Politika & Kriminal

Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić (HDZ), po struci diplomirani inženjer kulturne tehnike i bivša HDZ-ova ministrica regionalnog razvoja i fondova EU, Gabrijela Žalac, diplomirana ekonomistica, dakle oboje s visokom stručnom spremom, pokazalo se, ne znaju najjednostavniju računsku radnju – zbrajanje.

Telegram za to ima službeni dokaz: njihove vlastoručno potpisane putne naloge kada su, od 27. do 29. travnja 2015. boravili u talijanskoj regiji Veneto, u izaslanstvu Grada Otoka i Vukovarsko-srijemske županije.

Od javnosti poznatijih osoba u tom izaslanstvu bio je i Josip Šarić, aktualni saborski zastupnik HDZ-a i gradonačelnik Otoka, a do ovogodišnjih unutarstranačkih izbora u HDZ-u i pomoćnik glavnog tajnika Gordana Jandrokovića. No njemu, Šariću, vratit ćemo se nešto kasnije.

Sedamdeset eura. Nije puno, ali čovjeka veseli

U putnim nalozima, Božo Galić, tada i sada vukovarsko-srijemski župan i Gabrijela Žalac, u to vrijeme pročelnica Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije, u Italiju su, kako stoji u njihovim putnim nalozima, pošli 27. travnja u 7 ujutro, a vratili se 29. travnja u 23 sata. Na putu su dakle bili ukupno 64 sata (17 sati prvog dana, 24 sata drugog i 23 sata trećeg dana, što ukupno čini 64 sata).

Međutim, u putnim nalozima župana Galića i tadašnje pročelnice, a kasnije ministrice Žalac, stoji da su na putu proveli 88 sati. Kako su oboje, ali i njihov službeni vozač, došli do iste računice potpuno je nepoznato. No, zbog tih, krivo obračunatih 88 sati, umjesto stvarna 64 provedena na putu, svi su – župan Galić, pročelnica Žalac i njihov službeni vozač – primili četiri, umjesto tri devizne dnevnice. Dakle, svatko od njih dobio je 70 nepripadajućih eura, odnosno 280 ukupno, umjesto 210 eura. U skladu s uzrečicom; nije puno, ali čovjeka veseli.

Što su Galić i Žalac uopće radili na putu?

Što je ekipa radila na tom službenom putu? Iz izvještaja župana Galića to je teško saznati. Napisao je tek: ”Radni posijet regiji Veneto”, prepisali smo doslovno s njegova izvješća na putnom nalogu, pa tako i riječ ”posijet”, umjesto ”posjet”. Tadašnja županijska pročelnica Žalac, bila je nešto opširnija.

U izvješću o putovanju napisala je: ”Od 27. 04. boravila sam u posjeti jednoj od najrazvijenijih talijanskih regija, regiji Veneto. Sudjelovala sam u radu konferencije o mogućnostima ulaganja u sektore vezane za prirodne resurse u Hrvatskoj u Marghera, Italija, u organizaciji Gospodarske komore regije Veneto. Drugog dana posjete posjetila sam jednog od najznačajnijih proizvođača i distributera sjemena na području Italije”. Kako se on zove i gdje se nalazi, nismo saznali, jer to tadašnja pročelnica, a ni župan, nisu napisali.

Radna večera plaćena službenom karticom

No, saznali smo nešto drugo. ”Izaslanstvo Vukovarsko-srijemske županije nazočilo je radnoj večeri koja je uslijedila nakon kasnog dolaska u hotel, te su se tom prigodom usklađivali posljednji detalji nastupa Županije na Konferenciji koja je započela iduće jutro”, napisali su Telegramu.

Zanimalo nas je tko je platio radnu večeru, a odgovor smo dobili iz Grada Otoka čiji se gradonačelnik Šarić, zajedno s Marijom Čolaković, ravnateljicom Otočke razvojne agencije i Josipom Dabrom, stručnim suradnikom za poslove komunalnog gospodarstva, također nalazio u spomenutom izaslanstvu, a kako smo saznali, bio je u ulozi Šarićevog vozača.

”Plaćeni su troškovi večere predstavnika Grada Otoka, vukovarsko-srijemske županije i predstavnika domaćina”, odgovoreno je Telegramu na upit na što je sve gradonačelnik Šarić peglao službenu karticu na tom putu. Koliko je koštala ta ”radna večera” nije nam poznato, kao što je nepoznato i zašto je ”radna večera” plaćena službenom kreditnom karticom, kad su svi članovi izaslanstva imali 70 eura dnevno, upravo za prehranu i druge troškove.

Široka gradonačelnikova ruka

Gradonačelnik Šarić kao član izaslanstva, na tom je putovanju pet puta koristio službenu karticu Grada Otoka. Tri učinjena troška bila su u eurima: prvo 527,95, potom 252 i na kraju 230 eura, dakle ukupno 1.009,95 eura. Uz to, tu su i dva kunska računa u iznosu od 509,45 i 607,95 kuna, dakle ukupno još 1.117,40 kuna.

Iz dostavljenih računa deviznih troškova, vidi se da je Šarić platio smještaj u iznosu od 749,95 eura za noćenje u Hotelu NH Laguna Palace u Veneciji, te još 252 eura u hotelu Best Western u San Bonifaciu. Ona radna večera, vjerojatno, stajala je 230 eura ili 1.752,60 kuna po tadašnjem tečaju i plaćena je javnim novcem, mada su svi članovi izaslanstva, rekli smo, dnevno dobivali 70 eura za trošak prehrane. Ali gradonačelnik Šarić bio je široke ruke.

Zašto je račun veći od cijena za noćenje?

U odgovoru Telegramu iz Grada Otoka odgovoreno je kako su službenom Šarićevom karticom ”plaćeni troškovi smještaja predstavnika Grada Otoka”. Vidjeli smo, bilo ih je troje. Nisu nam dostavili hotelske račune, već samo ukupni iznos plaćen službenom karticom, no iz hotelskih računa Gabrijele Žalac i župana Bože Galića, saznali smo da noćenje u hotelu NH Laguna Palace u Veneciji, stoji 102,15 eura, a u hotelu Best Western u San Bonifaciu 84 eura.

Kako je tročlano izaslanstvo Grada Otoka u hotelu u Veneciji provelo samo jednu noć, tri osobe platile bi to 306,45 eura. No, vidjeli smo, u tom hotelu Šarić je potrošio čak 527,95 eura, ili 221,50 eura više. To objašnjava zašto iz Grada Otoka Telegramu nisu htjeli dostaviti hotelske račune.

Sada dolazimo do najzanimljivijeg dijela cijele priče o tom pomalo egzotičnom putovanju.

Službeni put ili prvomajski izlet?

Iz ispisa deviznih troškova službene Visa kartice kojom se koristi gradonačelnik Otoka Šarić, vidljivo je da su dva troška iskazana s datumom 1. svibnja 2015. godine. No, u putnim nalozima izaslanstva Grada Otoka, kao i onim župana Galića, tadašnje pročelnice Žalac i njihova vozača, stoji da su otputovali 27. a vratili se 29. travnja. Kako su onda troškovi od 252 i 230 eura mogli nastati 1. svibnja, na Međunarodni praznik rada, kada je teško pravdati službena putovanja?

Istoga dana, 1. svibnja, Šarić je službenom karticom platio račun za trošak benzina u iznosu od 607,95 kuna. Znači li to da je izaslanstvo Grada Otoka, ili dio izaslanstva, malo produžilo boravak i službeni put ”jednoj od najrazvijenijih talijanskih regija, regiji Veneto”, kako je napisala Gabrijela Žalac, pretvorilo u ugodan, besplatni izlet? Taj odgovor mora se nalaziti u dokumentaciji Grada Otoka, odakle krajnje nevoljko i tek na intervenciju Povjerenika za informiranje, dostave dio traženih podataka.

Dodatna pikanterija

Za kraj, još jedna pikanterija: rekli smo na počeku kako su župan Galić i tadašnja pročelnica Žalac (te njihov službeni vozač), krivo zbrajajući sate, umjesto tri, obračunali četiri dnevnice od po 70 eura. Dnevnica za službeno putovanje u Hrvatskoj iznosila je 150 kuna, a za put u Italiju 70 eura. No, iako su i Galić i Žalac na put krenuli 27. travnja u 7 izjutra, a prema vlastitom priznaju na odredište u Veneciju, stigli kasno u hotel kada je uslijedila ona ”radna večera”, oni su sve četiri dnevnice, bez obzira što su na odlasku i povratku značajan broj sati proveli u Hrvatskoj, obračunali u eurima i to 70 eura za svaki dan.

Šarić i njegov dio izaslanstva, bili su korektniji: obračunali su 13 sati u Hrvatskoj i 48 sati u Italiji pa je svakom pripala jedna dnevnica od 150 kuna i dvije od 70 eura. No, vidjeli smo, zato je izaslanstvo Grada Otoka, drugim, nepoznatim troškovima, nadoknadilo razliku.