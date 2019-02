Vas porezna ovrši odmah, a zašto nestašnom Luciću puštaju 400.000 kuna duga? To su proglasili tajnom

Hrvatski građani imaju pravo znati da saborski zastupnik Franjo Lucić (HDZ) godinama duguje državi ozbiljan novac za neplaćeni porez, imaju pravo znati i kolika su njegova mjesečna primanja i što posjeduje od imovne, ali nemaju pravo znati iz kojih razloga on taj dug ne vraća. Porezna uprava Ministarstva financije krajem listopada svake godine stavlja na tzv. listu srama sve porezne dužnike, objavljujući uz njihovo ime i prezime, datum rođenja i prebivalište, točan iznos duga državi.

Na Telegramov upit Ministarstvu financija zašto je to tako i kako je moguće da Lucić godinama ne rješava svoj porezni dug koji, prema posljednjem popisu dužnika, iznosi 388.193,99 kuna, iz Porezne uprave nam je odgovoreno kako sukladno članku 8. Općeg poreznog zakona ne mogu ”iznositi podatke o konkretnom slučaju, odnosno poreznom obvezniku”.

Nejasno je zašto mu ne uzimaju dio plaće

Hrvatska javnost, dakle, nema pravo znati zašto jednom zastupniku u Hrvatskom saboru, koji svaki mjesec iz državnog proračuna prima plaću u iznosu od 16.064,17 kuna (koliko je prijavio Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa), ne plijeni dio primanja, kao što to čini prema ostalim građanima kad su dužni državi.

Jasno je da Luciću ne mogu zaplijeniti kuću, stan, automobil… kada ništa od toga nema, no nejasno je zašto mu ne uzimaju dio plaće koliko to zakon dopušta. Nisu mu čak uzeli ni njivu – jedinu imovinu koju je iskazao (vrijednu 15.000 kuna) – bojeći se valjda da mu ne ugroze egzistenciju ukoliko na njoj sadi povrće i voće, ili uzgaja perad, kuniće ili svinje za vlastitu prehranu.

Jer, temeljem Općeg poreznog zakona, dužniku se ne može plijeniti odjeća, cipele, rublje i drugi predmeti za osobnu uporabu, posteljina, posuđe, pokućstvo, štednjak, hladnjak, televizor, radijski prijamnik i druge stvari za kućanstvo ako ih on i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Također, poreznom dužniku nemoguće je zaplijeniti hranu i ogrjev za osobne potrebe i potrebe članova njegova kućanstva, kao ni radnu i rasplodnu stoku, poljoprivredne strojeve i drugo radno oruđe potrebne za rad na gospodarstvu.

‘Porezna uprava kontinuirano prati porezne dugove’

No, ako je Luciće njivica iz navedenih razloga i dalje u njegovu posjedu, kako stoji na imovinskoj kartici, što je pak s više nego pristojnom saborskom plaćom? Ustežu li mu s plaće ili gledaju kroz prste? Odgovor na to hrvatska javnost nema pravo znati. Telegram je samo dobio uopćeni odgovor kako ”Porezna uprava kontinuirano prati porezne dugove te pokreće i vodi postupke naplate i ovrhe prema svim poreznim dužnicima, vodeći se istim kriterijima za sve porezne obveznike iste kategorije, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske”.

Dakle, Lucić ni po čemu, tvrde iz Porezne uprave, nije izuzetak. Tvrde to izrijekom: ”Porezna uprava redovito provodi sve postupke iz svoje nadležnosti u okviru svojih zakonskih ovlasti te ne radi razliku u postupanju prema bilo kojem poreznom obvezniku”.

Ni supruga najsiromašnijeg zastupnika nema ništa

No, što ako je netko prije Porezne uprave, kome je Lucić također bio dužan, već ovršio dio njegovih primanja? Da takva mogućnost postoji, Telegramu su potvrdili i iz Porezne uprave.

Kažu kako u slučajevima kada dužnici ne primaju plaću preko računa, Porezna uprava donosi rješenje o ovrsi pljenidbom dijela dužnikove plaće, pa tada rješenjem pozivaju poslodavca (u konkretnom slučaju to je Hrvatski sabor) da mu obustave dio plaće.

No, sada slijedi ono najzanimljivije: može se dogoditi da je plaća dužnika već zaplijenjena u korist drugih vjerovnika. U tom slučaju poslodavac, sukladno odredbama o izuzeću od ovrhe, ne može postupiti temeljem rješenja Porezne uprave, pa se ovrha obustavlja.

Moguće ja dakle, ali to pouzdano ne znamo, da Luciću već uskraćuju dio plaće pa Porezna uprava svoj dio ne može naplatiti. No, kako tada Lucić uopće živi, ako mu od primanja, recimo, ostane samo zakonom zajamčeni iznos. Problem je tim veći što se i Lucićeva supruga Ankica, koja također nema nikakve imovine, nalazi u sličnom položaju.

Ona Poreznoj upravi, također godinama, duguje pozamašan iznos, a na posljednjoj ”listi srama”, objavljeno je kako taj dug iznosi 296,318,14 kuna, No, njena plaća, za razliku od suprugove, više je nego skromna, iznosi samo 3.544 kuna mjesečno. Uz to, zaposlena je u obiteljskoj tvrtki Građapromet, u kojoj je direktor njen sin, Domagoj Lucić.

Milijuni koje su mu darovali sinovi, kćer i supruga

S obzirom na to da u Poreznoj upravi Telegram nije mogao saznati razloge zbog kojih Lucić ne vraća porezni dug (jer ti podaci predstavljaju tajnu), razgovarali smo s financijskim stručnjakom kojeg smo upoznali sa živom financijskom aktivnošću unutar obitelji Lucić, u kojoj su se vrtjeli pozamašni iznosi novca.

Tijekom izgradnje 60-ak apartmana u Srimi (katastarska općina Zaton kraj Šibenika) u čemu su sudjelovale dvije Lucićeve tvrtke TOFRADO i TOFRADO bačvarija (obje su u međuvremenu s astronomski dugovima bankama i ostalim vjerovnicima završile u stečaju), unutar obitelji i spomenutih tvrtki od 2005. do 2011. pljuštale su darovnice i posudbe.

Tako je Ankica Lucić u spomenutom razdoblju svom supruga darovala 2.067.999, 43 kune, kći Marina 1.283.066, 21 kuna, a sin Domagoj (sada direktor tvrtke u kojoj je zaposlena mama Ankica Lucić), 1.424.804, 24 kune. Uza sve to, kako smo pisali u našem velikom specijalu, tijekom tri godine, od 2009. do 2011. Lucićevih troje sinova i kćer posudili su tvrtki TOFRADO trgovina (u kojoj su članovi uprave Lucićev sin Tomislav i brat Drago) ukupno 7.483.030,40 kuna.

Završava li novac opet u krugu obitelji? Možda

– S obzirom na tako razgranato kolanje novca unutar obitelji – kaže naš sugovornik, financijski stručnjak – moguće je da je netko od članova obitelji, Luciću, stvarno ili fiktivno posudio novac, pa zatim ovrhom od njega naplaćivao dug. To ne možemo znati, ali iz odgovora Porezne uprave nije isključeno da takva mogućnost postoji.

U tom slučaju, novac od Lucićeve plaće umjesto da ide na vraćanje poreznog duga, zapravo završava u krugu obitelji. No, je li to uistinu tako teško je reći s obzirom na to da se Porezna uprava pozvala na tajnost podataka, uskrativši odgovor iz kojih razloga ne plijeni dio plaće dugogodišnjeg saborskog zastupnika HDZ-a.

Brat posudio novac od svog tasta pa se upisao na vilu

Mogućnost na koju je ukazao Telegramov sugovornik – da novac ostaje u krugu obitelji Lucić – čini se prilično izglednom. Lucićev brat Drago, također niz godina povezan razgranatim obiteljskim biznisom, kako smo nedavno pisali, od oca svoje supruge Tome Jelića beskamatno je posudio 650.000 kuna 28. siječnja 2009. pa se Jelić gruntovno uknjižio na Lucićevu vilu u istoj ulici u Pleternici, u kojoj je i vila njegovog brata, saborskog zastupnika.

Zajam je trebao biti vraćen do 31. prosinca 2011., no očito nije jer se dug i dalje vodi u zemljišnim knjigama. Taj zajam štiti Dragu Lucića, da u ljeto ove godine, kada otplati stambeni kredit za kuću, njegov punac – u slučaju da se pojavi neka druga ovrha – ima prioritet pri naplati. Tako bi sve ostalo u obitelji.

Kako nam je rekao na čuvenoj snimci: Novac nije problem

S obzirom na to da Porezna uprava, pozivajući se na zakon, nije odgovorila na Telegramovo pitanje zašto Lucić porezni dug vuče već godinama, a da mu se pri tom ne usteže ni kuna od zastupničke plaće, ostaje nepoznanica zašto je to tako, ali i mogućnost da porezni dug ode u zastaru.

A kako sve to vrijeme žive najsiromašniji saborski zastupnik Franjo Lucić i njegova obitelj? Odgovor na to pitanje dao je on sam, kada je u srpnju 2017., nudeći mito Telegramovu novinaru da ne piše o otkrićima vezanim uz mutno poslovanje njegovih tvrtki, jasno rekao: ”Novac nije problem”.