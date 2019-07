Upravo smo doznali za presudu o kojoj će se pričati: Vrhovni sud oslobodio je Bandićevog pročelnika

Zagrebački pročelnik za sport Ivica Lovrić, jedan od najbližih suradnika gradonačelnika Milana Bandića, neće odgovarati za sklapanje problematičnog ugovora između košarkaškog kluba Cibona i tvrtke Klemm security. Tim ugovorom, o kojem se u javnosti svojevremeno govorilo kao lihvarskom, Cibona je Josipu Klemmu, odnosno njegovoj firmi, trebala isplatiti pozamašan dio od iznosa transfera igrača Darija Šarića. Na tu obvezu Lovrić, koji je tada bio na čelu Cibone, pristao je jer mu je Klemm posudio 550 tisuća eura za dovođenje Šarića u Cibonu. Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Lovrić i Klemm oslobođeni su krivnje u ovom slučaju, a o obrazloženju odluke suda još dugo bi se moglo pričati.

Ovaj ugovor bio je to jedan od većih skandala gradskog pročelnika. Sada je, međutim, odbačena žalba USKOK-a na prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom su on i Klemm već bili oslobođeni krivnje. USKOK nema više mehanizama da nastavi ovaj proces ni protiv Lovrića ni protiv Klemma. Drugim riječima, obojica su, što se ovih optužbi tiče, potpuno slobodni.

Kazneni postupak trajao je od 2014. godine

Istraga protiv Ivice Lovrića zbog ovog ugovora Cibone s tvrtkom Klemm security otvorena je još u studenom 2014. godine. Lovrić tada više nije bio na mjestu predsjednika Cibone, a USKOK ga je već istraživao zbog drugih sumnjivih poteza u gradskom poglavarstvu. Zbog nekih od njih u međuvremenu je optužen zajedno s Milanom Bandićem.

Iz Cibone su tada upozorili i na sumnjivi ugovor od 5. prosinca 2012. prema kojem je tvrtka Klemm security dala Ciboni pozajmicu od 550 tisuća eura uz osam posto kamata. Rok dospijeća bio je 1. rujna 2014., a novac je utrošen za transfer Darija Šarića. Istim ugovorom, Lovrić je obvezao Cibonu da Klemmovoj firmi plati polovinu od ukupnog iznosa odštete ukoliko Šarić jednostrano raskine ugovor o profesionalnom igranju s Cibonom.

Na Šarićevom transferu Klemm je trebao zaraditi

Šarić 2014. odlazi u NBA, a Cibona pokreće sudski postupak za promjenu uvjeta iz ugovora s Klemmom. Ubrzo kreće i USKOK-ova istraga. Sada, međutim, Vrhovni sud tvrdi kako to što je do transfera Šarića došlo prije dospijeća ugovora, zapravo ne znači ništa. Odnosno, USKOK nije uspio dokazati da su i Lovrić i Klemm znali da će se baš tako rasplesti slučaj ovog perspektivnog košarkaša, odnosno da su sve to unaprijed planirali kako bi Klemm dodatno zaradio. To čak, primjećuju vrhovi suci, nije tvrdio ni sam USKOK.

U obrazloženju odluke sud zatim navodi još neke potencijalne scenarije koji su mogli onemogućiti Lovrićev i Klemmov dogovor. Tako se, na primjer, Šarić mogao ozlijediti, mogao je prestati igrati, pa sporni ugovor ne bi bio realiziran. Na kraju se zaključuje kako se u ovom slučaju radilo o običnom poslovnom potezu, koji je mogao za Klemma biti isplativ, a i nije.

Cibona je bila bez novaca i trebala je pozajamicu

Činjenica je da Cibona u to vrijeme nije imala vlastitog novca za kupnju igrača Šarića, a je li ugovor s Klemmom odudarao od drugih ugovora o zajmu, po stavu suda potpuno je irelevantno. USKOK za to jednostavno nije priložio dostatne dokaze.

“Očito je da se radilo o ulaganju u sport i sklapanju ugovora, u čemu su obje strane našle svoj interes. Ivica Lovrić je kao predsjednik Cibone imao ovlast u ime kluba potpisivati ugovore vezane za tranfer Darija Šarića. Tvrdnja da je to učinio bez znanja i odobrenja skupštine kluba kako bi Klemmu omogućio nezakonitu zaradu potpuno je neprihvatljiva. USKOK nije naveo niti jedan propis koji je Lovrić navodno prekršio”, navodi se dalje u preusdi.

Sumnjalo na lihvarski ugovor

Iako su suci Vrhovnog suda svjesni da je Cibona kasnije, upravo na inicijativu članova Skupštine kluba pokrenula sudski postupak zbog sumnje da se radilo o lihvarskom ugovoru, te je tražila smanjenje obveza na pravičan iznos, to ne znači da su Lovrić i Klemm počinili bilo kakve zlouporabe i da bi zbog toga trebali kazneno odgovarati. Dalje se ovaj imovinsko-pravni spor može rješavati u građanskoj parnici, zaključuje u svojoj odluci Vrhovni sud.

Ivica Lovrić ranije je nepravomoćno oslobođen krivnje u aferi štandovi, odnosno da je zajedno s gradonačelnikom Bandićem nezakonito omogućio udruzi U ime obitelji korištenje gradskih štandova za prikupljanje potpisa za referendum.