrvatskom gastroenterološkom društvu uputio nekoliko pitanja vezanih uz skup u Šibeniku. Iz te nam je udruge odgovoreno kako je naš upit proslijeđen predsjedniku, bivšem ministru Ljubičiću, no njegov odgovor nismo dobili.