Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prije dva tjedna, 2. travnja, donio je zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nabavu novčanog kredita u iznosu od 350 milijuna kuna. Prema dokumentu, taj kredit trebao bi poslužiti za financiranje investicijskih projekata u gradu. HNS-ov gradski zastupnik, Tomislav Stojak, tad je na Twitteru sugerirao kako se, zapravo, radi o zaduženju za izgradnju žičare, za koju je u gradskom proračunu za 2019. izdvojeno tek 30 milijuna kuna.

U Gradskom uredu za financije pokušali smo doznati za što je planiran taj kredit koji gospodin Bandić planira podići pa su nam, zapravo, potvrdili sumnje gospodina Stojaka da će novac ići za žičaru. “Planirani kredit realizirat će se preko Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet u drugoj polovini 2019. godine za program kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti te za realizaciju projekta Žičara Sljeme”, kažu iz Ureda.

Odluka o zaduženju prošla s proračunom

Dodaju i kako su zastupnici u Skupštini znali za to zaduženje budući da je ono planirano u programima za realizaciju kapitalnih ulaganja te u proračunu Grada Zagreba za 2019., koji je Skupština usvojila na sjednici 13. prosinca prošle godine. Možda se sjećate, proračun, a s njim i ta odluka o zaduženju, prošli su zahvaljujući glasovima trojice prebjega iz oporbe koji podržali Bandićev proračun. Među njima je i čuveni Miroslav Polovanec koji je govorio kako “neće njemu Zagrepčancu ljudi čudnih prezimena govoriti što da radi”.

U članku 29. odluke doista se spominje zaduženje do 370 milijuna kuna, ali samo kao opcija. Konkretno, piše ovako: “Grad Zagreb može se dugoročno zadužiti uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira, samo za investiciju koja se financira iz Proračuna, a koju potvrdi Gradska skupština Grada Zagreba uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija, u iznosu od 370.874.000,00 kuna.”

Što se događa s novcem koji ostane?

No, ni prvi dokument na koji se Grad poziva u odgovoru Telegramu, Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2019. ne spominje žičaru. Ova je investicija, inače, teška gotovo 500 milijuna kuna – 300 milijuna plus PDV je cijena građevinskih radova, a oko 120 milijuna kuna već je plaćeno za gondole. Na logična pitanja zastupnika odakle Gradu ostatak novca za financiranje žičare, Bandić je prije dva mjeseca odgovorio da će biti on biti osiguran rebalansima.

HNS-ov Stojak kaže kako Bandić naprosto nema novca za žičaru i da je vjerojatno od početka planirao za nju dizati kredit, ali da je to skrivao od javnosti i zastupnika u Skupštini. Podsjeća i kako je u proračunu Grada svake godine odluka o zaduženju za kapitalna ulaganja, ali tvrdi da se taj trošak prikazuje netransparentno. “Niti jedne godine od kada sam ja u Gradskoj skupštini, izvršenje tog programa nije bilo veće od 65-70 posto. Nikada nismo dobili odgovor na pitanje – a gdje je novac? Ako su se zadužili za, recimo, 200 milijuna, a program kapitalnih ulaganja izvršili na razini 160 milijuna, što su napravili s ostatkom od 40 milijuna?”, kaže Stojak.

Zgodan detalj je i taj da će zagrebačka gradska skupština u četvrtak glasati o Bandićevu prijedlogu prema kojemu bi upravitelj žičare idućih 15 godina bio Zagrebački električni tramvaj koji bi ujedno na sebe preuzeo i financijsku obavezu za žičaru. Ostaje nejasno kako će to moći bez kredita budući da je u prvih šest mjeseci 2018. imao više od 50 milijuna kuna gubitaka.